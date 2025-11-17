Israel Palestine on Swedish TV 1958-1989

Matériaux télévisés bruts passionnants, sans référence sinon leur fiche technique et leur date, les émissions musicales, ethnographiques, politiques et d’actualités de guerre se succèdent avec pour seul fil conducteur la chronologie. Si au début, il n’est pas même question de Palestiniens, comme s’ils n’existaient pas, au fil du temps, de manière évidente, les points de vues se transforment. « Les archives ne nous montrent pas forcément ce qu’il s’est réellement passé, elles disent plutôt comment les choses ont été racontées. » La télévision suédoise de 1958 à 1989 a scruté consciencieusement cette région du monde et a constitué une archive unique qu’exploite ici très sobrement Göran Hugo Olsson, un réalisateur chevronné qui sait faire parler les images. Ainsi, on chemine dans l’histoire de la région en tissant des liens qui permettent de mieux comprendre le présent dramatique de la Palestine.
Polarise Nordic Film Nights est heureux de s’associer au Nova pour présenter ce documentaire. Le regard à travers les archives nous confronte à la question de la mémoire historique qui reste aujourd’hui plus cruciale que jamais, surtout lorsque les acteurs occidentaux continuent à imposer leur version du récit Israël-Palestine.
