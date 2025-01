[Italie] Non lieu pour Alfredo Cospito et 11 autres anarchistes

Ils avaient été accusés de diverses manières « d’apologie et d’incitation à la subversion et aux dommages ». L’opération ROS de novembre 2021 a donné lieu à six mesures conservatoires. ( voir article ici ) Ce 15 janvier, le juge des préliminaires de Pérouse décide de ne pas poursuivre Alfredo Cospito et 11 autres anarchistes dont Michele Fabiani. Les charges retenues contre les accusés étaient liées aux contenus diffusés dans une publication clandestine intitulée « Vetriolo », ont y retrouve des textes de Cospito, écrits durant différentes peines de prison. Dix anarchistes étaient présents en salle d’audience, tandis qu’Alfredo Cospito a suivi la discussion et la déclaration du juge connecté à distance depuis la prison où il est toujours sous le régime carcéral du 41 bis.( notre article ici )