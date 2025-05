Journée « Faire famille autrement »

31 mai - 14h00 - place de L’Albertine

PRIDE VNR 14H place de l’Albertine

LGBTQIA++ and allies, come protest on Saturday 31/05 for an anticapitalist, antiracist and antifascist pride ! Let us take the space and be loud : we are fighting for our rights like our elders did before us, proud and united ! Adelphes et allié-es, retrouvons-nous samedi 31/05 pour un rassemblement des fiertés anticapitaliste, antiraciste et antifasciste ! Prenons la place et parlons fort : mobilisons nous pour nos droits comme nos aîné-es l’ont fait avant nous, fièr-es, solidaires (...)