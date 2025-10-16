Le front Rendre Visible l’Invisible (RVI) appelle à se rassembler le 17 octobre, à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté, place de la Bourse de 16h à 20h, pour revendiquer ensemble une société plus égalitaire et des décisions politiques porteuses de changement.
Rendez-vous dès 16h pour assister aux différentes activités et aux prises de parole :
16h - 18h : Animation et témoignages
18h - 18h45 : Fanfare et performance de danse
18h45 - 20h : Parade aux lanternes
