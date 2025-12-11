Venez chanter la vie et cracher sur le monde le vendredi 16 Janvier 2026 à partir de 19h au ZK (23 avenue de la verrerie, Bruxelles) , pour soutenir une mutuelle de redistribution et peut-être créer la vôtre !?

AU PROGRAMME :

entrée à prix libre en soutien à l’AUTOTHUNE (voir présentation succincte en bas) :

En continu :

Stand d’information sur différentes mutuelles d’ici ou d’ailleurs, existantes ou pré-existantes.

Bar (soft/ alcool) à prix (anti-)démocratiques.

Dès 19h (dehors) : Chants révolutionnaires. Une chorale naissante interprétera avec vous, quelques chants révolutionnaires du monde.

À partir de 20h : La cuisine 100DAL vous servira a prix libre des crêpes salées/sucrées pour régaler vos papilles ! Une présentation de différentes mutuelles bruxelloises accompagnera ce repas.

21h (à l’intérieur) : Le karaoké ouvert vous laissera une liberté d’interprétation de vos tubes préférés !

00h30 : DJette set : Pour achever cette soirée, Billy Kérosène mettra le feu pour vous faire transpirer sur ses rythmes endiablés.

2h : Fin



Présentation de notre mutuelle :

L’AUTOTHUNE, qu’est-ce que c’est ?

Conscient-e-s des inégalités d’accès à l’argent, pilier du monde capitaliste/néo-libéral que nous voulons déserter et détruire, gage des rapports de dominations inhérents à celui-ci, notre collectif a, depuis 5 années, mis en place cette mutuelle de redistribution. Loin d’être LA solution, cette mutuelle ne vise pas à égaliser parfaitement l’accès à cette ressource qu’est l’argent, outil principal d’oppression, qui donne accès à toutes les autres ressources, mais à se libérer au maximum de son pouvoir de nuisance dans notre rapport au monde en la partageant partiellement. En opposition à la pensée méritocratique majoritaire qui justifie l’ordre bourgeois établit dans notre société, elle-même soutenue par la propagande politico-médiatique, notre collectif s’est constitué pour avancer vers une émancipation de l’injustice, de l’aliénation et de la honte qu’elle produit. Inspirée par d’autres mutuelles préexistantes, notre démarche se veut autogérée donc les règles en sont définies en consensus restent toujours discutables. Les rôles nécessaires au bon fonctionnement de cette mutuelle tournent mensuellement.

Comment ça marche ?

Basée sur la confiance et la solidarité et inspirées d’autres mutuelles pré-existantes, l’AUTOTHUNE vise à partager une partie des revenus des personnes les plus aisées vers les personnes les plus précaires/précarisées. Refus de se soumettre à l’esclavage salarial, difficultés à s’insérer dans le marché du travail par racisme institutionnel, facilités de classe à accéder à l’argent, … les profils des AUTOTHUNISTES sont variés et le processus mensuel de redistribution invite à remettre en question le fonctionnement par la constitution régulière de groupes de réflexion autour de différents sujets. Les membres de la mutuelle se réunissent le 7 de chaque mois afin de déclarer leurs revenus, leurs charges, reverser un pourcentage de leur restant et épargnes. Les différents critères de cotisations et d’attribution précis sont disponibles sur demande. L’objectif est de constituer plusieurs caisses :

La caisse de redistribution immédiate aux bénéficiaires.

La caisse « coups de pouce » : en cas de besoins/envies urgent-e-s durant le mois suivant (ex : envies occasionnelles/ imprévus,…).

La caisse « projets » : provenant des épargnes « extraordinaires » (ex : héritage) afin de financer des projets parallèles (ex : permis, financement projets professionnels, démarches administratives …). L’attribution de ces sommes est discutée lors des réunions mensuelles sur demande.

La caisse « santé » : pour les frais de santé pour celleux qui n’ont pas de prise en charge.

Créez votre propre mutuelle de redistribution !

Notre mutuelle n’a pas pour objectif de s’agrandir indéfiniment. Ainsi, les probables candidatures pour intégrer celles-ci seront limitées. Cependant, nous sommes disposés à répondre à des questions que vous pourriez vous poser pour la mise en place de votre propre mutuelle de redistribution.

Rendez-vous à la soirée « Karao’Krêpes » du vendredi 16 janvier 2026 au ZK (23 avenue de la verrerie, Bruxelles) pour nous rencontrer et multiplier les démarches autonomes comme (ou différentes) de celle-ci !