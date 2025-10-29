stuut.info

L’ANTENNE NOIRE IS NOT DEAD

31 octobre - 19h00 - l’antenne noire

Logement / Squat Anarchismes / Antiautoritaire Arts / Créations Soutien / Entraide

la dernière de l’antenne ? ☆soirée de soutien à la cabane à bato☆

viens déguisé.e vendredi 31/10 à l’antenne noire, rue du marais 1, 1000 BXhell
pour célébrer ce lieu et toutes les personnes qui l’ont fait vivre
19h-05h
Prix libre

Une dernière soirée pour l’illuminer ☆☆☆ le 31 le seul mort qu’on fêtera ce sera le MORTatoire hivernal !! ce sera aussi l’occasion de transmettre l’énergie antennaire bien vivante à des copaines de la cabane à bato. L’argent servira à ce lieu collectif autogéré d’accueil et de paysannerie en france à refaire son toit qui fuit.

au programme :
cantine + crêpes
scoobydoo
bar soft + pas soft

DJsss :
ATMOSPHERIC POISONNEOMYCELIAPRINCESS TRIBENADIRKOEN

 vendredi 31 octobre 2025  19h00 - 05h00 iCal
 vendredi 31 octobre 2025
19h00 - 05h00 iCal
 l’antenne noire,

 

rue du marais, 1
1000 bruxelles

Logement / Squat

Squats & Pirates : Partage d’expériences de squat et lecture collective

Partage d’expériences de squat et lecture collective 📢 À partir du livre « Squats & Pirates – Chroniques d’occupation à Barcelone et ailleurs » Venez passer la soirée ensemble pour un moment où on se partager nos expériences de squat. On y écoutera aussi des récits tirés du livre Squats & Pirates, en présence de la personne qui a rassemblé ces histoires ! Ce sera une soirée pour se retrouver, échanger et faire circuler nos vécus de luttes et de résistances autour des squats ! On a hâte de vous y voir<3 🍲 À manger sur place  🍹 Bar soft de l’Antenne (ramenez du cash !)  📚 Vente du livre, fanzinothèque de la permanence squat & Distropie 📅 Dimanche 21/09  🕕 18h  📍 L’Antenne Noire – 1 rue du Marais
Bruxelles Bruxelles |
Logement / Squat

L’Antenne Noire menacé d’expulsio par la brasserie haacht

L’Antenne Noire, centre social autogéré au cœur de Bruxelles est aujourd’hui menacée d’expulsion. LA BRASSERIE HAACHT MENACE D’EXPULSER UN CENTRE SOCIAL L’Antenne Noire, centre social autogéré au cœur de Bruxelles est aujourd’hui menacée d’expulsion. Depuis cinq mois, L’Antenne Noire vit comme un centre social autogéré, ouvert à toustes. C’est un espace inclusif, construit pour pouvoir se retrouver, partager et s’organiser. On y partage des repas, des idées, des collectifs, des moments de solidarité et de lutte, des moments de vie et des moments de repos. Un lieu qui manquait terriblement à Bruxelles, un lieu en dehors et contre les rapports marchands. Un lieu où l’on essaye ensemble de lutter contre les violences de l’ordre bourgeois, patriarcal, colonial et raciste. L’expulser, ce serait faire taire un espace vivant, solidaire et accueillant. Après plusieurs tentatives de négociation entre les occupant.e.s et la brasserie Haacht, cette dernière a décidé d’entamer une procédure unilatérale d’expulsion contre le centre social. Sans surprise l’audience qui a eu lieu jeudi 12 juin 2025 a signifié la possibilité pour la brasserie d’expulser l’Antenne Noire. Le bâtiment qui accueille aujourd’hui le centre social est en train d’être vendu par la brasserie Haacht qui se soumet ainsi aux conditions de l’acheteur alors qu’aucun permis d’urbanisme n’a encore été introduit. Laissant penser que le bâtiment restera encore vide longtemps. Cette procédure d’expulsion est donc le résultat de logiques de marché mortifère et d’une gentrification galopante. C’est quand que le droit d’exister et le droit à la ville pourront faire poids face au droit du vide et d’une propriété privé de plus en plus écrasante ? Un centre social, ça ne s’expulse pas. Ça se défend. Ça se célèbre.
Bruxelles Bruxelles |
Logement / Squat

MOBILISATION CONTRE L’AUDIENCE D’EXPULSION DE L’ANTENNE NOIRE

Rendez vous le jeudi 12 à 9h30 pétante devant la justice de paix place Poelaert numéro 3 pour se mobiliser contre l’expulsion de l’antenne noire. L’Antenne Noire est aujourd’hui menacée d’expulsion. Depuis plusieurs mois, ce lieu vit comme un centre social autogéré, ouvert à toustes. On y partage des repas, des idées, des collectifs, des moments de solidarité et de lutte. C’est un espace inclusif, construit pour pouvoir se retrouver et partager ensemble . L’expulser, ce serait faire taire un espace vivant, solidaire et accueillant. Nous refusons de voir ce lieu disparaître dans le silence. C’est pourquoi nous appelons à un grand rassemblement solidaire pour défendre l’Antenne Noire. Venez nombreux.ses que vous soyez voisins voisines , habitué.es du lieu ou juste de passage. Parlez-en autour de vous, relayez l’appel, faites vivre le lieu avec nous ! Un centre social, ça ne s’expulse pas. Ça se défend. Ça se célèbre. PS : les flics restent des flics, pendant la mobilisation reste avec tes copaines ou en groupe. Nik la justice répressive qui invisibilise nos luttes Nik la brasserie de haacht qui brise les solidarités En général Nik les spéculations immobilière
Bruxelles Bruxelles |

Racismes / Colonialismes

Douze blessés lors de l’expulsion de Zone Neutre

L’opération visait à expulser environ 70 personnes sans papiers occupant un ancien bâtiment syndical depuis mars. Ce 17 octobre a été marquée par “des violences physiques et symboliques”, la destruction d’effets personnels et “l’absence totale de dialogue” dénonce le collectif Zone Neutre. Lors de cette expulsion, la police avait fait usage de violences pour évacuer les soutiens présents, au moins douze personnes ont été blessées alors que les forces de l’ordre annonçaient le bilan bien moins élevé de 2 blessés . “Plusieurs personnes ont dû être hospitalisées pour des fractures, commotions ou brûlures provoquées par les gaz lacrymogènes. D’autres gardent encore des bleus et des traumatismes psychologiques”, écrit le collectif. Zone Neutre dénonce l’attitude de la commune et celle de la la police, des familles ont été mises en danger alors qu’une convention d’occupation temporaire dans un autre bâtiment était “sur le point d’aboutir”.
Bruxelles Bruxelles |
Santé / Soins

Une personne sans abri refoulée de 2 hôpitaux frôle la mort avant d’être prise en charge par une association

Ce 10 octobre 2025, un homme sans abri d’une quarantaine d’années a été renversé par une voiture. À la suite de cet accident, il s’est rendu dans deux services d’urgences hospitaliers, qui ont successivement refusé de le prendre en charge en raison de sa situation de sans-abri. En dernier recours, l’homme s’est adressé à l’ASBL de réduction des risques dédiée aux usager·ères de drogues en situation de précarité « Dune », qui assure des permanences médicales chaque soir, avant de finalement s’effondrer devant la porte du bâtiment de l’ASBL. Il a alors été pris en charge par le SMUR (Service Mobile d’Urgence et de Réanimation) et par les médecins de l’ASBL, alors qu’il souffrait d’une hémorragie interne. Sans cette prise en charge d’urgence, cet homme en situation de sans-abrisme serait très probablement décédé. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, l’ASBL Dune a rappelé qu’il est fréquent que des personnes sans abri ne soient pas prises en charge par les services hospitaliers. Ce phénomène de non-prise en considération de situations propres aux personnes sans abri pousse les associations qui leur viennent en aide à devoir assurer des soins d’urgence vitale. Ces soins sont pourtant censés être pris en charge par notre système de santé publique. Un médecin de l’association déclarait :« Visiblement, tout le monde n’est pas égal face aux soins médicaux. Le problème est que ces personnes se présentent mal, ne sont pas toujours cohérentes dans leurs propos et sont stigmatisées. Leur cas n’est pas pris au sérieux. Nous nous retrouvons à devoir gérer des cas d’urgence vitale alors que ce n’est pas notre vocation première. » À cette absence de prise en compte des réalités vécues par les personnes sans abri s’ajoute le mépris croissant manifesté par l’État à l’encontre de ces populations marginalisées et précarisées. En effet, le gouvernement fédéral a récemment annoncé la suppression des subsides alloués au plan Grand Froid. De plus, l’ensemble des coupes budgétaires récentes dans les secteurs sociaux a fortement fragilisé le secteur associatif et civil venant en aide aux personnes sans abri. Face à l’explosion du nombre de personnes concernées et au mépris grandissant de leur situation, les associations qui luttent au quotidien à leurs côtés se retrouvent chaque jour un peu plus submergées. Sources : DH les sports : une personne sans-abri refusée par deux services d’urgence frôle la mort https://www.dhnet.be/actu/belgique/2025/10/20/une-personne-sans-abri-refusee-par-deux-services-durgence-frole-la-mort-un-cas-qui-nest-pas-isole-5XTUAKI3IRAHVMP7PNN7DCP5P4/ Fédération drogues addiction bxl : une personne sans-abri refusée par deux service d’urgence https://fedabxl.be/fr/2025/10/une-personne-sans-abri-refusee-par-deux-services-durgence-frole-la-mort-un-cas-qui-nest-pas-isole-dh/ Bruxellesdevie : le gouvernement fédéral ne financera plus le plan grand froid Arizona : Le gouvernement fédéral ne financera plus le Plan grand...
Bruxelles Bruxelles |

26 novembre - 14h30 - Maison des Cultures Huis van Culturen de Molenbeek

Bonnevie en fête ! viert feest !

🎉 26/11 : Mercredi Woensdag 26/11/25 14:30 > 17:00 : 🎉 Après-midi festif pour les familles Feestelijke middag voor families Gratuit / gratis 🎉🎉🎉🎉🎉 Venez vous amuser en découvrant les bonnes astuces pour faire des économies d’énergie à la maison ! Kom plezier maken en ontdek handige tips om thuis energie te besparen ! Rendez-vous / Afspraak 26/11/25 14:30 > 17:00 Maison des Cultures Huis van Culturen rue Mommaertsstraat 4, Molenbeek-Saint-Jean 1080 Sint-Jans-Molenbeek 14:30 Projection du film / Vertoning van de film « L’énergie du quotidien : chaque geste compte ! » Réalisation Maison de quartier Bonnevie et Gaétan Leboutte (Kinoprod), 2025, et clôture du projet de la Maison de quartier Bonnevie sur les économies d’énergie dans la maison, dans le cadre du Contrat de Rénovation Urbaine 06 « Autour de Simonis ». “Energie in het dagelijks leven : elke actie telt !” Gerealiseerd door Bonnevie Buurthuis en Gaétan Leboutte (Kinoprod), 2025, en afsluiting van het project van Maison de quartier Bonnevie over energiebesparing in huis, in het kader van het Stadsvernieuwings contract 6 “Rondom Simonis“. Spectacle-concert / Concertvoorstelling « Tour du monde en chansons » – Le Ba Ya trio Samir Barris + Nicholas Yates + Benoît Leseure Enfants de 3 à 12 ans / Kinderen van 3 tot 12 jaar 16:00 Goûter et animations / Snacks en animaties 👀👀👀👀👀 Info renovation@bonnevie40.be 02 410 76 31 Partagez l’info ! Deel het evenement op facebook ou notre site web.
Bruxelles Bruxelles | Écologie |
