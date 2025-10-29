L’ANTENNE NOIRE IS NOT DEAD

ANTENNE IS NOT DEAD
viens déguisé.e vendredi 31/10 à l’antenne noire, rue du marais 1, 1000 BXhell
pour célébrer ce lieu et toutes les personnes qui l’ont fait vivre
19h-05h
Prix libre
Une dernière soirée pour l’illuminer ☆☆☆ le 31 le seul mort qu’on fêtera ce sera le MORTatoire hivernal !! ce sera aussi l’occasion de transmettre l’énergie antennaire bien vivante à des copaines de la cabane à bato. L’argent servira à ce lieu collectif autogéré d’accueil et de paysannerie en france à refaire son toit qui fuit.
au programme :
cantine + crêpes
scoobydoo
bar soft + pas soft
DJsss :
ATMOSPHERIC POISON ⭒ NEOMYCELIA ⭒ PRINCESS TRIBE ⭒ NADIR ⭒ KOEN
