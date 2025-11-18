stuut.info

L’Actu des Oublié.es • SVIEP3 • Gen Z 2025 : Mada, Maroc, Pérou

Médias Résistances et solidarités internationales

L’Actu des Oublié.es • SVIEP3 • Gen Z 2025 : Mada, Maroc, Pérou

Tous les mois, L’Actu des Oublié.es s’intéresse aux luttes dans le monde.

Ailleurs | sur https://stuut.info

Cette semaine, nous retrouvons le drapeau pirate au chapeau de paille, symbole des révoltes qui se sont répandues de l’Indonésie à l’Equateur ces dernières semaines. Après le Népal, nous nous intéressons à Madagascar, au Maroc et au Pérou dans ce troisième épisode de la saison VI.

Écoutez ici !

DOUBLAGE

  • Vivie Izaé

MEDIAS

  • Blast
  • Afrique XXI
  • Basta
  • Crimethinc
  • Mediapart
  • Politis > GenZ
  • France Culture (Cultures Monde)
  • France 24
  • RFI
  • GenZ Madagasikara
  • Enass Maroc
  • GenZ 212 Maroc
  • Instagram moroccan_youthvoice
  • El Comercio Peru
  • El Pais

MUSIQUE

  • Coupure d’État – Révolution Gen Z à Madagascar 🔥 (Le cri de la jeunesse).mp3
  • RBNS - génération Z ( officiel clip vedio ) 2026.mp3
  • Colectivo Amachaq Pacha – dont Trvko
  • Pixel rima - Gen Z (Audio officiel).mp3

VISUEL

  • Photographie de QM Queen dans le cortège du 15 octobre à Lima
  • « Ils te donnent le strict minimum pour survivre, et tu appelles ça vivre ? »
  • Logo de GenZ Madagascar : imitation du pirate à chapeau de paille avec le chapeau malagazi

Voir en ligne : L’Actu des Oublié.es

Notes

Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!

Proposer un complément d'info

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Texte du message

  • Ce formulaire accepte les raccourcis SPIP [->url] {{gras}} {italique} <quote> <code> et le code HTML <q> <del> <ins>. Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

ARTICLES LIÉS

Résistances et solidarités internationales

L’Actu des Oubliéəs • S VIEP 2 • Gen Z 2025 : De l’Indonésie au Népal

Tous les mois, L’Actu des Oubliéəs explore les luttes à travers le monde. En octobre, on se penche sur les révoltes de la Gen Z en Indonésie et au Népal ! Népal, Phillipines, Madgascar, Maroc, Pérou : les révoltes de la « Gen Z » se multiplient à travers le monde, avec pour banderole le drapeau pirate au chapeau de paille du manga One Piece. Et c’est en Indonésie que ce mouvement mondial a pris racine, lorsque la jeunesse s’est soulevée contre un régime corrompu et violent. Retour sur cette boule de neige continentale pour le deuxième épisode de l’Actu des Oubliéəs. Si le player ne fonctionne pas, écoute ici ! DOUBLAGE Marylou MEDIAS Gavroche Thaïlande Asialyst Jakarta Post Kalam Népal Courrier International Mediapart https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article76075#nh3 #BubarkanDPR #IndonesiaGelap MUSIQUE 1’11 Gen Z #Nepal Youth Protest 18’06 Xigod • Ghayal Freestyle 25’01 Blinkx • Gen-Z Protest 28’15 Tikus Di DPR • HIP HOP VISUEL Drapeau pirate au chapeau de paille de One Piece, Mexique, 2023 Autrice : Ferfive
Médias

L’Actu des Oublié.e.s • S V • EP 10 : Georgie, l’étincelle permanente

Depuis au moins trois ans, la Géorgie vit révolte sur révolte. Plusieurs causes sont à la racine de la colère, mais la cible est la même : le parti politique au pouvoir, Rêve Géorgien, qui entretient un régime corrompu, homophobe et de plus en plus soumis aux exigences de Vladimir Poutine. Cet hiver, les manifestations devant le parlement ont repris, de la capitale Tbilissi jusqu’au provinces les moins attendues. Avec Dachi, activiste & naturaliste géorgien. Si le player ne fonctionne pas, écoutez ici ! MEDIAS Civil Georgia > Liveblog Resistance 2025 : mise à jour en live des infos sur le mouvement Ifact (.) ge OC Media Gyla (.) ge News Eastern Europe Le Taz (allemand) Renversé > Résister à l’autoritarisme et aux impérialismes en Géorgie Crimethinc > Georgia The Firework Protest Entre les lignes entre les mots > Georgie Communautés locales Mediapart MUSIQUE Babiloni & Candy – Chemi Ufleba Bera & Sf-X – Chemo Dzmao / Mon frère VISUEL « J’aime Maman, je déteste la police » Graff à Tbilissi, décembre 2024
Partout Partout |
Racismes / Colonialismes

L’Actu des Oublié.e.s • S VIEP 1 • USA : L’âge de glace s’achève

L’actu des Oublié.es reprend pour une sixième saison ! Premier épisode sur les traces des initiatives solidaires avec les personnes privées de papiers pourchassées par Trump. Pour résister aux raids de l’ICE - la police de l’immigration aux Etats Unis - la ville de Los Angeles s’est embrasée en juin dernier. Dix jours d’insurrection pour opposer à Donald Trump la solidarité avec les personnes privées de papiers. Or cette résistance ne se limite ni aux premiers jours de juin ni aux quartiers populaires de la capitale californienne. Face au suprémacisme blanc qui a pris les commandes de l’état, les communautés se sont préparées de longue date. C’est une vague née avant même l’arrivée au pouvoir qui se déploie dans l’ensemble des États-Unis. Écoute sur le blog ici MEDIAS Crimethinc Truthout RFI Los Angeles Times LaHuelga(.com) New York Immigration Coalition Réseau Cosecha Réseau Derechos Humanos Arizona mots clefs : anti ice 8 things you can do to stop ICE No King’s Day MUSIQUE Anti Ice Start a Riot, Duckwrth Ice Ice Baby VISUEL Visuel du PDF « Huit choses que tu peux faire pour stopper l’ICE »

DANS LES MÊMES THÉMATIQUES

Extrême-droite / Antifascisme

Antifascisme : Rassemblement à Saint-Gilles contre la venue du MR, la conférence de GLB et Clarinval « menacée »

Rassemblement le 19 novembre à 17h30 à Pl. Bethléem (Saint-Gilles) Le MR fait face à une contestation populaire croissante alors qu’il tente de défendre les politiques du gouvernement Arizona. Sa tournée de conférences en Belgique francophone est régulièrement perturbée par des mobilisations dénonçant les mesures antisociales et racistes portées par le parti au pouvoir. Le 19 novembre, c’est à Saint-Gilles que le MR souhaite organiser une conférence pour « expliquer » les réformes impulsées au sein du gouvernement Arizona. Dans une commune comme Saint-Gilles, connue pour être située à gauche, pour ses groupes politiques notamment révolutionnaires et ses quartiers populaires, la contestation n’a pas tardé à se faire entendre. Un appel à un rassemblement à 17H30 place Bethléem a rapidement été lancé par plusieurs collectifs : Le Front d’Action Révolutionnaire (FAR), Classe Contre Classe (C3), les Soulèvements de la Terre (SDT), l’Université Populaire de Bruxelles (UPB) et le Front Antifasciste Bruxellois (FAB), rejoints par la suite par la CGSP-ALR et les Métallos. La mobilisation appelle à bloquer la conférence du MR et dénonce les politiques d’extrême droite portées par le parti. Dans leur communiqué, les coupes de budget dans la sécurité sociale sont mises en parallèle avec l’investissement massif dans l’armement. Le MR est également directement dénoncé dans la communication des collectifs, comme un acteur de la fascisation de l’État belge. Soit, le processus par lequel, les institutions de l’État tendent progressivement vers un régime d’extrême droite, souvent sous fond d’instabilité, de crise économique du système capitaliste. La conférence du MR se tiendra dans un bâtiment de l’ASBL CEMôme. Suite à l’annonce de la mobilisation, l’ASBL s’est publiquement distanciée de l’organisation de l’événement, en expliquant que le bâtiment dépendait de la commune et non d’elle et qu’elle ne l’avait pas mise personnellement à la disposition du MR. Ce serait donc les autorités communales de Saint-Gilles, le PS et Ecolo, qui mettraient à disposition la salle au MR. Selon la presse, la conférence du 19 novembre serait menacée d’interdiction par les autorités communales à cause de l’organisation du rassemblement. La police « craint » de sérieux « troubles à l’ordre public« . La décision de maintenir ou interdire la conférence est désormais entre les mains de la commune et de son bourgmestre, Jean Spinette (PS). Une décision qui aura des répercussions politiques selon le choix opéré. De leur côté, les collectifs ont appelé à « mettre la pression » sur les autorités communales pour empêcher la tenue de la conférence, tout appelant à se rassembler le jour J à la place Bethléem. Une campagne du MR pour justifier les politiques de l’Arizona et du gouvernement FWB Cette multiplication des événements du MR s’inscrit dans une stratégie de communication visant à légitimer les mesures du gouvernement Arizona et de celui de la Fédération...
Bruxelles Bruxelles |
Santé / Soins

ENQUÊTE : Répression, emprisonnement, sédation, violences sexuelles et suicide : l’enfer des centre fermés, les militants palestiniens en première ligne

En octobre 2025, Mahmoud Ezzat Farag Allah se donnait la mort dans le centre fermé de Steenokkerzeel. Son décès révèle l’ampleur des violences institutionnelles exercées contre les personnes migrantes en Belgique, dans un contexte d’acharnement politique envers les militant·es palestinien·nes. Cet article, basé sur une enquête menée par des collectifs militants et complété par nos propres recherches, documente les conditions de détention et le système de répression mis en place. PARTIE I : Un système de répression politique 1. La mort de Mahmoud : révélateur d’un continuum de violences Début octobre 2025, Mahmoud Ezzat Farag Allah mettait fin à ses jours dans le centre fermé de Steenokkerzeel, en bordure de Bruxelles. Des proches, témoins et militant·es ont raconté sa mise en détention et le traitement qui lui a été réservé lors de ses derniers jours. Leur récit révèle l’enfer que sont les centres fermés pour les détenu·es. La détention de Mahmoud s’inscrit dans un acharnement politique, policier et judiciaire à l’égard des militant·es palestinien·nes en Belgique. Sa mort n’est pas anodine : elle est la suite logique d’un continuum de violences racistes et politiques exercées par l’État : répression des manifestations, enfermement des militant·es, obstacles administratifs, coups et blessures. Cette enquête s’appuie sur des témoignages de personnes détenues et de visites de centres fermés réalisées par des militant·es. Elle vise à documenter non seulement les circonstances du décès de Mahmoud, mais aussi les mécanismes systémiques violents et racistes qui sous tendent la détention en centre fermé. 2. L’ARRESTATION : FAIRE TAIRE ET INTIMIDER Dès le début du génocide, en octobre 2023, un mouvement de solidarité pour la Palestine s’est activement développé en Belgique, et en particulier à Bruxelles. Durant près d’un an et demi, des manifestations ont eu lieu quotidiennement, organisées principalement par la communauté palestinienne , d’abord à la Gare Centrale puis Place de la Bourse. Ces manifestations ont été le lieu d’une importante répression politique, policière et administrative : gaz lacrymogène, violences, intimidations et arrestations racistes systématiques. La police, sous l’autorité de la commune de Bruxelles-Ville (PS-MR), et l’Office des Etrangers ont travaillé main dans la main pour l’enfermement de militants. Depuis début août 2025, des arrestations de réfugiés palestiniens ont lieu en série à Bruxelles. Tous les réfugiés palestiniens qui ont été arrêtés et détenus en centre fermé sont soit en procédure d’asile, soit officiellement reconnus comme réfugiés par l’Etat belge. La plupart de ces arrestations sont survenues après de simples contrôles d’identité, le plus souvent en marge des manifestations pour la Palestine. Selon les témoignages de manifestant·es qui y ont assisté, elles n’étaient justifiées au moment même par aucun motif clair, avant d’être, pour certaines, justifiées à posteriori par le...
Bruxelles Bruxelles |
Médias

Bruxelles : la police a procédé à 144 vols de drones illégaux entre avril et juin 2025

Nous apprenions dernièrement par l’Organe de contrôle de l’information policière que 144 vols de drones de la police ont eu lieu de façon illégale dans le ciel bruxellois en avril, mai et juin 2025 étant donné que les drones utilisés appartenaient à une firme privée. Ces vols interdits ont eu lieu après que la société privée « Citymesh », spécialisée dans l’offre de services d’appui aérien, a fourni des drones à la zone de police de Bruxelles-Capitale Ixelles. Cette collaboration, qui a pris la forme d’une prétendue « expérimentation », a débuté le 22 avril 2025, suite à l’approbation du conseil communal de la Ville de Bruxelles, et s’est clôturé le 30 octobre de la même année. L’arrêté mis en place par le conseil communal précise que l’usage des drones était destiné à « prévenir, constater et déceler des infractions ou incivilités sur la voie publique, et assurer le maintien de l’ordre public ». Dans le courant du mois d’octobre, l’Organe de contrôle de l’information policière* a décidé qu’il fallait mettre fin à cette expérimentation, étant donné qu’elle était illégale. Car en effet, il est illégal que des drones proviennent d’une firme privée et que le cadre juridique au sujet du traitement des vidéos ne permet pas à des entreprises privées d’avoir accès à des images policières. En effet, un cadre juridique interdit le traitement de données policières par des entreprises privées. Pour que cette collaboration ait lieu de manière « légale », il aurait fallu que la zone de police concernée fasse une étude d’impact sur l’utilisation de ces drones, ce qu’elle a précisément outrepassé. Face à cette violation du cadre légal, la zone de police de Bruxelles-Capitale Ixelles a tenté coûte que coûte de minimiser l’affaire en signifiant que cette phase de test n’aurait duré « que trois mois » ou encore que les 144 vols auraient été faits « sans collecte ni traitement de données ». Le premier argument ne semble pas légitimer ces vols illégaux : qu’ils aient duré 1, 2, 3 ou 6 mois, ces vols restent illégaux. Le second semble, quant à lui, difficile à croire : comment penser que ces vols n’aient en aucun cas permis de récolter des informations, alors qu’ils étaient précisément mis en place pour déceler des infractions et assurer l’ordre public ? Des juristes de la Ligue des droits humains ont rappelé, au sujet de cette affaire, à quel point les forces de l’ordre ont une facilité déconcertante à outrepasser les cadres légaux en matière de protection des données personnelles. De plus, Emmanuelle de Buisseret Hardy (juriste à la Ligue des droits humains) s’inquiète de l’usage de ces drones, qu’ils soient issus de sociétés privées ou non, dans la mesure où ils représentent un dispositif de surveillance bien plus puissant que ceux connus jusqu’à aujourd’hui. Finalement, rappelons que ces drones ne sont pas de simples gadgets. Ils sont issus de technologies militaires, adaptées ensuite à un usage civil avec des objectifs flous. Via la technologie...
Bruxelles Bruxelles |
PLUS D'ARTICLES - Médias
PLUS D'ARTICLES - Résistances et solidarités internationales

Publiez !

Comment publier sur Stuut ?

Stuut est un média ouvert à la publication.
La proposition d'article se fait à travers l’interface privée du site.
Si vous rencontrez le moindre problème ou que vous avez des questions,
n’hésitez pas à nous le faire savoir par e-mail: contact@stuut.info