L'Olivier : Qui sont les Palestiniens ? + DEBAT

7 décembre - 18h00 - Cinéma Nova

L’Olivier : Qui sont les Palestiniens ? + DEBAT

Extrême-droite / Antifascisme Racismes / Colonialismes Médias Histoire / Archives Migrations / Frontières Palestine

Dans le cadre de la programmation « Palestinian Archives - Fragments d’une mémoire volée »

“L’Olivier” a été réalisé par un collectif formé pour l’occasion, regroupant cinéastes, enseignants et étudiants de l’université de Vincennes : Ali Akka, Guy Chapouillié, Danièle Dubroux, Serge Le Péron, Jean Narboni et Dominique Villain. Tourné entre 1973 et 1975, il tente d’expliquer les causes du conflit israélo-palestinien et de répondre à une inquiétude : le soutien déjà fragile de l’opinion publique française à la cause palestinienne avait encore diminué après l’attaque contre l’équipe olympique israélienne à Munich en 1972. Structuré autour de l’histoire palestinienne et de l’état du conflit, il mêle interviews et séquences d’archives, mobilisant les solidarités militantes internationales. Parmi les premiers films à donner corps à l’existence du peuple palestinien et à son combat, encore largement ignorés en Occident, “L’Olivier” a marqué le cinéaste Michel Khleifi, qui nous le présente ce soir.

Séance introduite par Michel Khleifi et suivie d’un débat avec Serge Le Péron, réalisateur et ancien critique aux "Cahiers du Cinéma".

Agenda

L’Olivier : Qui sont les Palestiniens ? + DEBAT

 dimanche 7 décembre 2025  18h00 - 20h00
 dimanche 7 décembre 2025
18h00 - 20h00 iCal
 Cinéma Nova,

 

3, rue d’Arenbergstraat 1000 BXXL

DANS LES MÊMES THÉMATIQUES

6 décembre - 20h30 - Cinéma Nova

The Colonial Film Gaze and Palestinian Counternarratives

Dans le cadre de la programmation « Palestinian Archives - Fragments d’une mémoire volée » Cinéaste d’origine libano-grecque-palestinienne, Theo Panagopoulos est basé en Écosse où il finalise un doctorat sur des archives Super 8/16mm tournées en Palestine pendant la période coloniale britannique. Pendant cette séance, à partir de la projection de trois courts métrages, il nous parlera de son travail de recherche et de réappropriation des archives coloniales.
Bruxelles Bruxelles | Extrême-droite / Antifascisme |
Extrême-droite / Antifascisme

150.000 jeunes dans le viseur de la Défense

Le ministre Theo Francken a envoyé 149.000 lettres aux adolescents de 17 ans pour les inciter à rejoindre le service militaire volontaire. Une offensive de la Défense pour exploiter la précarité des jeunes générations ? 149.000 jeunes Belges ont découvert dans leur boîte aux lettres un courrier inhabituel : une lettre personnelle du ministre de la Défense d’extrême droite Theo Francken ( NVA) les invitant à « découvrir » le service militaire volontaire. En mettant en avant la promesse d’un salaire de 2.000 euros nets par mois, la Défense s’adresse directement à une jeunesse fragilisée par la précarité économique. Dans un contexte où les petits boulots étudiants, les contrats intérimaires instables et la perspective du chômage dominent l’horizon professionnel, cette offre peut apparaitre aléchante. La misère sociale, sciemment entretenue par des décennies d’austérité et de politiques néo libérales ; se mue en vivier pour la Défense. En d’autres termes : on appâte avec un salaire confortable ceux qui n’ont pas, on utlise la précarité sociale en outil de recrutement militaire. Ces 149.000 lettres envoyées nominativement via le registre de la population, un procédé que le Conseil d’État avait d’ailleurs jugé illégal, brouillent volontairement la frontière entre invitation et convocation. Le gouvernement normalise l’idée que rejoindre l’armée serait une voie naturelle, presque un devoir civique. C’est une entreprise idéologique de conditionnement d’une génération entière au réflexe militariste. Cette campagne s’inscrit plus largement dans un projet politique européen de militarisation, porté et accéléré par la droite et l’extrême droite. Partout en Europe, les gouvernements choisissent d’augmenter les budgets de la Défense tout en désinvestissant massivement dans les politiques sociales, l’éducation, la santé, la culture et le logement, etc. Ce basculement n’est pas neutre : il traduit une vision du monde où la « sécurité militaire » prime sur la sécurité sociale, où l’État n’a plus vocation à protéger les citoyens de la précarité mais à les préparer à la « guerre ». Ce désengagement délibéré de l’État dans le social crée précisément les conditions de la vulnérabilité qu’il prétend ensuite « sauver » par le recrutement militaire. C’est un cercle cynique : en détruisant la société, on pousse les jeunes à considérer l’armée comme horizon stable. Ce n’est donc pas un hasard si cette promesse d’un salaire fixe, d’un statut et d’un uniforme trouve un écho : elle devient une offre matérielle. Si vous avez reçu cette lettre : vous n’avez aucune obligation d’y répondre. Elle n’a aucune valeur contraignante. Sources : RTBF Actus, 10 novembre 2025, « Près de 150.000 jeunes Belges reçoivent une lettre de la Défense : que faire si c’est votre cas ? », https://www.rtbf.be/article/pres-de-150-000-jeunes-belges-recoivent-une-lettre-de-la-defense-que-faire-si-c-est-votre-cas-11629456 Bruxelles Today, 10 novembre 2025, « Pourquoi des centaines...
Bruxelles Bruxelles |
Santé / Soins

De Gaza au 127bis

De Gaza au 127bis Il y a des morts qui dérangent le silence. Des morts, comme des vérités qu’on repousse, comme des cris qu’on refuse d’entendre. Mahmoud Ezzat Faragh Allah avait 26 ans. Il venait de Gaza, un territoire où la vie est déjà une lutte contre l’effacement. Gaza, où depuis des mois, la violence a pris des dimensions génocidaires connues désormais de tous. Mahmoud n’est pas mort sous les bombes israéliennes. C’est ici, en Belgique, qu’il a mis fin à ses jours – dans une cellule du centre fermé 127bis, où l’on enferme les déboutés du droit d’asile en attente d’expulsion. Après des semaines d’enfermement, des calmants distribués comme des menottes, et l’absence de soins. À son arrivée, il venait d’apprendre le décès de sa mère restée au pays. Sans pouvoir dire adieu, ni assister à son enterrement. Un deuil confisqué et un enfermement forcé, une double disparition : celle d’un monde perdu et celle d’un avenir impossible. Comme lui, d’autres Palestiniens ont été arrêtés ces derniers mois à la sortie de rassemblements pacifiques et placés en centre. La plupart sont ce qu’on appelle des dublinés : des personnes à qui un autre État européen a déjà reconnu une protection temporaire, et vers lequel la Belgique menace désormais de les renvoyer. Certains d’entre eux ont été expulsés, d’autres sont encore enfermés, et déplacés de centre en centre. Ces enfermements des exilés palestiniens trouvent aujourd’hui une résonance particulière : alors que l’Union Européenne normalise, par son silence, les massacres à Gaza, ils prolongent ce silence en réprimant, ici, ceux qui portent en eux la mémoire vivante. L’impunité là-bas et la répression ici procèdent d’un même effacement politique : l’un tue par les bombes, l’autre par les arrestations policières et les dispositifs anti-migratoires. Mahmoud est mort au croisement de ces deux violences – celle du colonialisme israélien et celle du contrôle migratoire européen – , entre la mémoire d’un peuple qu’on assassine et la politique d’un continent qui préfère ne pas voir. Sa mort n’est pas une exception, mais le point d’orgue d’une mécanique qui confond gouverner et exclure, protéger et punir, soigner et sédater. Un système où le silence administratif prolonge la destruction politique. Depuis le 61 rue de la victoire, ces enfermements et ces décès qui dérangent le silence résonnent avec notre propre histoire, celle des exils imposés, des murs, des files d’attente et des vies rendues illégitimes. Ils sont l’écho de ce que nos morts nous ont appris : aucune raison d’État ne justifie la négation de l’humain. Parler de Mahmoud, soutenir les exilés enfermés, lutter pour une Palestine libre, c’est refuser que la mémoire se coupe du présent et maintienne vivante une conscience commune face à l’oubli. Car la justice n’advient pas dans le souvenir, mais dans la manière dont on choisit de répondre à ce qu’il révèle.
Belgique Belgique |
