L’Olivier : Qui sont les Palestiniens ? + DEBAT

“L’Olivier” a été réalisé par un collectif formé pour l’occasion, regroupant cinéastes, enseignants et étudiants de l’université de Vincennes : Ali Akka, Guy Chapouillié, Danièle Dubroux, Serge Le Péron, Jean Narboni et Dominique Villain. Tourné entre 1973 et 1975, il tente d’expliquer les causes du conflit israélo-palestinien et de répondre à une inquiétude : le soutien déjà fragile de l’opinion publique française à la cause palestinienne avait encore diminué après l’attaque contre l’équipe olympique israélienne à Munich en 1972. Structuré autour de l’histoire palestinienne et de l’état du conflit, il mêle interviews et séquences d’archives, mobilisant les solidarités militantes internationales. Parmi les premiers films à donner corps à l’existence du peuple palestinien et à son combat, encore largement ignorés en Occident, “L’Olivier” a marqué le cinéaste Michel Khleifi, qui nous le présente ce soir.
Séance introduite par Michel Khleifi et suivie d’un débat avec Serge Le Péron, réalisateur et ancien critique aux "Cahiers du Cinéma".
