L’éducation populaire, un joyaux à populariser !

L’éducation populaire, qu’on appelle éducation permanente en Belgique, peu de gens connaissent.

Pourtant, c’est un trésor inestimable, qui permet d’enraciner la démocratie en profondeur, qui permet aux gens de transformer la société à partir de leurs réalités et de leurs analyses, qui donne au monde associatif un horizon et des méthodes solides.

𝐄𝐥𝐥𝐞 𝐞𝐬𝐭 𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐚̀ 𝐥𝐚 𝐟𝐨𝐢𝐬 𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐞, 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞, 𝐞́𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧. 𝐄𝐥𝐥𝐞 𝐫𝐚𝐬𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞, 𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐢𝐭, 𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐬𝐞, 𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐫𝐞́𝐞...

☔Crise démo­­­­­­­­­cra­­­­­­­­­tique, montée des popu­­­­­­­­­lismes et de l’ex­­­­­­­­­trême droite, désin­­­­­­­­­for­­­­­­­­­ma­­­­­­­­­tion, catas­­­­­­­­­trophes écolo­­­­­­­­­giques, isole­­­­­­­­­ment social, préca­­­­­­­­­rité, frac­­­­­­­­­ture numé­­­­­­­­­rique… Le monde vacille, et il est diffi­­­­­­­­­cile d’af­­­­­­­­­fir­­­­­­­­­mer que c’est pour le mieux. À chaque recoin du paysage, des urgences. À chaque détour, des colères. Et, dans ce tumulte ambiant, une ques­­­­­­­­­tion simple : l’édu­­­­­­­­­ca­­­­­­­­­tion popu­­­­­­­­­laire est-elle encore utile ? ... Un dossier entier du bimestriel Contrastes est consacré à cette question, revue en téléchargement libre sur le site Internet des Equipes Populaires : https://www.equipespopulaires.be/wp-content/uploads/2025/09/Contrastes_EducPerm_VWebComplet.pdf

📢𝐌𝐚𝐢𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐥𝐞 𝐟𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐬𝐚𝐯𝐨𝐢𝐫, 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐥𝐞 𝐟𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐜𝐞𝐯𝐨𝐢𝐫 ? 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐥𝐚 𝐝𝐞́𝐩𝐥𝐨𝐲𝐞𝐫, 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐧𝐟𝐨𝐫𝐜𝐞𝐫 ? 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐥𝐚 𝐫𝐚𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐫, 𝐥𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐚𝐠𝐞𝐫, 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐝𝐢𝐪𝐮𝐞𝐫 𝐡𝐚𝐮𝐭 𝐞𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐭 ?

Nous vous invitons à réfléchir ensemble à cette vaste question le vendredi 5 décembre en matinée, avec Ariane Estenne (MOC) et Geoffroy Carly (CEMEA).

☕10h Accueil

10h30 - 12h30 : Conférence - débat

Lieu : Pianofabriek, salle Arenberg - Rue du Fort, 35, Saint-Gilles (Bruxelles).