L’enseignement se soulève !

25 novembre - 08h00 - Arts et métiers

Économie / Anticapitalisme Contrôle social / Répression Éducation populaire / Partage de savoirs Classisme / Lutte des classes Droits sociaux / Services publics

Piquet de grève

Bruxelles | sur https://stuut.info

Ce mardi pour la grève des services publics, on va faire la grève et on va rêver d’une autre école ensemble refinancée à hauteur des besoins !

L’enseignement et tous les services publics doivent être une priorité dans notre société.

On veut des bâtiments en bon état, moins d’élèves par classe, assez de matériel pour tout le monde, la gratuité totale, l’engagement massif de personnel (éducateurs, logopèdes, profs, membres des PMS,....),....

📢 Glatigny casse-toi, l’école publique n’est pas à toi !

📢 A ceux qui veulent détruire l’enseignement, nous répondons : résistance !

On veut une école émancipatrice pour toustes !

RDV ce mardi 25/11 à 8h aux Arts et Métiers à Bruxelles et à 10h à la tour des pensions (gare du midi)

Merci aux artistes qui viennent soutenir la lutte avec un petit concert : achill3_ t_moin_ mho.off alicevdv

Merci à Nils Savoye pour la photo !

Agenda

 mardi 25 novembre 2025  08h00 - 10h00 iCal
 mardi 25 novembre 2025
08h00 - 10h00 iCal
 Arts et métiers ,

 

50 Boulevard de l’abattoir

Notes

DANS LES MÊMES THÉMATIQUES

26 novembre - 08h00 - Petit Château Fedasil

Le secteur psycho-médico-social s’auto-organise contre les projets de l’Arizona. Piquet commun devant le Petit Château.

Face à un gouvernement qui précarise, opprime et militarise notre société et nos esprits, les travailleur·euses du secteur psycho-médico-social répondent présent·es et organisent un piquet commun devant le Petit Château le mercredi 26 novembre à partir de 8h. Les conditions de vie des personnes qui utilisent nos services, ainsi que nos propres conditions de travail, sont menacées. Suite à deux AGouvertes, les travailleur·euses du secteur PMS on décidé d’agir. L’Arizona précarise, opprime et militarise notre société et nos esprits. Un gouvernement qui précarise : Car rend les titres de séjours moins accessibles et plus instables c’est laisser des milliers de personnes sous la menace permanente de rester ou devenir sans papier. Qui, face à la crise de logement, priorise les profits des propriétaires plutôt que le droit au logement. Un gouvernement qui mine nos conditions de travail Dans le secteur PMS : dé-financement massif alors que les personnes en précarité augmentent, surcharge de travail généralisée et conditions de travail qui se dégradent. Sur tout le territoire belge : nous poussant à travailler plus longtemps, à être plus flexibles, pour moins de paie et moins de pensions, tout en pouvant être licencié.es plus facilement. Un gouvernement qui opprime en défendant des mesures et discours sexistes, racistes et classistes. Des reformes sexistes qui pénalisent particulièrement les femmes - par exemple, avec la réforme du chômage car surreprésentées dans les temps partiels et carrières non-linéaires. Un discours classiste qui stigmatise les allocataires sociaux et nie les réalités complexes que nous constatons chaque jour dans nos métiers. Des politiques racistes : comme la loi sur les visites domiciliaires permettant de rafles de sans-papiers à leurs domiciles ou la manière dont le ministre de l’Emploi peut déclarer des données fausses et stigmatisantes concernant les nationalités des allocataires du chômage. Et, enfin, un gouvernement qui militarise nos esprits et notre société est un gouvernement qui martèle un discours sécuritaire et de peur dans les débats publics, et rend plus digérable un investissement de plusieurs milliards dans la défense. Pour acheter des F35, ils veulent faire des coupes massives, entre autres, dans le secteur psycho-médico-social. N’oublions pas qu’un seul F-35 (plus de 100 millions d’euros), représente entre 37 000 et 75 000 séjours hospitaliers complets financés. Un secteur qui, de plus, prend soin des personnes qui arrivent sur notre territoire à cause des conflits, guerres et génocides dont notre gouvernement est complice. Face à l’Arizona s’organiser et lutter Nous défendons une société qui défend les droits et leur accessibilité, assure la justice sociale et redonne du pouvoir d’agir à toutes et tous. Nous refusons d’être celles et ceux qui accompagnent l’austérité et gèrent la misère produite par ce système. Le 26 nous seront toustes au piquet de grève au Petit Château...
Bruxelles Bruxelles | Santé / Soins |
Médias

10 grèves qui ont changé la Belgique

🔴 Rappel historique important avant les journées de grèves fin novembre qui s’annoncent historiques ! Qu’elles soient défensives ou offensives, pour gagner de nouveaux droits, en défendre d’autres, ou simplement l’expression d’une colère légitime, les mouvements de grève sont indissociables de l’histoire du pays ! Grève pour le suffrage universel de 1893- La première grève générale de l’histoire Dès 1830, les classes dominantes belges s’efforcent de verrouiller leur pouvoir. Le vote est réservé aux hommes de plus de 25 ans payant une certaine somme d’impôts. Ainsi, seuls quelques milliers de personnes fortunées votent. En 1893, la chambre refuse le suffrage universel. Organisée par le jeune P.O.B (parti ouvrier belge), une grève générale éclate et rassemble 250.000 grévistes. Celle-ci se propage rapidement de Liège au Hainaut, de Gand à Anvers. Pendant 7 jours, le pouvoir tremble et réprime dans le sang. 24 personnes sont assassinées par l’armée. Un compromis est finalement trouvé, avec la mise en place du vote plural, qui reste largement inégalitaire. Cette première grève générale de l’histoire belge sera le début d’un long combat pour la démocratie menée par le mouvement ouvrier. Grève pour le suffrage universel de 1902 - L’échec malgré le nombre 11 ans après la grève générale de 1893, le vote plural continue de donner le pouvoir aux plus riches. Certains ajustements ont lieu, mais pas de réforme vers le suffrage universel à l’horizon. Couplée aux difficiles conditions de travail, les mineurs et ouvrières des mines liégeois·es se mettent en grève le 10 avril. Iels sont suivis par de nombreux secteurs dans tout le pays. Au plus fort du mouvement, 300.000 personnes sont en grève, plus qu’en 1893. La répression est féroce. Leopold II appelle à pratiquer la “tolérance zéro”. On compte plus d’une douzaine de morts, dont 6 lors de la fusillade de Louvain. La grève se solde par un échec, le P.O.B met fin au mouvement (non sans critique). Il faudra attendre 1919 pour la mise en place du suffrage universel masculin. Grève des mineurs de 1932 - Le Borinage s’insurge Suite à la crise de 1929, l’économie belge est moribonde. Chômage et baisses de salaires répétées produisent une importante misère, notamment dans la région minière du Borinage. En juin, des grèves éclatent. D’autres régions rejoignent le mouvement et plus de 150.000 travailleur·euses arrêtent le travail. Les femmes participent activement aux manifestations. Dans le Borinage, c’est l’insurrection. Des barricades sont dressées et des demeures patronales sont incendiées. L’armée est déployée dans toute la région, et le journal du Parti Communiste est interdit. On dénombre plusieurs tués. Les syndicats et le P.O.B sont également visés pour leur relative apathie. Après de maigres avancées, le travail reprend dans les mines le 9 septembre. Grève de 1936 - Pays à l’arrêt pour les congés payés En 1936, le système de congé est marginal en Belgique. Dans un climat...
Belgique Belgique |

11 décembre - 18h30 - Le DK

Commune Colère - Assemblée de Lutte

Travailleur·euses, syndiqué·es ou non, précaires, féministes, écologistes, antiracistes, étudiant·es, avec ou sans emploi, avec ou sans papiers... L’Arizona nous attaque tous·tes, nos droits, nos salaires, nos conditions de vie. Ensemble, organisons-nous et ripostons ! On fait le bilan des 3 jours de grève de novembre, et on continue la lutte ensemble 💪 PROGRAMME ⏰ 18h00 : Ouverture des portes et accueil ⏰ 18h30 : Présentation aux nouvelles·eaux C’est la première fois que tu viens à une assemblée Commune Colère ? Alors viens à 18h30 pour qu’on te présente Commune Colère et qu’on t’explique comment se déroule l’assemblée. ⏰ 19h : Assemblée de lutte ⏰ 21h : Drink 📢 Viens, et ramène du monde !
Bruxelles Bruxelles | Santé / Soins |
