L’enseignement se soulève !

Ce mardi pour la grève des services publics, on va faire la grève et on va rêver d’une autre école ensemble refinancée à hauteur des besoins !
L’enseignement et tous les services publics doivent être une priorité dans notre société.
On veut des bâtiments en bon état, moins d’élèves par classe, assez de matériel pour tout le monde, la gratuité totale, l’engagement massif de personnel (éducateurs, logopèdes, profs, membres des PMS,....),....
📢 Glatigny casse-toi, l’école publique n’est pas à toi !
📢 A ceux qui veulent détruire l’enseignement, nous répondons : résistance !
On veut une école émancipatrice pour toustes !
RDV ce mardi 25/11 à 8h aux Arts et Métiers à Bruxelles et à 10h à la tour des pensions (gare du midi)
Merci aux artistes qui viennent soutenir la lutte avec un petit concert : achill3_ t_moin_ mho.off alicevdv
Merci à Nils Savoye pour la photo !
