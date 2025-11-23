L’enseignement se soulève !

26 novembre - 08h00 - Petit Château Fedasil

Le secteur psycho-médico-social s’auto-organise contre les projets de l’Arizona. Piquet commun devant le Petit Château.

Face à un gouvernement qui précarise, opprime et militarise notre société et nos esprits, les travailleur·euses du secteur psycho-médico-social répondent présent·es et organisent un piquet commun devant le Petit Château le mercredi 26 novembre à partir de 8h. Les conditions de vie des personnes qui utilisent nos services, ainsi que nos propres conditions de travail, sont menacées. Suite à deux AGouvertes, les travailleur·euses du secteur PMS on décidé d’agir. L’Arizona précarise, opprime et militarise notre société et nos esprits. Un gouvernement qui précarise : Car rend les titres de séjours moins accessibles et plus instables c’est laisser des milliers de personnes sous la menace permanente de rester ou devenir sans papier. Qui, face à la crise de logement, priorise les profits des propriétaires plutôt que le droit au logement. Un gouvernement qui mine nos conditions de travail Dans le secteur PMS : dé-financement massif alors que les personnes en précarité augmentent, surcharge de travail généralisée et conditions de travail qui se dégradent. Sur tout le territoire belge : nous poussant à travailler plus longtemps, à être plus flexibles, pour moins de paie et moins de pensions, tout en pouvant être licencié.es plus facilement. Un gouvernement qui opprime en défendant des mesures et discours sexistes, racistes et classistes. Des reformes sexistes qui pénalisent particulièrement les femmes - par exemple, avec la réforme du chômage car surreprésentées dans les temps partiels et carrières non-linéaires. Un discours classiste qui stigmatise les allocataires sociaux et nie les réalités complexes que nous constatons chaque jour dans nos métiers. Des politiques racistes : comme la loi sur les visites domiciliaires permettant de rafles de sans-papiers à leurs domiciles ou la manière dont le ministre de l’Emploi peut déclarer des données fausses et stigmatisantes concernant les nationalités des allocataires du chômage. Et, enfin, un gouvernement qui militarise nos esprits et notre société est un gouvernement qui martèle un discours sécuritaire et de peur dans les débats publics, et rend plus digérable un investissement de plusieurs milliards dans la défense. Pour acheter des F35, ils veulent faire des coupes massives, entre autres, dans le secteur psycho-médico-social. N’oublions pas qu’un seul F-35 (plus de 100 millions d’euros), représente entre 37 000 et 75 000 séjours hospitaliers complets financés. Un secteur qui, de plus, prend soin des personnes qui arrivent sur notre territoire à cause des conflits, guerres et génocides dont notre gouvernement est complice. Face à l’Arizona s’organiser et lutter Nous défendons une société qui défend les droits et leur accessibilité, assure la justice sociale et redonne du pouvoir d’agir à toutes et tous. Nous refusons d’être celles et ceux qui accompagnent l’austérité et gèrent la misère produite par ce système. Le 26 nous seront toustes au piquet de grève au Petit Château...