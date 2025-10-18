LA POLICE AGRESSE ERIC LORS D’UNE EXPULSION D’UN SQUAT (vidéo)

Le vendredi 29 août 2025, alors qu’Éric participait à un rassemblement visant à empêcher une expulsion, il a été victime d’une agression physique et sexuelle perpétrée par un policier.
Nous avons eu l’occasion de le rencontrer : voici son récit.
Le vendredi 29 août 2025, alors qu’Éric participait à un rassemblement visant à empêcher une expulsion, il a été victime d’une agression physique et sexuelle perpétrée par un policier.
Nous avons eu l’occasion de le rencontrer : voici son récit.
Voir en ligne : BXL Dévie
Dans le cadre de l’université d’été du QG décolonial qui avait pour thème Penser le pouvoir et l’hégémonie avec Fanon et Gamsci, Nordine Saïdi participait à une plénière intitulée « Dérèglement climatique ou la vengeance des ancêtres : que peut l’écologie décoloniale ? ». À cette occasion, il livrait le texte qui suit afin de recadrer les débats entourant les luttes environnementales ou écologiques. Il contribue à identifier les divisions de classe et les divisions raciales afin de mieux les surmonter dans une perspective de lutte. Dans le cadre de l’université d’été du QG décolonial qui avait pour thème Penser le pouvoir et l’hégémonie avec Fanon et Gamsci, Nordine Saïdi participait à une plénière intitulée « Dérèglement climatique ou la vengeance des ancêtres : que peut l’écologie décoloniale ? ». À cette occasion, il livrait le texte qui suit afin de recadrer les débats entourant les luttes environnementales ou écologiques. Il contribue à identifier les divisions de classe et les divisions raciales afin de mieux les surmonter dans une perspective de lutte. – CMB Avant de parler d’écologie, de climat, d’énergie, de justice sociale ou de tout autre enjeu qui nous réunit ici aujourd’hui, je dois dire Gaza. Parce qu’il est impossible de parler du monde sans parler du massacre en cours. Impossible de parler de l’avenir sans nommer le sang versé. Impossible de parler de justice sans dénoncer l’injustice la plus obscène de notre époque. Impossible de parler d’écologie, de planète, sans parler de Palestine. Nous vivons une époque de génocide. C’est le terme exact utilisé par des experts de l’ONU, des juristes internationaux, des survivant·es des génocides précédents. C’est le mot qui s’impose quand des hôpitaux sont visés, des enfants brûlés vivants, des quartiers entiers rasés, une population affamée sciemment, privée d’eau, de soins, d’abris. Et dans ce silence complice des États européens, la Belgique n’est pas en reste. Notre pays continue de commercer, de coopérer, d’armer, d’accueillir des représentants d’un État colonial assassin. Nos partis politiques — même les plus « progressistes » — parlent du climat comme si Gaza n’existait pas, comme si on pouvait bâtir un avenir écologique tout en regardant ailleurs pendant qu’un peuple est écrasé sous les bombes. Chères sœurs, frères, camarades, ami·es, Merci pour votre présence aujourd’hui. Nous sommes réunis pour réfléchir à un sujet qui pourrait sembler technique ou abstrait : le dérèglement climatique. Et pourtant, il n’a rien d’abstrait. Il est concret, brutal, violent, et profondément politique. Il ne s’agit pas seulement de chiffres, de courbes ou de degrés Celsius. Il s’agit de vie ou de mort. De territoires ravagés. De peuples dépossédés. D’enfants noyés. De forêts brûlées. De rivières polluées par la cupidité des empires. Le climat, c’est une archive des violences coloniales. Et aujourd’hui, ce sont nos enfants, nos peuples, nos territoires, nos corps qui payent la (...)
La journée du octobre a été marquée par une mobilisation sociale majeure. Elle a commencé tôt avec des blocages d’axes routiers ainsi que de nombreux piquets de grèves dans de nombreux secteurs, hôpitaux, universités, écoles … À 10h une grande manifestation est partie de la Gare du Nord. Elle s’est illustrée, entre autre, par son importante mobilisation ainsi que par la colère sociale qui s’y est exprimée. La manifestation s’est prolongée dans divers lieux de la ville jusqu’en soirée, poursuvie par les forces de l’ordre. View this post on Instagram A post shared by Bruxelles Dévie - BXDV (@bruxelles.devie) La journée du 14 octobre a aussi été le lieu de nombreuses violences policières, sur lesquelles nous reviendrons prochainement. Le 25 novembre une nouvelle grève et journée de mobilisation est organisée contre l’Arizona. La CGSP a appelé à la grève. View this post on Instagram A post shared by Bruxelles Dévie - BXDV (@bruxelles.devie)
Salut ! Ce mercredisoir 15 octobre à 20h30 à l’émission Tranche d’Anar nous aurons plusieurs invité.e.s autour de la table dans le studio de Radio Air Libre. un membre du collectif Ni Jumet Ni ailleurs qui vous annoncera et expliquera ou ça s’en est avec les plans pour la construction d’un nouveau centre fermé à Jumet et la manif contre ce centre prévu le samedi 25 octobre 14h à Charleroi place Buisset. Ensuite nous avons une membre du collecti.e.f 8 maars à qui on demandera le retour de la manif contre l’arizona la veille et les actions du passé et à venir etc. Et on terminera avec l’action "show Israël de Red Card" d’un collectif italien.n.e.s contre la participation d’Israël dans le coup du monde de football et l’action de code rouge " Blocage arcelormittal" à Charleroi et l’agenda militante de stuut.info pour les 2 semaines à venir. Bonne écoute ! Musiques : "Semira" Claude Semal "grève feministe" "Antipatriarcha" Ana Tijoux "Brasero" Krav Boca Pour plus d’info : Ni jumet Ni ailleurs collecti.e.f 8 maars show Israël the red card =carton rouge à Israël Blocage Acerlormittal code rouge Projet de Bruno, agriculteur anar du Diois d’acheter l’Anthyllis, un lieu d’habitation, d’expérimentations agricoles et artisanales situé à Miscon, petit village du Diois, en moyenne montagne dans l’Est de la Drôme. Voici le lien de Helloasso pour les donations : https://www.helloasso.com/associations/vous-n-etes-pas-seuls/collectes/faire-un-don-a-l-anthyllis Et voici quelques liens pour mieux comprendre, si nécessaire, ce que c’est que la « propriété d’usage » et son intérêt : https://politiquesdescommuns.cc/outils/propriete-d-usage https://clip.ouvaton.org/quest-ce-que-le-clip/ https://aventure-antidote.org/comment-ca-marche/notre-fonctionnement/
Stuut est un média ouvert à la publication.
La proposition d'article se fait à travers l’interface privée du site.
Si vous rencontrez le moindre problème ou que vous avez des questions,
n’hésitez pas à nous le faire savoir par e-mail: contact@stuut.info
complements article
Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!
Proposer un complément d'info