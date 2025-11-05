Face à l’interdiction de rassemblement par la commune d’Anvers, un appel a été fait au Conseil d’État par la coalition pour la Palestine. Le Conseil d’État a de son côté affirmé que la décision de la commune n’était pas justifiée et que les rassemblements pouvaient avoir lieu.
Ce lundi la police d’Anvers a pourtant à nouveau réprimé le rassemblement. Selon des témoignages, « plusieurs manifestant.es ont été frappés avec des matraques et des vélos policiers. », un manifestant a perdu conscience à cause des coups de la police. Une personne palestinienne, blessée à la jambe par la police, a également été arrêtée. Les forces de l’ordre ont refusé que sa blessure soit prise en charge par des médecins pendant une heure, alors qu’elle nécessitait une intervention médicale. Au total, trois personnes ont été arrêtées.
Les forces de l’ordre ont fait également usage de canon à eau et de gaz lacrymogène pour tenter de disperser le rassemblement.
Chaque lundi soir une manifestation est organisée à Anvers pour la Palestine.
Sources :
- Témoignages
- @Sanad.latifaa
Crédit images @sanad.latifaa
