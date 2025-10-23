LE CRI #10 - une émission des personnes privées de libertés

Santé / Soins

[ ZINE ] Disjoncté.es

Nous avons choisi de parler des mécanismes de survie face aux évènements traumatiques et de leurs conséquences. Un sacré truc qu’il nous a été essentiel de comprendre pour pouvoir avancer. Des fois on en a RAS-LE-BOL ! Rires, colères, blagues, coups de gueules, balades, pleurs, c’est ce que l’on partage à deux. On essaie de parler. La plupart du temps, ça reste dans nos carnets malgré l’omniprésence et les conséquences des violences sexuelles dans notre quotidien. Il est temps de partager ces témoignages qui dorment dans nos placards. Et à toi qui as mal, on aimerait que tu te sentes moins seul·e. Il y a quelque temps, une idée a germé : l’envie de créer un espace d’expression à nous parce que peu d’espaces permettent de raconter, de déposer ce qu’il nous est arrivé, de raconter les impacts sur la vie de tous les jours, sur les relations, etc. Et de créer un outil permettant aussi de raconter ce qui est vécu sans devoir toujours et encore expliquer, raconter, se faire violence lorsque l’on n’en a pas la force, ou que c’est encore trop vif. Et pourquoi pas, que les personnes dites alliées prennent position sincèrement, en étant informées et de manière active (il y a plein de genoux à péter et nous, on est fatiguées et souvent paralysées). Nous avons choisi de parler des mécanismes de survie face aux évènements traumatiques et de leurs conséquences. Un sacré truc qu’il nous a été essentiel de comprendre pour pouvoir avancer. Avec cet écrit, nous vous faisons part de ce que l’on a compris, de ce que ça veut dire au quotidien de devoir gérer le sentiment de culpabilité, les émotions débordantes et lutter pour se sentir légitime ! L’objectif est de se faire du bien ! Les Disjoncté·e·s de la mygale "Je ne veux pas être forte. Je ne veux pas être courageuse. Je veux retrouver ma légèreté." TOUCHÉES, 4e de couverture Acte TRAUMATIQUE Chaque personne a ses propres limites face à un événement violent. Cet évènement va devenir traumatique lorsqu’il va dépasser la compréhension logique de la personne ou lorsqu’elle va être surprise ou en danger de mort (physique ou mental). LA SIDÉRATION La sidération est un état de survie, qui peut engendrer des syndromes post-traumatiques plus ou moins invalidant pour les victimes. Lorsqu’une personne subit un événement violent, son corps se met en alerte. L’amygdale cérébrale produit alors de l’adrénaline et d’autres drogues produites par le cerveau. Ce phénomène permet de rentrer en action rapidement. Le cortex cérébral se met en fonctionnement également pour analyser la situation et stimule l’hippocampe qui contient la mémoire. Dans un contexte où l’acte n’est pas traumatique, le cortex et l’hippocampe modulent, affinent puis arrêtent l’activité de l’amygdale. Lorsque l’acte est un non-sens, donc traumatique, le cortex cérébral et l’hippocampe tournent en rond, car ils ne trouvent pas de manière d’agir. L’amygdale continue de secréter des hormones qui sont toxiques,...