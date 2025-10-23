stuut.info

LE CRI #10 - une émission des personnes privées de libertés

30 octobre - 19h30 - Radio Air libre 87.7 MHZ

LE CRI #10 - une émission des personnes privées de libertés

Médias Éducation populaire / Partage de savoirs Prisons / Anticarcéral Arts / Créations

Dans cette nouvelle émission, nous parlons de la surpopulation en prison, les conséquences pour nous au quotidien. On parle aussi du manque de personnel qui aggrave encore plus la situation.

Réalisation : Faouzi, Djibril, Caucase, Michael, Mario, Milano, Abdenafie avec l’aide de Ben et Despina.

Arrangement sonore et Mixage : Maxime Thomas

Si vous avez envie de nous contacter : lecri@gsara.be

Bruxelles | sur https://stuut.info

LE CRI est une émission réalisée et animée par des personnes privées de liberté. Chaque jeudi soir, un atelier d’expression radiophonique est organisé par le GSARA asbl et La Fondation pour l’Assistance Morale aux Détenus à la prison de Haren. Les participants décident ensemble d’une question ou d’une problématique sur la vie quotidienne et les difficultés de l’enfermement carcéral, puis ils préparent l’enregistrement qui se réalise dans les conditions du direct.

C’est une émission de débat entre les détenus sur leur condition de vie et l’univers carcéral. L’atelier à lieu une fois par semaine et nous enregistrons une émission par mois dans les conditions d’un direct (les contraintes de la prison ne permettent pas d’enregistrer en direct). Les participants, avec l’accompagnement de l’animateur décident ensemble d’un sujet ou d’une thématique à aborder, préparent l’émission, le contenu, la conduite, l’organisation puis enregistrent. La partie technique est aux mains de l’animateur (parfois avec le soutien d’un des participants).

L’émission est donc un échange d’idées et de points de vue des participants sur un sujet particulier, choisi et décidé par eux-mêmes. Il y a des parties musicales. Souvent, un ou plusieurs participants souhaitent chanter, lire un texte ou proposer un choix musical. Ces éléments viennent ponctuer les différentes parties de l’émission. Les génériques (début et fin), les virgules sonores sont réalisées et enregistrées par les participants.

Voir en ligne : LE_CRI_GSARA

Agenda

LE CRI #10 - une émission des personnes privées de libertés

 jeudi 30 octobre 2025  19h30 - 20h30 iCal
 jeudi 30 octobre 2025
19h30 - 20h30 iCal
 Radio Air libre 87.7 MHZ,

 

https://radioairlibre.net/

LE CRI #10 - une émission des personnes privées de libertés

 mardi 4 novembre 2025  10h00 - 11h00 iCal
 mardi 4 novembre 2025
10h00 - 11h00 iCal
 Radio Campus 92.1 FM,

 

https://www.radiocampus.be/

LE CRI #10 - une émission des personnes privées de libertés

 mardi 4 novembre 2025  10h00 - 11h00 iCal
 mardi 4 novembre 2025
10h00 - 11h00 iCal
 Radio Campus 92.1 FM,

 

https://www.radiocampus.be/

LE CRI #10 - une émission des personnes privées de libertés

 jeudi 6 novembre 2025  11h11 - 12h00 iCal
 jeudi 6 novembre 2025
11h11 - 12h00 iCal
 Radio Panik 105.4 FM,

 

https://www.radiopanik.org/

Notes

Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!

Proposer un complément d'info

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Texte du message

  • Ce formulaire accepte les raccourcis SPIP [->url] {{gras}} {italique} <quote> <code> et le code HTML <q> <del> <ins>. Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

DANS LES MÊMES THÉMATIQUES

Extrême-droite / Antifascisme

[Mobilisation] Pourquoi l’Office des Étrangers et l’hôtel de luxe Hilton ont-ils été pris pour cible le 14 Octobre ?

Le 14 octobre une mobilisation historique contre l’Arizona a eu lieu à Bruxelles. Plus de 140 000 personnes ont rejoint la manifestation nationale. Des blocages autonomes ont eu lieu tôt le matin et des manifestations sauvages ont duré jusqu’en soirée, ponctuées d’affrontements avec la police. Globalement, sur la journée de mobilisation, les forces de l’ordre ont été tout à fait dépassées et incapables d’endiguer la colère des manifestant·es, hormis en quelques points ou des moyens considérables ont été mis en place. Sur le parcours de la manifestation, une série de lieux symboliques, représentants des institutions de l’Etat ou du capitalisme et de la bourgeoisie, ont été visés par des manifestant·es. Mais pourquoi des dégradations ont-elles eu lieu en particulier contre l’Office des Étrangers et l’hôtel de luxe Hilton ? Au début du parcours de la manifestation, sur le boulevard Pacheco, l’Office des Étrangers a été ciblé par un groupe de manifestant·es. Une centaine de personnes s’en est prise au bâtiment, tagué des messages politiques sur les murs, comme « Free Gaza« , des collages avaient eu lieu précédemment pour dénoncer la politique migratoire belge. L’Office des Étrangers organise et incarne la politique migratoire raciste belge. C’est cette institution qui met chaque année des centaines de personnes – y compris parfois des enfants – en centre de détention, sans aucune forme de procès et qui en déporte et expulse autant. Ce, tout simplement car ils et elles ne sont pas belges et qu’ils et elles souhaitent vivre dignement sur le territoire belge. D’un point de vue légal, la Belgique a été condamnée des centaines de fois pour sa politique migratoire inhumaine. [1,2] Depuis début septembre, une série de rafles policières ont visé la communauté palestinienne impliquée dans le mouvement de contestation contre le génocide. Ces rafles sont organisées par la police en collaboration avec l’Office des Étrangers, sous la supervision des pouvoirs politiques. Mahmoud, un réfugié palestinien détenu depuis plusieurs mois, est décédé entre la nuit du 6 au 7 octobre, en centre fermé à cause des conditions inhumaines. Sa mort a suscité une grande colère, dans les centres fermés comme en dehors. Lors de la manifestation, les manifestant·es criaient « Justice pour Mahmoud« , avant de prendre pour cible l’Office des Étrangers. Au niveau de la Gare Centrale, c’est l’Hôtel de luxe Hilton – une multinationale états-unienne et un symbole de la bourgeoisie à l’échelle mondiale – qui a été visé par des manifestant·es. Plusieurs dizaines de manifestant·es sont rentré·es à l’intérieur de l’hôtel de luxe et s’en sont pris au mobilier, tout en se saisissant de la nourriture de l’hôtel, avant que la police arrive sur place. Selon nos informations, la nourriture saisie aurait été redistribuée. Des affrontements ont alors eu lieu avec les forces de l’ordre qui ont dû se réfugier à l’intérieur de l’hôtel, sous la pression des manifestant·es. (...)
Bruxelles Bruxelles |
Racismes / Colonialismes

Témoignages : retour sur les violences policières de la soirée du 02 octobre à Bruxelles.

Le 2 octobre au soir, des centaines de personnes se sont rassemblées à Bruxelles pour dénoncer l’interception illégale de la flottille humanitaire par Israël et l’inaction face au génocide en cours à Gaza. Face à eux et elles, un déchaînement de violences a eu lieu de la part des forces de l’ordre. Alors que les manifestant·es se déplaçaient entre trois lieux symboliques, le ministère des Affaires étrangères, le Parlement européen et la Bourse, un imposant dispositif anti-émeute les attendait. Vers 21h30, sans sommation claire ni justification légitime, l’ordre de dispersion a été donné par le bourgmestre d’Ixelles, d’abord au Parlement, puis dans le centre vers 22h. Ce qui a suivi relève d’un usage disproportionné et illégitime de la force : canons à eau, gaz lacrymogènes, matraques, charges policières contre des manifestant·es désarmé·es.  » Bruxelles, 2 octobre 2025, aux environs de 21h30. Après le rassemblement quotidien à la Bourse, le cortège se dirige vers le parlement européen, où un autre rassemblement a lieu. Notre marche est pacifique et non violente. Je suis avec mon père et une amie. Soudain, un déluge de policiers anti-émeutes et de policiers en civil nous provoquent, nous insultent, nous pourchassent, et finissent par nous encercler sur la place des Martyrs et dans les ruelles avoisinantes. Je cours pour fuir cette violence, pendant ma course je constate l’utilisation massive de gazeuse, je vois une personne par terre sans défense entourée par trois policiers qui le rouent de coups de pieds alors qu’il crie de douleur et ne peut pas s’enfuir. Arrivée à la place Rogier, je me fais aider par une secouriste qui me conseille d’aller aux urgences. Les urgences sont saturées, il y a une dizaine de blessés, beaucoup touchés à la tête, en sang tous proviennent de cette même manifestation. Je finis avec une commotion cérébrale sur traumatisme cranien et des hématomes sur les genoux. » « Nous avons été témoins de violences policières injustifiées envers d’autres manifestants : coups de boucliers, bousculades violentes, comportements agressifs… Ces agissements ont instauré un climat de tension, alors que la mobilisation était entièrement pacifique. Un peu plus tard, nous avons été directement victimes d’une charge soudaine et brutale de la police. Sans avertissement, les forces de l’ordre ont foncé dans la foule. Ma mère a été renversée et piétinée par des manifestants pris de panique. »  » On était dans une chasse à courre. Je me suis senti comme un gibier d’abattoir. Les flics ont frappé contre des poteaux, poussés des cris comme des prédateurs en chasse. Ils ont foncé vers nous. Les flics en civils ont jailli en hurlant, matraque à la main. » Il a été clair lors de cette soirée, que la stratégie policière mise en place était celle du chaos. La police a délibérément chargé indistinctement les foules, en criant, en tapant dans les poubelles et en faisant peur. Les mouvements de foule ont alors divisé les...
Bruxelles Bruxelles |
Santé / Soins

[ZINE] Disjoncté.es

Nous avons choisi de parler des mécanismes de survie face aux évènements traumatiques et de leurs conséquences. Un sacré truc qu’il nous a été essentiel de comprendre pour pouvoir avancer. Des fois on en a RAS-LE-BOL ! Rires, colères, blagues, coups de gueules, balades, pleurs, c’est ce que l’on partage à deux. On essaie de parler. La plupart du temps, ça reste dans nos carnets malgré l’omniprésence et les conséquences des violences sexuelles dans notre quotidien. Il est temps de partager ces témoignages qui dorment dans nos placards. Et à toi qui as mal, on aimerait que tu te sentes moins seul·e. Il y a quelque temps, une idée a germé : l’envie de créer un espace d’expression à nous parce que peu d’espaces permettent de raconter, de déposer ce qu’il nous est arrivé, de raconter les impacts sur la vie de tous les jours, sur les relations, etc. Et de créer un outil permettant aussi de raconter ce qui est vécu sans devoir toujours et encore expliquer, raconter, se faire violence lorsque l’on n’en a pas la force, ou que c’est encore trop vif. Et pourquoi pas, que les personnes dites alliées prennent position sincèrement, en étant informées et de manière active (il y a plein de genoux à péter et nous, on est fatiguées et souvent paralysées). Nous avons choisi de parler des mécanismes de survie face aux évènements traumatiques et de leurs conséquences. Un sacré truc qu’il nous a été essentiel de comprendre pour pouvoir avancer. Avec cet écrit, nous vous faisons part de ce que l’on a compris, de ce que ça veut dire au quotidien de devoir gérer le sentiment de culpabilité, les émotions débordantes et lutter pour se sentir légitime ! L’objectif est de se faire du bien ! Les Disjoncté·e·s de la mygale "Je ne veux pas être forte. Je ne veux pas être courageuse. Je veux retrouver ma légèreté." TOUCHÉES, 4e de couverture Acte TRAUMATIQUE Chaque personne a ses propres limites face à un événement violent. Cet évènement va devenir traumatique lorsqu’il va dépasser la compréhension logique de la personne ou lorsqu’elle va être surprise ou en danger de mort (physique ou mental). LA SIDÉRATION La sidération est un état de survie, qui peut engendrer des syndromes post-traumatiques plus ou moins invalidant pour les victimes. Lorsqu’une personne subit un événement violent, son corps se met en alerte. L’amygdale cérébrale produit alors de l’adrénaline et d’autres drogues produites par le cerveau. Ce phénomène permet de rentrer en action rapidement. Le cortex cérébral se met en fonctionnement également pour analyser la situation et stimule l’hippocampe qui contient la mémoire. Dans un contexte où l’acte n’est pas traumatique, le cortex et l’hippocampe modulent, affinent puis arrêtent l’activité de l’amygdale. Lorsque l’acte est un non-sens, donc traumatique, le cortex cérébral et l’hippocampe tournent en rond, car ils ne trouvent pas de manière d’agir. L’amygdale continue de secréter des hormones qui sont toxiques,...
Partout Partout |
PLUS D'ARTICLES - Médias
PLUS D'ARTICLES - Éducation populaire / Partage de savoirs
PLUS D'ARTICLES - Prisons / Anticarcéral
PLUS D'ARTICLES - Arts / Créations

Publiez !

Comment publier sur Stuut ?

Stuut est un média ouvert à la publication.
La proposition d'article se fait à travers l’interface privée du site.
Si vous rencontrez le moindre problème ou que vous avez des questions,
n’hésitez pas à nous le faire savoir par e-mail: contact@stuut.info