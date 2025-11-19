stuut.info

LE CRI #11 - une émission des personnes privées de libertés

27 novembre - 19h30 - Radio Air libre 87.7 MHZ

LE CRI #11 - une émission des personnes privées de libertés

Médias Éducation populaire / Partage de savoirs Prisons / Anticarcéral Arts / Créations

Dans cette nouvelle émission, nous parlons de la culture en prison. Pour la première fois, nous avons des invitées : 3 étudiantes en communication sociale. Elles ont travaillé sur la question du droit et de l’accès à la culture en prison. On parle avec elles de leur projet - quatriememur.be – et de l’importance pour nous d’avoir accès à des activités culturelles.

Réalisation : Faouzi, Caucase, Michael, Milano, Le G, Salah, Serhat, Amélie, Laura, Claire, Vanihala, avec l’aide de Ben et Despina.

Arrangement sonore et Mixage : Maxime Thomas

Musiques et textes :
Impro - Michael
Poème “Comme un Moustique” - Gaétan
Freestyle - Lantin - Michael, Djibril et toute l’équipe

Si vous avez envie de nous écrire : lecri@gsara.be
LE CRI - GSARA

Bruxelles | sur https://stuut.info

LE CRI est une émission réalisée et animée par des personnes privées de liberté. Chaque jeudi soir, un atelier d’expression radiophonique est organisé par le GSARA asbl et La Fondation pour l’Assistance Morale aux Détenus à la prison de Haren. Les participants décident ensemble d’une question ou d’une problématique sur la vie quotidienne et les difficultés de l’enfermement carcéral, puis ils préparent l’enregistrement qui se réalise dans les conditions du direct.

C’est une émission de débat entre les détenus sur leur condition de vie et l’univers carcéral. L’atelier à lieu une fois par semaine et nous enregistrons une émission par mois dans les conditions d’un direct (les contraintes de la prison ne permettent pas d’enregistrer en direct). Les participants, avec l’accompagnement de l’animateur décident ensemble d’un sujet ou d’une thématique à aborder, préparent l’émission, le contenu, la conduite, l’organisation puis enregistrent. La partie technique est aux mains de l’animateur (parfois avec le soutien d’un des participants).

L’émission est donc un échange d’idées et de points de vue des participants sur un sujet particulier, choisi et décidé par eux-mêmes. Il y a des parties musicales. Souvent, un ou plusieurs participants souhaitent chanter, lire un texte ou proposer un choix musical. Ces éléments viennent ponctuer les différentes parties de l’émission. Les génériques (début et fin), les virgules sonores sont réalisées et enregistrées par les participants.

Voir en ligne : LE CRI - GSARA

Agenda

LE CRI #11 - une émission des personnes privées de libertés

 jeudi 27 novembre 2025  19h30 - 20h30 iCal
 jeudi 27 novembre 2025
19h30 - 20h30 iCal
 Radio Air libre 87.7 MHZ,

 

https://radioairlibre.net/

LE CRI #11 - une émission des personnes privées de libertés

 mardi 2 décembre 2025  10h00 - 11h00 iCal
 mardi 2 décembre 2025
10h00 - 11h00 iCal
 Radio Campus 92.1 FM,

 

https://www.radiocampus.be/

LE CRI #11 - une émission des personnes privées de libertés

 jeudi 4 décembre 2025  11h00 - 12h00 iCal
 jeudi 4 décembre 2025
11h00 - 12h00 iCal
 Radio Panik 105.4 FM,

 

https://www.radiopanik.org/

Notes

Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!

Proposer un complément d'info

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Texte du message

  • Ce formulaire accepte les raccourcis SPIP [->url] {{gras}} {italique} <quote> <code> et le code HTML <q> <del> <ins>. Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

DANS LES MÊMES THÉMATIQUES

Racismes / Colonialismes

Analyse : Violences policières du 14 octobre : Gazer, frapper, réprimer : la réponse à la colère sociale

Photo prise lors de la manifestation du 14 octobre. Le 14 octobre 2025, journée de grève générale, plus de 140 000 personnes ont manifesté à Bruxelles contre le gouvernement de droite radicale belge, Arizona. Blocages routiers à l’aube, piquets de grève, antagonisme, énormément de monde dans la rue. La Belgique n’avait plus connu une telle mobilisation depuis des années. Les syndicats ont appelé à donner suite au mouvement les 23-24-25-26 novembre. La manifestation du 14 octobre a cependant été violemment réprimée. Une violence parfois ciblée, mais le plus souvent surprenante par sa gratuité, comme en témoigne la CGSP-police, un syndicat policier qui a lui-même dénoncé « des violences policières » ce jour-là. Un manifestant raconte : « Des policiers en civils, masqués, aux allures de milice fasciste, qui poursuivent et tabassent des personnes dans des petites rues en marge de la manifestation. […] D’autres policiers qui s’acharnent à plusieurs à la matraque, sur des manifestant·es au sol ». Nous avons pris le temps de recouper plusieurs centaines de témoignages, pour tenter d’analyser la répression policière du 14 octobre ; nous faisons maintenant part de notre enquête. Nous en profitons pour souligner que de nombreux médias mainstreams se sont contentés de trouver l’un ou l’autre témoignage de violence. Nous en appelons à leur responsabilité : lorsque l’appareil policier et l’appareil politique se tiennent la main pour réprimer la contestation dans une telle violence, les médias se doivent d’agir pour rétablir un semblant de vérité. Le fait que l’appel à témoignages et l’enquête émanent de médias bénévoles non subsidiés indique à nouveau de graves lacunes dans le traitement de l’information des médias mainstreams. Photo prise lors de la manifestation du 14 octobre. INTIMIDER LE MOUVEMENT Le 14 octobre, il ressort des témoignages, que les policier·ères ont cherché à intimider – voir terroriser dans certains cas – l’entièreté de la foule manifestante, et pas uniquement celles et ceux qui se sont montré·es offensif·ves. Sur le total de la journée, on comptabilise seulement 60 arrestations administratives (sans suite) et 5 judiciaires, ce qui semble indiquer que les forces de l’ordre cherchaient plus à réprimer par la force qu’à arrêter des cibles spécifiques. Si nous ne savons pas à quelle échelle ont été émis les ordres conduisant à violenter la manifestation à large échelle, il est certain que les policier·ères se sentaient protégé·es par la hiérarchie et sûr·es de leur coup : certain·es ont tabassé gratuitement des manifestant·es sans prendre la peine de masquer leurs actes, ni même de se couvrir le visage. Soulignons que le Chef de Corps qui dirige la zone de police, en fonction depuis 2017, s’appelle Michel Goovaerts. Photo prise lors de la manifestation du 14 octobre. La stratégie policière adoptée s’explique peut-être par un espoir de limiter la constitution d’un rapport de force, voire même de décourager le mouvement...
Bruxelles Bruxelles |
Médias

L’Actu des Oublié.es • SVIEP3 • Gen Z 2025 : Mada, Maroc, Pérou

Tous les mois, L’Actu des Oublié.es s’intéresse aux luttes dans le monde. Cette semaine, nous retrouvons le drapeau pirate au chapeau de paille, symbole des révoltes qui se sont répandues de l’Indonésie à l’Equateur ces dernières semaines. Après le Népal, nous nous intéressons à Madagascar, au Maroc et au Pérou dans ce troisième épisode de la saison VI. Écoutez ici ! DOUBLAGE Vivie Izaé MEDIAS Blast Afrique XXI Basta Crimethinc Mediapart Politis > GenZ France Culture (Cultures Monde) France 24 RFI GenZ Madagasikara Enass Maroc GenZ 212 Maroc Instagram moroccan_youthvoice El Comercio Peru El Pais MUSIQUE Coupure d’État – Révolution Gen Z à Madagascar 🔥 (Le cri de la jeunesse).mp3 RBNS - génération Z ( officiel clip vedio ) 2026.mp3 Colectivo Amachaq Pacha – dont Trvko Pixel rima - Gen Z (Audio officiel).mp3 VISUEL Photographie de QM Queen dans le cortège du 15 octobre à Lima « Ils te donnent le strict minimum pour survivre, et tu appelles ça vivre ? » Logo de GenZ Madagascar : imitation du pirate à chapeau de paille avec le chapeau malagazi
Ailleurs Ailleurs |
Extrême-droite / Antifascisme

Antifascisme : Rassemblement à Saint-Gilles contre la venue du MR, la conférence de GLB et Clarinval « menacée »

Rassemblement le 19 novembre à 17h30 à Pl. Bethléem (Saint-Gilles) Le MR fait face à une contestation populaire croissante alors qu’il tente de défendre les politiques du gouvernement Arizona. Sa tournée de conférences en Belgique francophone est régulièrement perturbée par des mobilisations dénonçant les mesures antisociales et racistes portées par le parti au pouvoir. Le 19 novembre, c’est à Saint-Gilles que le MR souhaite organiser une conférence pour « expliquer » les réformes impulsées au sein du gouvernement Arizona. Dans une commune comme Saint-Gilles, connue pour être située à gauche, pour ses groupes politiques notamment révolutionnaires et ses quartiers populaires, la contestation n’a pas tardé à se faire entendre. Un appel à un rassemblement à 17H30 place Bethléem a rapidement été lancé par plusieurs collectifs : Le Front d’Action Révolutionnaire (FAR), Classe Contre Classe (C3), les Soulèvements de la Terre (SDT), l’Université Populaire de Bruxelles (UPB) et le Front Antifasciste Bruxellois (FAB), rejoints par la suite par la CGSP-ALR et les Métallos. La mobilisation appelle à bloquer la conférence du MR et dénonce les politiques d’extrême droite portées par le parti. Dans leur communiqué, les coupes de budget dans la sécurité sociale sont mises en parallèle avec l’investissement massif dans l’armement. Le MR est également directement dénoncé dans la communication des collectifs, comme un acteur de la fascisation de l’État belge. Soit, le processus par lequel, les institutions de l’État tendent progressivement vers un régime d’extrême droite, souvent sous fond d’instabilité, de crise économique du système capitaliste. La conférence du MR se tiendra dans un bâtiment de l’ASBL CEMôme. Suite à l’annonce de la mobilisation, l’ASBL s’est publiquement distanciée de l’organisation de l’événement, en expliquant que le bâtiment dépendait de la commune et non d’elle et qu’elle ne l’avait pas mise personnellement à la disposition du MR. Ce serait donc les autorités communales de Saint-Gilles, le PS et Ecolo, qui mettraient à disposition la salle au MR. Selon la presse, la conférence du 19 novembre serait menacée d’interdiction par les autorités communales à cause de l’organisation du rassemblement. La police « craint » de sérieux « troubles à l’ordre public« . La décision de maintenir ou interdire la conférence est désormais entre les mains de la commune et de son bourgmestre, Jean Spinette (PS). Une décision qui aura des répercussions politiques selon le choix opéré. De leur côté, les collectifs ont appelé à « mettre la pression » sur les autorités communales pour empêcher la tenue de la conférence, tout appelant à se rassembler le jour J à la place Bethléem. Une campagne du MR pour justifier les politiques de l’Arizona et du gouvernement FWB Cette multiplication des événements du MR s’inscrit dans une stratégie de communication visant à légitimer les mesures du gouvernement Arizona et de celui de la Fédération...
Bruxelles Bruxelles |
PLUS D'ARTICLES - Médias
PLUS D'ARTICLES - Éducation populaire / Partage de savoirs
PLUS D'ARTICLES - Prisons / Anticarcéral
PLUS D'ARTICLES - Arts / Créations

Publiez !

Comment publier sur Stuut ?

Stuut est un média ouvert à la publication.
La proposition d'article se fait à travers l’interface privée du site.
Si vous rencontrez le moindre problème ou que vous avez des questions,
n’hésitez pas à nous le faire savoir par e-mail: contact@stuut.info