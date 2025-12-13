stuut.info

[RADIO] LE CRI #12 - une émission des personnes privées de libertés

25 décembre - 19h30 - Radio Air libre 87.7 MHZ

Médias Éducation populaire / Partage de savoirs Prisons / Anticarcéral Arts / Créations

Pour cette fin d’année et commencer la nouvelle, on a fait une émission un peu spéciale pour parler de comment nous vivons cette période en Prison. On a aussi envie de s’amuser alors il y a des chansons, des freestyles, des textes, des impros et on espère passer un bon moment avec vous.

sur https://stuut.info

LE CRI est une émission réalisée et animée par des personnes privées de liberté. Chaque jeudi soir, un atelier d’expression radiophonique est organisé par le GSARA asbl et La Fondation pour l’Assistance Morale aux Détenus à la prison de Haren. Les participants décident ensemble d’une question ou d’une problématique sur la vie quotidienne et les difficultés de l’enfermement carcéral, puis ils préparent l’enregistrement qui se réalise dans les conditions du direct.

C’est une émission de débat entre les détenus sur leur condition de vie et l’univers carcéral. L’atelier à lieu une fois par semaine et nous enregistrons une émission par mois dans les conditions d’un direct (les contraintes de la prison ne permettent pas d’enregistrer en direct). Les participants, avec l’accompagnement de l’animateur décident ensemble d’un sujet ou d’une thématique à aborder, préparent l’émission, le contenu, la conduite, l’organisation puis enregistrent. La partie technique est aux mains de l’animateur (parfois avec le soutien d’un des participants).

L’émission est donc un échange d’idées et de points de vue des participants sur un sujet particulier, choisi et décidé par eux-mêmes. Il y a des parties musicales. Souvent, un ou plusieurs participants souhaitent chanter, lire un texte ou proposer un choix musical. Ces éléments viennent ponctuer les différentes parties de l’émission. Les génériques (début et fin), les virgules sonores sont réalisées et enregistrées par les participants.

Réalisation : Faouzi, Caucase, Michael, Milano, Le G, Serhat, Mario, Burut, Samir, avec l’aide de Ben et Despina.
Arrangement sonore et Mixage : Jean-Noël Boissé

Musiques et textes :
-Freestyle - J’ai quitté l’école - Gaetan/Michael/Faouzi
-Texte - La mouche - Samir
-Poème - La purge - Faouzi
-Freestyle - Gaetan/Michael

Si vous avez envie de nous écrire : lecri@gsara.be

Agenda

 jeudi 25 décembre 2025  19h30 - 20h30 iCal
 jeudi 25 décembre 2025
19h30 - 20h30 iCal
 Radio Air libre 87.7 MHZ,

 

https://radioairlibre.net/

 jeudi 1er janvier 2026  11h00 - 12h00 iCal
 jeudi 1er janvier 2026
11h00 - 12h00 iCal
 Radio Panik 105.4 FM,

 

https://www.radiopanik.org/

 mardi 6 janvier 2026  10h00 - 11h00 iCal
 mardi 6 janvier 2026
10h00 - 11h00 iCal
 Radio Campus 92.1 FM,

 

https://www.radiocampus.be/

