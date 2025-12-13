[RADIO] LE CRI #12 - une émission des personnes privées de libertés

LE CRI est une émission réalisée et animée par des personnes privées de liberté. Chaque jeudi soir, un atelier d’expression radiophonique est organisé par le GSARA asbl et La Fondation pour l’Assistance Morale aux Détenus à la prison de Haren. Les participants décident ensemble d’une question ou d’une problématique sur la vie quotidienne et les difficultés de l’enfermement carcéral, puis ils préparent l’enregistrement qui se réalise dans les conditions du direct.

C’est une émission de débat entre les détenus sur leur condition de vie et l’univers carcéral. L’atelier à lieu une fois par semaine et nous enregistrons une émission par mois dans les conditions d’un direct (les contraintes de la prison ne permettent pas d’enregistrer en direct). Les participants, avec l’accompagnement de l’animateur décident ensemble d’un sujet ou d’une thématique à aborder, préparent l’émission, le contenu, la conduite, l’organisation puis enregistrent. La partie technique est aux mains de l’animateur (parfois avec le soutien d’un des participants).

L’émission est donc un échange d’idées et de points de vue des participants sur un sujet particulier, choisi et décidé par eux-mêmes. Il y a des parties musicales. Souvent, un ou plusieurs participants souhaitent chanter, lire un texte ou proposer un choix musical. Ces éléments viennent ponctuer les différentes parties de l’émission. Les génériques (début et fin), les virgules sonores sont réalisées et enregistrées par les participants.

Réalisation : Faouzi, Caucase, Michael, Milano, Le G, Serhat, Mario, Burut, Samir, avec l’aide de Ben et Despina.

Arrangement sonore et Mixage : Jean-Noël Boissé

Musiques et textes :

-Freestyle - J’ai quitté l’école - Gaetan/Michael/Faouzi

-Texte - La mouche - Samir

-Poème - La purge - Faouzi

-Freestyle - Gaetan/Michael

Si vous avez envie de nous écrire : lecri@gsara.be

LE CRI - GSARA