stuut.info

LUTTES SOCIALES : LES PROFS EN GRÈVE CONTRE LESFORMES DU GOUVERNEMENT MR-ENGAGES

Médias Éducation populaire / Partage de savoirs Droits sociaux / Services publics

LUTTES SOCIALES : LES PROFS EN GRÈVE CONTRE LESFORMES DU GOUVERNEMENT MR-ENGAGES

Bruxelles | sur https://stuut.info | Collectif : Bruxelles Dévie | Collectif : Bruxelles Dévie
PNG - 3.7 Mo

Les professeur·es de l’enseignement en fédération Wallonie-Bruxelles seront en grève ce lundi 10 novembre. Les cours seront suspendus et des actions auront lieu dans différentes villes en Wallonie et à Bruxelles. Ce mouvement ouvre la séquence de lutte sociale de novembre avec plusieurs jours de grèves contre le gouvernement fédéral du 24 au 26 novembre !

Pas d’action centralisée prévue ce lundi, mais une série d’initiatives locales : piquets de grève, éventuels blocages, occupation de place, flashmobs devraient se multiplier à Bruxelles et dans plusieurs villes wallonnes. Une délégation d’enseignant·es en front commun déposera une gerbe de fleurs au pied de la Brabançonne, place Surlet de Chokier à Bruxelles, en hommage à leurs collègues « disparu·es« .

Depuis sa mise en place, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles multiplie les mesures d’austérité à l’encontre de l’enseignement. Ces coupes budgétaires vont augmenter la charge de travail des enseignant·es qui va conduire à une diminuation de la qualité de l’enseignement, ainsi que creuser les inégalités sociales entre les élèves.

JPEG - 80.9 ko

Parmi les décisions annoncées : Deux heures en plus de travail de l’enseignement normal supérieur sans rémunération, adaptation des fins de carrière des enseignant·es (DPPR)* à la législation fédérale, réduction du nombre de professeur·es non-présent·es en classe, réduction du salaire du régime maladie, fin des nominations**, modification du tronc commun, diminuation du budget pour la gratuité scolaire par deux …

Un professeur, Jérémy Bléret, explique : « C’est clairement considérer que les enseignants du degré supérieur ne travaillent pas assez. Donc, on nous met deux heures de plus face à une classe sans être payé plus. Des études ont déjà montré qu’un enseignant en moyenne travaille aux alentours de 40 heures lorsqu’on compte tout ce qu’il y a derrière : les corrections, les réunions, les conseils de classe, les explications aux élèves sur le temps de midi etc.« 

« Une quinzaine d’enseignants risquent de ne plus avoir de place dans notre école. » conclut, Jérémy Bléret, professeur de mathématique, au Collège Saint-Augustin à Enghien [1].

Cette mesure renforce également la précarité du métier d’enseignant, alors que les écoles font face à une pénurie de professeur·es. En retirant des heures à certains professeurs, en particulier les plus jeunes, on va les pousser à jongler entre différentes écoles pour prester des heures qu’ils et elles auront perdues dans leur école initiale.

Morgane, professeure de géographie explique : « Par effet domino, je vais perdre des heures de cours dans l’école où je suis actuellement et donc, je vais devoir trouver des heures à gauche et à droite pour compléter mon horaire. Et il en ressort que je vais devoir faire six écoles. » [2]

La volonté de mettre fin aux nominations des professeur·es passe aussi particulièrement mal. En bref, le système de nomination des professeurs a été mis en place après la Seconde Guerre mondiale, il sert à assurer une stabilité dans l’enseignement. Elle offre aux professeur.es une plus grande stabilité d’emploi (a priori sauf faute grave, on ne peut pas perdre son travail), un salaire et une pension améliorés, ainsi que pour garantir leur liberté d’opinion. Cette mesure risque va augmenter la précarité du métier de professeur, tout en rendant le métier moins attractif, alors qu’il est en pénurie.

Selon l’enquête PISA de 2022, 86% des directions d’établissements scolaires de la FWB estiment que le « manque de personnel enseignant » entrave leur capacité à fournir un enseignement de qualité. En 2015, elles étaient 56% à l’affirmer. [3]

Roland Lahaye, secrétaire général de la CSC-Enseignement, explique pourquoi elle est opposée à la fin de la nomination : « si [la nomination] a été instaurée, c’est quelque part pour protéger les enseignants et les mettent à l’abri de tout ce qui pouvait être des règles arbitraires, non seulement au niveau de l’engagement, mais aussi tout au long de la carrière. […] Le statut a aussi permis plus de liberté au niveau de la vie privée. Je pense à certains pouvoirs organisateurs qui fermaient leurs portes, par exemple aux couples divorcés ou aux dames qui étaient mamans sans être mariées. Donc tout ça, ça appartient au passé« . [4]

Face à ce cocktail de mesure contre les conditions de leur métier et de l’enseignement, les professeur·es seront en grève lundi 10 novembre ! Leur action s’inscrit aussi dans le cadre de la constitution d’un mouvement social, tant contre le gouvernement de droite en FWB qu’au fédéral, contre l’Arizona. Fin novembre, plusieurs jours de grèves sont organisés contre l’Arizona, du 24 au 26 novembre.

Légende :

*DDPR : DPPR signifie Disponibilité Précédant la Pension de Retraite. C’est une mesure permettant au personnel de l’enseignement nommé à titre définitif (ou assimilé), de bénéficier d’un aménagement de leur fin de carrière avant la mise à la retraite. Source : CSC

**Nomination : le système de nomination des professeurs a été mis en place après la Seconde Guerre mondiale, il sert à assurer une stabilité dans l’enseignement. Elle offre aux professeur.es une plus grande stabilité d’emploi (a priori sauf faute grave, on ne peut pas perdre son travail), un salaire et une pension améliorés, ainsi que pour garantir leur liberté d’opinion. Source : RTBF

Sources :

Voir en ligne : BXL Dévie

Notes

Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!

Proposer un complément d'info

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Texte du message

  • Ce formulaire accepte les raccourcis SPIP [->url] {{gras}} {italique} <quote> <code> et le code HTML <q> <del> <ins>. Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

DANS LES MÊMES THÉMATIQUES

Santé / Soins

Racisme : Une femme enceinte belgo-marocaine abandonnée à l’hôpital et arrêtée en pleine fausse couche à Bruxelles

Analyse d’un traitement symptomatique du racisme structurel dans les services de soins et de santé La nuit du 13 octobre, une femme non blanche qui était enceinte s’est vue refuser les soins dans un hôpital, transférer vers un commissariat et arrêter, humiliée et insultée, tout cela car ses symptômes n’ont pas été pris au sérieux par le personnel hospitalier. Dans la nuit du 13 au 14 octobre 2025, une femme s’est présentée aux urgences de l’hôpital UZ Jette, vers 5h30 du matin, avec de douleurs intenses et saignant abondamment. Selon son avocate, Me Selma Benkhelifa, le médecin de garde lui aurait demandé si elle parlait néerlandais. Après avoir répondu qu’elle ne parlait que français, elle aurait reçu une simple prise de tension et un antidouleur, avant d’être redirigée vers la sortie sans examen approfondi. Ce alors, qu’elle saignait, alors qu’elle souffrait, alors qu’elle faisait une fausse couche. La patiente insiste pour être examinée par un autre médecin. Le praticien appelle alors la sécurité, puis la police, affirmant qu’elle n’est pas enceinte et qu’elle s’est déjà présentée dans d’autres hôpitaux. Des allégations contestées par l’avocate. Les policiers expulsent alors la femme de l’hôpital. Elle se retrouve allongée au sol, en pleine hémorragie. Une passante tente de lui porter secours. Les policiers reviennent et procèdent à son arrestation administrative. Emmenée au commissariat de Molenbeek, la femme est placée en cellule malgré son état de santé. Elle a été enfermée dans une cellule alors qu’elle continue de saigner. D’après le récit rapporté par son avocate, elle aurait été insultée à plusieurs reprises par des policiers. « Ferme ta gueule, sale chienne« , lui ont lancé des agents de police. Quand elle montre qu’elle saigne toujours, une policière répond avec mépris : « Ferme ta gueule, je ne suis pas médecin. » quand elle commence à saigner sur une chaise, on lui demande de nettoyer elle-même avec son manteau. Après le changement d’équipe, une policière prend conscience de la gravité de la situation et alerte les secours. La femme est alors transportée en ambulance à l’hôpital Ste-Anne St-Remi, où elle reçoit enfin des soins et le rapport médical confirme qu’elle a fait une fausse couche. Le « syndrome méditerranéen » Cette tragédie n’est pas un accident. Elle est le produit d’un système raciste, qui place systématiquement les personnes non blanches comme des suspects, même lorsqu’elles ne demandent qu’avoir accès à des soins vitaux. Me Selma Benkhelifa, l’avocate de la victime, pointe du doigt le « syndrome méditerranéen », un concept selon lequel les patient.es d’origine méditerranéenne ou racisé.es exagéreraient leur douleur, seraient trop expressifs, trop émotifs, pas assez stoïques. Une étude publiée dans l’European Journal of Emergency, auprès du personnel médical urgentiste en Belgique, en France, en Suisse et à Monaco révèle qu’il vaut mieux être un homme qu’une femme, et une personne...
Bruxelles Bruxelles |
Écologie

[Brochure] Zone à Défendre

Donne, partage, copie, réimprime, diffuse ce zine, que cette histoire soit partagée et qu’on s’en souvienne. Pour avoir accès à la BD et lire la suite de ce texte, aller sur le pdf en version lecture en ligne : PDF Du 16 septembre au 7 octobre 2024, des militant·es écureuil·les et chauves-souris sont monté·es dans les arbres et sur les toits du Verger pour défendre la dernière Zad, Zone à défendre, du tracé de l’A69. L’A69 est un projet d’autoroute entre Castres et Toulouse inutile et catastrophique sur le plan environnemental. Pour empêcher sa réalisation, une Zad s’est déployée sur son tracé, installée sur plusieurs zones, dont le Verger. Ces zones ont été habitées et partagées par des personnes venues un jour, une semaine, des mois, lutter pour la survie de ces habitats contre les machines destructrices de ce chantier. Ce zine rassemble les illustrations quotidiennes d’une grimpante déter, écureuille lors de l’évacuation des derniers arbres du tracé. On y retrouve un récit des cinq dernières écureuilles qui ont résisté, pendant ce siège de vingt-deux jours, perchées dans deux noyers du Verger. TÉMOIGNAGE COÉCRIT PAR LES CINQ DERNIÈRES ÉCUREUILLES DU VERGER Nous parlons d’une zone à défendre située entre Castres et Toulouse sur le tracé de l’autoroute A69. 53 km de chantier, d’arbres abattus, de champs désertifiés, d’artificialisation des sols. Plusieurs zones zadées ont éclos, la Crem’zad, la Crem’arbre, la Cal’arbre et enfin le Verger. Le Verger est le jardin d’Alexandra, ancienne locataire devenue occupante de droit de la dernière maison encore habitée sur le tracé de l’autoroute. Elle a ouvert la porte aux zadistes et nous avons surnommé Verger son terrain rempli d’arbres fruitiers et de plantes comestibles. L’une d’entre nous y a même cultivé un grand potager, habité par des plants de tomates, aubergines, pommes de terres, piments, etc. Nous avons occupé les arbres du Verger de mars 2024 jusqu’à leur évacuation par la police, qui dura du 16 septembre au 7 octobre 2024. Des cabanes et des plateformes furent construites sur des noyers, chênes, frênes, tilleuls, marronniers, et platanes. Nous avons lutté pour la protection de cet habitat avec Alexandra contre les violences des expropriants (NGE-ATOSCA [1]) et leur volonté de l’isoler. INTERVENTIONS DE LA CNAMO [2] Les premières interventions étaient assez distantes de nous, dans des arbres à l’autre bout du jardin. Pourtant nous avons vu et surtout entendu les cris, ceux des écucus [3] et du sol, d’encouragements et de mises en garde des CNAMO. « Courage ! » « Faites attention à vous » « Iel est détaché·e ! Vous le·a mettez en danger ! » « Cette branche est trop petite pour vous, elle va casser ! » Entendu aussi le bruit sourd de la chute d’un·e camarade sur le chemin où étaient éparpillées des tuiles. Vu aussi la course effrénée de ce·tte camarade dans les petites branches hautes du tilleul, pendant que plusieurs hommes cagoulés et en uniforme le·a...
Partout Partout |

4 décembre - 19h00 - Boom café

[Projo/rencontre]Les descendants d’Abraham (Israël/Palestine) 1989

Jeudi 4 décembre : 19h Projection/Discussion : Les descendants d’Abraham (Israël/ Palestine) 1989 en présence d’Ingrid Becker-Ross Pour la première fois diffusé avec des sous-titres francophones. Organisée avec la B.O.U.M (durant la permarmence de la bibliothèque) et en soutien avec la campagne Punk Against Apartheid : https://punksagainstapartheid.noblogs.org/ “J’ai découvert par hasard le travail de Charles Gordian Troeller & Marie-Claude Deffarge sur de vieilles copies VHS des épisodes de la série télévisée documentaire “Au Nom du Progrès”, et ce fut un choc politique et médiatique salvateur. Une esthétique brute et propre, une écriture claire et située, un regard politique matérialiste, anticolonial, radicalement écologiste et un travail qui s’inscrit, par les sujets et leur traitement, dans une perspective révolutionnaire et libertaire. Après plusieurs années à me rendre compte que personne autour de moi ne connaissait l’existence de ces films (car réalisés et diffusés en Allemagne et au Luxembourg), cela m’a poussé à entrer en contact avec Ingrid Becker-Ross pour avoir accès à d’autres films, et aider à leur diffusion. De ces échanges ont émergé la création des sous-titres francophones du film “ Les descendants d’Abraham” et l’organisation de cette projection, la première d’une série. Une discussion sera organisée autour du sujet du film en lui même, autour du contexte de sa réalisation, des sujets abordés, ou autour des choix journalistiques et artistiques (selon les personnes présentes et les volontés du public). C’est aussi l’occasion pour présenter les autres films existants ou disparus qui pourraient être sous-titrés et diffusés. Si vous souhaitez aider à la création de traduction et de sous-titres (en général depuis l’allemand) ou organiser une projection d’un film, n’hésitez pas à consulter le site et la liste des films disponibles. Malheureusement certains films sont encore introuvables comme « Un génocide oublié (Soudan du Sud, 1967) » ou Le Kurdistan à feu et à sang (1964) Le prochain film actuellement en cours de sous-titrage et de traduction est « Alger, capitale des révolutionnaires » (1972). Version originale (allemand et multilingue) Sous-titré Français Titre original : Die Nachkommen Abrahams Réalisation : Gordian Troeller Collaboration : Ingrid Becker-Ross Caméra : Gordian Troeller Son : Ingrid Becker-Ross, Brigitte Dahm-Bauchwitz Montage : Ingrid Härtel Couleur, 1989 43 minutes  Ce film est issu d’une autre série de reportages (de cette équipe de documentaristes : "Enfants de ce monde“ réalisé entre 1984 et 1999. Décembre 1987 marque, dans les territoires occupés par Israël, le début de la révolte des Palestiniens, l’Intifada. Ce sont surtout des jeunes gens et des enfants qui sont le moteur de cette révolte, car ils ne sont plus disposés à se faire une raison de l’occupation et de l’état de choses qu’elle a entraîné. Leur activité doit aussi pousser les adultes à...
Bruxelles Bruxelles | Racismes / Colonialismes |
PLUS D'ARTICLES - Médias
PLUS D'ARTICLES - Éducation populaire / Partage de savoirs
PLUS D'ARTICLES - Droits sociaux / Services publics

Publiez !

Comment publier sur Stuut ?

Stuut est un média ouvert à la publication.
La proposition d'article se fait à travers l’interface privée du site.
Si vous rencontrez le moindre problème ou que vous avez des questions,
n’hésitez pas à nous le faire savoir par e-mail: contact@stuut.info