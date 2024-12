La FORGE - FOrmation GEsticulante à Bruxelles

L’équipe de l’Arpente Collective s’est associée à un duo de formateur.ices, Sarah de Laet & Amaury Ghijselings, pour vous proposer un stage de FORmation à la conférence GEsticulée !

Si tu as envie de porter sur scène ton vécu et le transformer en un outil d’éducation populaire, la FORGE te propose un cadre collectif, bienveillant et inclusif pour créer ta conférence gesticulée !

🤓 Qui peut postuler ? Toute personne prête à s’engager dans une aventure collective, disponible TOUS les weekends de formation, prête à s’exprimer sur scène, en particulier celles et ceux souvent invisibilisé·e·s dans l’espace public.

🤑 Tarif ? Entre 1350€ et 2000€, nous adaptons les tarifs en fonction de vos revenus et des potentiels subsides reçus.

L’argent ne doit pas être une barrière, écris nous si c’est le cas !

📅 Quand ? Du 21 février au 15 juin 2025.

📍Où ? En non résidentiel : à Bruxelles. Résidentiel (février / avril) à confirmer.

👉 Comment candidater ? En répondant aux questions de ce formulaire : https://framaforms.org/formation-conf-gest-2025-1732473306

🕒 Candidature à soumettre avant le 31 décembre !

N’hésitez pas à partager l’info autour de vous !

Contact : laforge@bruxxel.org