La Nuit des Dépossédées, par Ummée Shah

2 décembre - 10h00 - Centre culturel Bruegel

Racismes / Colonialismes Féminismes / Antipatriarcat Résistances et solidarités internationales Arts / Créations

Une histoire de l’islam au féminin, entre mémoire oubliée et réappropriation intime

Le mardi 2 décembre à 10h, les Dimanches du Conte ont le plaisir d’accueillir une représentation associative du nouveau spectacle d’Ummée Shah. " La Nuit des Dépossédées " est une histoire de l’islam au féminin, entre mémoire oubliée et réappropriation intime.

Entre acte politique et désir ardent, La Nuit des Dépossédées raconte une mythologie vivante, celle où la divinité suprême est appelée Allah الله. De Amina, mère du Prophète Mohammed, à Zainab, sa petite-fille, la conteuse Ummée Shah imagine un récit à travers les yeux et les paroles de femmes qui ont accompagné une révolution à la fois religieuse et sociétale, mais dont les récits restent trop souvent oubliés.

A travers ces « gardiennes du mystère », le spectacle invite le public à entrer dans la mythologie musulmane et à redécouvrir cette histoire depuis ses marges silencieuses. Née à Charleroi dans une famille pakistanaise chiite, Ummée Shah se saisit de ces récits fondateurs dans lesquels s’immisce l’intime, et réinvestit un héritage longtemps tenu à distance.

INFOS

Mardi 02.12 à 10h
au Centre culturel Bruegel, rue des renards 1F, 1000 Bruxelles
1h + moment d’échange avec la conteuse

Public adulte et jeunes à partir de 14 ans
Tarifs : prix libre à partir de 5€, article 27, tarif de groupe à convenir. Le prix ne doit pas être un frein !

Réservation requise par e-mail à : reservation@dimanchesduconte.be

Voir en ligne : www.dimanchesduconte.be

 Centre culturel Bruegel,

 

Rue des Renards 1F
1000 Bruxelles

