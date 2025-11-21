La Nuit des Dépossédées, par Ummée Shah

Le mardi 2 décembre à 10h, les Dimanches du Conte ont le plaisir d’accueillir une représentation associative du nouveau spectacle d’Ummée Shah. " La Nuit des Dépossédées " est une histoire de l’islam au féminin, entre mémoire oubliée et réappropriation intime.

Entre acte politique et désir ardent, La Nuit des Dépossédées raconte une mythologie vivante, celle où la divinité suprême est appelée Allah الله. De Amina, mère du Prophète Mohammed, à Zainab, sa petite-fille, la conteuse Ummée Shah imagine un récit à travers les yeux et les paroles de femmes qui ont accompagné une révolution à la fois religieuse et sociétale, mais dont les récits restent trop souvent oubliés.

A travers ces « gardiennes du mystère », le spectacle invite le public à entrer dans la mythologie musulmane et à redécouvrir cette histoire depuis ses marges silencieuses. Née à Charleroi dans une famille pakistanaise chiite, Ummée Shah se saisit de ces récits fondateurs dans lesquels s’immisce l’intime, et réinvestit un héritage longtemps tenu à distance.

INFOS

Mardi 02.12 à 10h

au Centre culturel Bruegel, rue des renards 1F, 1000 Bruxelles

1h + moment d’échange avec la conteuse

Public adulte et jeunes à partir de 14 ans

Tarifs : prix libre à partir de 5€, article 27, tarif de groupe à convenir. Le prix ne doit pas être un frein !

Réservation requise par e-mail à : reservation@dimanchesduconte.be