stuut.info

La crèche, l’extrême droite et nous

Extrême-droite / Antifascisme Racismes / Colonialismes Médias

La crèche, l’extrême droite et nous

Bruxelles | sur https://stuut.info | Collectif : Bruxelles Dévie | Collectif : Bruxelles Dévie

Sommaire

PNG - 2.6 Mo

Chaque année, une crèche de Noël symbolisant la naissance d’Issa ou Jésus est érigée

Voilà l’origine de la récente polémique raciste en Belgique. L’extrême droite a alimenté cette polémique, soutenue par de nombreux acteurs médiatiques. Elle s’est exportée jusque dans des médias d’autres pays comme CNews en France : une occasion nouvelle de pouvoir attaquer les musulman·es et étaler leur projet raciste.

Pendant qu’on parle de chiffons sur une Grand-Place, on ne parle pas de salaires, de logement, de services publics. Pendant qu’on s’indigne sur Twitter, le MR et Les Engagés démantèlent la protection sociale. Voilà l’écran de fumée. Les polémiques façonnées par l’extrême droite occultent les réalités sociales et économiques inégalitaires : elles font diversion pendant que l’ordre dominant peut s’asseoir sur son projet réactionnaire.

Une polémique fabriquée de toute-pièce

Le processus médiatique est toujours le même : un élément banal de l’actualité est saisi, instrumentalisé d’abord par des réseaux d’extrême droite et des comptes Twitter (X) relayant des discours racistes. Les insultes, les montages douteux, se multiplient, les théories complotistes s’échafaudent, aucune importance pour la vérité, le plus important est d’aller toujours plus loin dans la diffusion de l’idéologie, sans aucun fait, juste de la haine pure et un projet politique derrière.

" C’est une demande islamiste ! Le grand remplacement !Nos traditions sont détruites ! "

Puis, arrive la deuxième phase : le MR récupère la polémique en la « nuançant » légèrement (et parfois pas du tout), de sorte à paraître plus « présentable« … On enrobe un discours raciste d’un vernis bleu libéral, en parlant de « traditions », de « culture », de «  ce qui fait notre identité  ». On lance une pétition, où n’importe qui, même un faux profil, sans vérification peut signer. Et c’est ainsi qu’un parti prétenduement démocratique blanchit le discours de l’extrême droite et fait avancer son agenda raciste.

Le piège médiatique de la polémique permanente

Comment réagir médiatiquement face aux polémiques créées par l’extrême droite, relayées et alimentées par les médias mainstream et par certain·es politicien·nes ? Doit-on même réagir ? Doit-on « débunker » les propos ? Doit-on argumenter pour expliquer en quoi les éléments de propagande sont simplement faux ? Doit-on s’insurger de chacune des interventions de Georges-Louis Bouchez ?

Doit-on systématiquement jouer le jeu de la « polémique » et au final, donner une nouvelle tribune au projet politique du MR et celui des formations politiques néo fascistes ?

Ou devons-nous essayer de déplacer le curseur médiatique, en ne tombant pas dans les pièges communicationnels que nous tendent systématiquement l’extrême droite et leurs alliés libéraux ?

C’est le parti pris de cet article.

Le vrai agenda derrière le rideau

Au fond, qui accorde réellement de l’importance à cette crèche ? En réalité très peu de monde :

même les chrétiens belges, conservateurs ou pas, les néo-nazis déchainés sur Twitter, les éditorialistes français de CNews, le chroniqueur d’extrême droite Hanouna et le réactionnaire Mouvement Réformateur. Toutes ces personnes instrumentalisent cette crèche. Ce ballet ridicule a pour objectif de saisir n’importe quelle opportunité médiatique pour faire avancer dans l’opinion publique les éléments de leur idéologie raciste d’extrême droite.

Derrière cette polémique, il n’ya rien d’autre que le recyclage infini de la fameuse théorie du grand remplacement : « L’Europe blanche » serait en voie d’être « islamisée », ses citoyen·nes « grand remplacé·es » par les Noir·es et les Arabes, et ce grand complot serait organisé par les Juif·ves dans l’ombre… A bien suivre l’extrême droite, nous serions en réalité au cœur d’une lutte civilisationnelle et la seule réponse qu’elle propose au problème qu’elle invente, c’est le fascisme.

Voilà en bref, de manière caricaturale et sans nuance, le projet de fond qui est proposé derrière les polémiques récurrentes de la droite et l’extrême droite en francophonie.

Dans les faits, cette crèche a été développée en collaboration avec les autorités ecclésiastiques de la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule, qui ont approuvé le résultat final. Le curé-doyen Benoît Lobet a défendu les choix artistiques de l’artiste bruxelloise Maria-Victoria, elle-même catholique pratiquante. La crèche a été validée dans un collège communal où siège le MRMais qu’importe la réalité quand l’objectif est ailleurs. Ils ne s’intéressent pas à cette crèche, c’est leurs idées réactionnaires qu’ils veulent faire avancer.

Le MR, dans la création de cette polémique, a montré son hypocrisie politique habituelle. Georges-Louis Bouchez lance une pétition contre un projet que son propre parti, membre du collège communal de Bruxelles-Ville avec trois échevins et le président du CPAS, n’a jamais jugé utile de bloquer. Que vient alors faire le MR avec cette pétition, à part agiter les émotions, si ce n’est occuper l’espace médiatique, alimenter la machine à indignation, et faire avancer son agenda politique ?

Pendant ce temps, rappelons que Bruxelles est toujours sans gouvernement régional, et que les vraies crèches, celles qui accueillent de vrais enfants, s’inquiètent des 74 millions d’euros d’économies décidés par le MR et Les Engagés dans la petite enfance dès 2026.

Refuser de jouer leur partition

Au travers de ces polémiques d’extrême droite, qu’importe le traitement qu’on leur réserve, in fine, c’est leur narratif politique qui est imposé médiatiquement. Chaque « débat » sur ces pseudo-scandales normalise leur grille de lecture raciste du monde, ils installent leurs mots, leurs peurs fabriquées, leur vision d’une société suprémaciste, guerrière et fasciste.

La vraie question n’est pas de savoir si la crèche est jolie ou pas, si elle est en rupture avec la prétendue « identité » du peuple belge ou pas.

La vraie question est : combien de temps encore allons-nous laisser l’extrême droite et ses relais médiatiques dicter l’agenda politique avec des polémiques montées de toutes pièces ? Combien de temps, allons-nous laisser des rédactions de médias, concentrés dans les mains d’acteurs privés et riches, imposer leur projet réactionnaire à l’ensemble de la société ?

Pour celles et ceux qui souhaitent s’opposer à ces discours nauséabonds, continuer à déplacer le curseur sur la réalité, c’est refuser de jouer leur partition. Parlons des 74 millions d’euros d’économies dans la petite enfance.

Parlons des mesures antisociales, racistes, sexistes que ces partis mettent concrètement en œuvre quand ils sont au pouvoir. Parlons du lien fondamental entre le racisme et les structures sociales capitalistes : comment la division du travail et des classes populaires sur des bases notamment raciales (mais aussi patriarcales) sert les intérêts d’une minorité, celle qui s’enrichit sur le dos de la majorité.

Car voilà un sujet qui mériterait qu’on polémique et sur lequel les médias devraient s’arrêter longuement : le racisme articulé comme outil de domination de classe, orchestré par des partis qui défendent les intérêts des plus riches, relayé par des médias qui appartiennent aux plus riches, qui font leur profit sur les polémiques et les clics générés par l’indignation. Un triangle parfait où chacun y trouve son compte, pendant que les vraies crèches ferment faute de moyens et que les travailleur·ses voient leurs conditions de vie se dégrader.

Pendant qu’on ne parle et agit qu’en réaction aux polémiques de la droite et l’extrême droite, qu’à leurs réformes réactionnaires, on manque de faire avancer une autre vision et organisation de la société, un autre projet social. En somme, à quoi bon convaincre que le projet de société du MR ou celui de l’extrême droite est mauvais à mille égards, peut-être faudrait-il convaincre qu’on pourrait vivre autrement ?

Cette affaire n’est au fond rien de plus qu’une opération politique classique de l’extrême droite, qui sert des intérêts de classe. Elle est mise en place par des personnalités politiques qui savent pertinemment qu’elles mentent et instrumentalisent des faits divres. Elle est ensuite publicisée par des médias qui normalisent un discours raciste, tout en masquant la réelle violence sociale.

Voir en ligne : BXL Dévie

Notes

Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!

Proposer un complément d'info

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Texte du message

  • Ce formulaire accepte les raccourcis SPIP [->url] {{gras}} {italique} <quote> <code> et le code HTML <q> <del> <ins>. Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

DANS LES MÊMES THÉMATIQUES

Extrême-droite / Antifascisme

Racisme : L’Etat retire la nationalité belge à des dizaines d’enfants palestinien·es depuis 2 ans

Depuis le mois d’août 2023, certaines communes Belgique retiraient illégalement la nationalité belge à des enfants de parents palestinien·nes né·es en Belgique, sous demande directe de l’Office des Etrangers. Une vive polémique avait alors éclaté, soulignant le racisme d’Etat derrière ces procédures illégales, impulsées par le cabinet de Nicole de Moore (CD&V), secrétaire à l’Asile et à la Migration. La nationalité belge a été retirée à des dizaines d’enfants, cette pratique a touché au moins 44 familles palestiniennes en Belgique depuis 2023. Deux années plus tard, alors que différents acteurs institutionnels et politiques avaient interpellé l’Office des Etrangers pour rappeler qu’elle n’avait pas le droit de recommander aux communes de retirer la nationalité belge aux enfants palestiniens,cette politique raciste serait encore en cours. Pire, l’actuelle ministre de l’Asile et la Migration, Anneleen Van Bossuyt (N-VA), a déclaré dans la presse que l’Office des Etrangers avait raison de « sensibiliser » les autorités locales via ces lettres. L’Etat belge, via l’Office des Etrangers mène une politique de répression à l’encontre de la communauté palestinienne en Belgique, et ce en plein génocide. Ces derniers mois, avaient été marqués par une série de rafles à l’encontre de personnes palestiniennes impliquées dans le mouvement de solidarité avec la Palestine à Bruxelles. Plus d’une dizaine de réfugié·es palestinien·nes ont été mis·es en détention en centre fermé. Ces centres sont de véritables prisons administratives et racistes belges, où l’on enferme chaque année des milliers de personnes identifiées comme « étrangères » et « illégales », car elles n’ont pas les bons papiers. Mahmoud Ezzat Ferraj Allah s’est donné la mort au centre 127 bis à cause des conditions de détention. Derrière ces rafles, c’est aussi l’Office des Etrangers qui est à la manoeuvre en collaboration avec la police. Mohammed Khatib, coordinateur de Samidoun, organisation de solidarité avec les prisonnier·es politiques palestinien·nes, est la cible pour ses convictions politiques d’une procédure initiée également par l’Office des Etrangers pour lui retirer son statut de réfugié politique. Via ces procédures administratives, c’est une seule logique qui est mise à l’oeuvre, dans la continuité du colonialisme en Palestine : déshumaniser les palestinien·nes, s’attaquer à la légitimité de leur lutte de libération et les rendre précaires administrativement en Belgique. Une répression politique à l’encontre du mouvement de solidarité et la communauté palestinienne, accompagne ces procédures pour retirer le statut de réfugié ou la nationalité belge. L’organisation Samidoun est explicitement visée par le gouvernement, qui aimerait bien pouvoir la dissoudre en mettant en place une loi dissolution. Côté judiciaire, c’est d’importantes procédures pénales qui ont été ouvertes à l’instar de celle contre l’occupation de l’ULB en mai 2024. La politique migratoire...
Bruxelles Bruxelles |
Extrême-droite / Antifascisme

La détention d’un manifestant palestinien remise en question par la Cour de cassation

La Cour de cassation a annulé un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles qui jugeait légale la détention administrative d’un manifestant palestinien retenu depuis le 6 octobre au centre fermé de Merksplas, estimant que les juges n’avaient pas répondu à deux arguments essentiels de la défense concernant l’absence de preuve d’une menace à l’ordre public et une possible violation de l’article 5 de la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Malgré cette décision, l’Office des étrangers refuse de libérer l’intéressé, dont la demande d’asile est toujours en cours d’examen, et sollicite même une prolongation de détention.
Belgique Belgique |
Extrême-droite / Antifascisme

LE SYSTÈME DE LA PRISON NE FONCTIONNE PAS. (PARTIE 1)

Envie de vous faire partager cette rencontre avec une pointure de l’abolition de la prison : Gwënola Ricordeau. Si l’on veut changer de système, on doit pouvoir proposer autre chose... ici, clairement le travail est fait sans pour autant avoir fermé toutes les portes à clef bien entendu. Gwënola Ricordeau est sociologue, féministe et militante pour l’abolition du système pénal. Docteure en sociologie - Université Paris IV Sorbonne, 2005 - , elle a enseigné entre 2009 et 2017 à l’Université de Lille 1 comme maîtresse de conférence, avant de rejoindre la California State University, Chico - États-Unis - , où elle a été professeure assistante, puis professeure associée en justice criminelle, jusqu’à sa démission en 2025. EXTRAITS : Abolir est un terme qui a une histoire politique extrêmement forte. Ça fait évidemment référence à l’abolition de l’esclavage puisque notamment dans le contexte étasunien, on dit et redit qu’il y a une continuité historique entre le système esclavagiste, le système plantationnaire et aujourd’hui l’institution prison, mais aussi l’institution pénale. On ne peut pas penser l’abolition de la prison sans penser le racisme systémique, mais aussi on ne peut pas penser le racisme systémique sans penser l’institution prison et la manière dont la prison fait partie en fait du racisme systémique. Qui est protégé par le système pénal ? Qui est protégé par la police ? Et qui est protégé de quoi en fait ? Est-ce que le système pénal, nous protège des crimes du capitalisme ? Le capitalisme tous les jours tue, brise des vies. Tous les jours la planète est détruite. La police ne nous protège pas de l’extractivisme. La prison ne nous protège pas de tout ce qu’on appelle - les crimes verts, les crimes environnementaux, les écocides, etc. Qu’est-ce que le système pénal protège ? Le système pénal protège le capitalisme. Il protège le patriarcat. Qui se sent protégé ? Vous évoquez les victimes des violences sexuelles aujourd’hui et le système pénal qui protège très, très peu et très, très mal. Je suis toujours scandalisée à l’idée de l’étendue des crimes du patriarcat. Il s’agit quand même de crimes de masse. Il s’agit de crimes qui font des centaines de milliers de victimes - dans le contexte français - avec des centaines de milliers d’auteurs aussi. Comment peut-on même dire : la police nous protège ? Non, la police, elle ne nous protège pas. Ce qui est d’autant plus scandaleux, c’est que l’on nous dit qu’il faut encore plus porter plainte, qu’il faut encore plus criminaliser, mais en fait ça ne fonctionne pas et on n’a pas la moindre preuve que de mettre des hommes en prison empêche d’autres hommes de commettre ces crimes-là. On n’a pas la moindre preuve - et on a même plutôt les preuves du contraire - que les hommes qui sont criminalisés, bin, ce ne sont pas des hommes qui ne recommettront plus de crimes. Donc, la prévention... enfin voilà et à quel coût ? Puis, qui est criminalisé ? Bin, les hommes...
Bruxelles Bruxelles |
PLUS D'ARTICLES - Extrême-droite / Antifascisme
PLUS D'ARTICLES - Racismes / Colonialismes
PLUS D'ARTICLES - Médias

Publiez !

Comment publier sur Stuut ?

Stuut est un média ouvert à la publication.
La proposition d'article se fait à travers l’interface privée du site.
Si vous rencontrez le moindre problème ou que vous avez des questions,
n’hésitez pas à nous le faire savoir par e-mail: contact@stuut.info