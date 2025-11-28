La fabrique de l’enfance. Rencontre avec Sébastien Charbonnier

Le 4 décembre à 19h, nous vous invitons à découvrir avec nous le dernier ouvrage de Sébastien Charbonnier : « La fabrique de l’enfance. Anthropologie de la comédie adulte », paru aux éditions Lundi Matin. L’auteur et la directrice de la collection seront présents.

« En quoi s’intéresser à l’éducation et prêter une attention particulière à la « domination adulte » peut-il nous aider à mieux penser le pouvoir, partout où il enserre nos vies ? N’est-ce pas que l’oppression y tient toujours à la promesse faite à l’autre d’y « parvenir » à son tour ? Or s’il est entendu que personne n’aime subir le pouvoir, à quel prix nous devient-il plus désirable de l’exercer ? Et à quoi ressemblerait une vie, un geste, une relation qui se déploierait à l’écart de cette alternative ? Retirez le conditionnel : car ce sont nos existences à tous.tes et à tous les étages, du plus intime jusque dans nos luttes, qui se partagent entre les mirages égarants du pouvoir et les lents, tâtonnants mais joyeux accomplissements de la puissance d’agir.

L’enquête philosophique foisonnante de Sébastien Charbonnier peut se lire comme une cartographie de cette aventure qui est celle de chacun.e de nous. Pour y voir plus clair et ouvrir des issues, elle met autant à contribution les leçons de l’anarchisme que celles des pédagogies critiques et de la philo de l’éducation ; il tient formidablement ensemble, d’un bout à l’autre, les exigences d’une anthropologie critique avec celles de la spéculation métaphysique. »

Sébastien Charbonnier est auteur de plusieurs ouvrages, dont Pouvoir et puissance, publié cette année chez Vrin.