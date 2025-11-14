Les nuits des brisures

19 novembre - 18h00 - Mona

subMedia’s 2025 Trans(A)tlantic Tour

Projection d’ INTERREBELLIUM 01. THE ESTALLIDO SOCIAL, un film de SubMedia, suivit d’un débat ! Ce sera l’occasion de collecter des fonds pour des camarades de Macédoine du Nord ! Le film et les discussions se tiendront en anglais. OUVERTURE DES PORTES À 18H00 ; DÉBUT DE LA PROJECTION À 19H00 Organisé en collaboration avec Toestand, ACAB !B & Caillou Premier volet d’une série documentaire en plusieurs parties, InterRebellium 01. The Estallido Socialest un récit vu à travers les yeux des participants anarchistes et anticolonialistes du soulèvement de 2019 dans les territoires occupés par l’État chilien. L’Estallido Social (ou explosion sociale) était un soulèvement populaire dans les territoires occupés par l’État chilien, déclenché le 18 octobre 2019 par une augmentation de 30 pesos du prix des transports. Ce qui a commencé par une campagne menée par des étudiants pour éviter de payer les transports s’est rapidement transformé en un soulèvement national qui a ébranlé la société dans ses fondements. Ce soulèvement est né de la longue histoire de révolte dans ce qu’on appelle le Chili. Malheureusement, comme nous le rappelle Yza, participante au mouvement, les longues histoires de révolte sont souvent dues à de longues histoires de répression. La répression dans ces terres remonte à avant la formation de l’État chilien, à l’invasion et à la conquête espagnoles. Mais l’ère moderne commence avec le coup d’État de 1973 qui a installé Augusto Pinochet comme dictateur. Des années de réformes néolibérales ont produit une classe ouvrière désillusionnée et désorganisée. InterRebellium retrace les racines du soulèvement de 2019 jusqu’aux mouvements étudiants des années 2000 et aux mouvements féministes du milieu des années 2010, ainsi qu’à travers la résistance indigène tout au long de l’histoire de la domination coloniale. Le mouvement s’est également inspiré des révoltes qui se déroulaient simultanément à Hong Kong et en Équateur. Pendant des mois, des milliers de personnes ont livré des combats acharnés dans les rues contre les forces de police et l’armée, organisé des réseaux de soutien aux militants de première ligne, créé des assemblées de quartier organisées de manière horizontale, participé à des grèves générales et mené des actions d’incendie criminel et de sabotage contre les symboles du pouvoir et les multinationales. L’Estallido a finalement été maîtrisé grâce à une combinaison de répression brutale de l’État, de promesses de réforme et d’une nouvelle constitution, ainsi que d’un lifting esthétique des anciens symboles du pouvoir avec l’élection du jeune Gabriel Boric, issu de la nouvelle gauche. Alors que les émeutes s’apaisaient et que de nombreuses personnes se montraient disposées à travailler dans le cadre de la bureaucratie étatique, Boric et la nouvelle gauche ont pu librement former une coalition avec les mêmes forces qui étaient au pouvoir avant l’Estallido, laissant bon nombre des pires auteurs de la (...)