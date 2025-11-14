Les nuits des brisures
Les nuits des brisures
Hiberner ou s’agiter, c’est au goût de chacun.e
Plus on est nombreux.ses à s’agiter, moins on risque d’être brisé.es
Hiberner ou s’agiter, c’est au goût de chacun.e
Plus on est nombreux.ses à s’agiter, moins on risque d’être brisé.es
19 novembre - 18h00 - Mona
Projection d’ INTERREBELLIUM 01. THE ESTALLIDO SOCIAL, un film de SubMedia, suivit d’un débat ! Ce sera l’occasion de collecter des fonds pour des camarades de Macédoine du Nord ! Le film et les discussions se tiendront en anglais. OUVERTURE DES PORTES À 18H00 ; DÉBUT DE LA PROJECTION À 19H00 Organisé en collaboration avec Toestand, ACAB !B & Caillou Premier volet d’une série documentaire en plusieurs parties, InterRebellium 01. The Estallido Socialest un récit vu à travers les yeux des participants anarchistes et anticolonialistes du soulèvement de 2019 dans les territoires occupés par l’État chilien. L’Estallido Social (ou explosion sociale) était un soulèvement populaire dans les territoires occupés par l’État chilien, déclenché le 18 octobre 2019 par une augmentation de 30 pesos du prix des transports. Ce qui a commencé par une campagne menée par des étudiants pour éviter de payer les transports s’est rapidement transformé en un soulèvement national qui a ébranlé la société dans ses fondements. Ce soulèvement est né de la longue histoire de révolte dans ce qu’on appelle le Chili. Malheureusement, comme nous le rappelle Yza, participante au mouvement, les longues histoires de révolte sont souvent dues à de longues histoires de répression. La répression dans ces terres remonte à avant la formation de l’État chilien, à l’invasion et à la conquête espagnoles. Mais l’ère moderne commence avec le coup d’État de 1973 qui a installé Augusto Pinochet comme dictateur. Des années de réformes néolibérales ont produit une classe ouvrière désillusionnée et désorganisée. InterRebellium retrace les racines du soulèvement de 2019 jusqu’aux mouvements étudiants des années 2000 et aux mouvements féministes du milieu des années 2010, ainsi qu’à travers la résistance indigène tout au long de l’histoire de la domination coloniale. Le mouvement s’est également inspiré des révoltes qui se déroulaient simultanément à Hong Kong et en Équateur. Pendant des mois, des milliers de personnes ont livré des combats acharnés dans les rues contre les forces de police et l’armée, organisé des réseaux de soutien aux militants de première ligne, créé des assemblées de quartier organisées de manière horizontale, participé à des grèves générales et mené des actions d’incendie criminel et de sabotage contre les symboles du pouvoir et les multinationales. L’Estallido a finalement été maîtrisé grâce à une combinaison de répression brutale de l’État, de promesses de réforme et d’une nouvelle constitution, ainsi que d’un lifting esthétique des anciens symboles du pouvoir avec l’élection du jeune Gabriel Boric, issu de la nouvelle gauche. Alors que les émeutes s’apaisaient et que de nombreuses personnes se montraient disposées à travailler dans le cadre de la bureaucratie étatique, Boric et la nouvelle gauche ont pu librement former une coalition avec les mêmes forces qui étaient au pouvoir avant l’Estallido, laissant bon nombre des pires auteurs de la (...)
Trois véhicules de police ont été incendiés dans la nuit de dimanche à lundi, vers 3H50, devant le commissariat de la police locale d’Ixelles, rue du Collège. Les départs de feu ont eu lieu sur les pneus avant gauche (côté trottoir). Les incendies ont vie été circonscrits à l’extincteur par les policiers du commissariat, mais les dégâts sont à chaque fois sérieux. Selon les médias du groupe Sud Info, une personne qualifiée de « coupable » a été rapidement intercepté dans une rue voisine et appartiendrait à la « mouvance anarchiste ». Pas d’indication d’une éventuelle appartenance politique dans d’autres médias, mais cette précision selon laquelle la personne aurait été arrêtée en possession d’essence et d’un briquet.
Elbit System est la plus grande entreprise d’armement israélienne. Le 8 septembre 2021, Elbit a annoncé vouloir ouvrir un « pôle innovation » à Cambridge, dans le Massachusetts, pour sa filiale KMC Systems. En moins de 3 ans, le Centre d’Innovation a dû fermer sous la pression d’activistes. La résiliation anticipée du bail de l’année dernière pour le bureau de KMC est la première fois que des militant·es aux États-Unis ont contraint Elbit Systems à fermer une de ses installations. C’est aussi un des rares succès que compte le mouvement américain de solidarité avec la Palestine depuis le début du génocide à Gaza, en 2023. Cette analyse anonyme qui nous a été envoyée étudie la campagne d’actions directes ciblées menée pendant un an qui a réussi à expulser KMC Systems de la ville de Cambridge. Pour commencer Le 8 septembre 2021, la plus grande entreprise d’armement israélienne a annoncé que sa filiale KMC Systems avait ouvert un Centre d’Innovation au cœur de Cambridge. KMC Systems (ci-après dénommée du nom de sa compagnie-mère, Elbit) a justifié cette implantation par la croissance anticipée de l’entreprise. Le lancement de leur expansion à Cambridge met l’entreprise à distance des lieux de recrutement de ses « meilleurs talents », comme Harvard ou le Massachusetts Institute of Technology (MIT). Pendant que le maire de la ville coupait joyeusement le ruban, les activistes prenaient des notes. Mais iels n’ont pas frappé immédiatement. Près de Somerville [située également dans le Massachusetts], plusieurs associations pro-Palestine étaient occupées à faire pression sur Puma pour que l’entreprise stoppe son partenariat avec l’équipe de football israélienne. D’autres préparaient discrètement la publication d’un projet de recherche interactif sur les soutiens du sionisme dans le Massachusetts, connu sous le nom de The Mappping Project. Plus d’un an s’est écoulé avant qu’une manifestation soit organisée contre Elbit, en réaction à l’attaque meurtrière perpétrée par Tsahal contre le camp de réfugiés de Jénine en janvier 2023. En décembre 2021, les manifestant.es du BDS Boston ont contraint Puma à fermer temporairement son magasin d’usine. Quelques jours plus tard, une foule d’environ 300 personnes s’est regroupée devant la mairie de Cambridge et s’est scindée en deux blocs pour aller perturber le Centre d’Innovation situé au 130 Bishop-Allen Drive. Comme le bâtiment de trois étages était cerné par une mer de drapeaux palestiniens, plusieurs douzaines de manifestant·es ont pris d’assaut le hall d’entrée. Toutefois, les accès verrouillés aux étages ont empêché les militant·es d’atteindre le second étage, là où Elbit louait ses bureaux. Qu’à cela ne tienne, les organisateur·rices ont pris la parole pour faire des discours contre l’entreprise d’armement, iels ont perturbé le travail des employé.es situé.es au premier étage, et ont quitté les lieux avant l’arrivée de la police pour éviter toute arrestation. La manifestation a continué sans...
Stuut est un média ouvert à la publication.
La proposition d'article se fait à travers l’interface privée du site.
Si vous rencontrez le moindre problème ou que vous avez des questions,
n’hésitez pas à nous le faire savoir par e-mail: contact@stuut.info
complements article
Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!
Proposer un complément d'info