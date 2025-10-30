stuut.info

La nuit sera longue / une émission de Minuit Décousu

Extrême-droite / Antifascisme Médias Prisons / Anticarcéral Arts / Créations

La nuit sera longue / une émission de Minuit Décousu

« C’est une histoire de nazis, de taule et de responsabilité. » Long format radiophonique sur la lente montée du fascisme, la chasse aux antifascistes en Hongrie et à travers l’Europe, avec des collages d’archives et des bouts d’adaptation de la BD éponyme de Zerocalcare.

Ailleurs | sur https://stuut.info

Minuit Décousu, c’est un fanzine radiophonique nocturne sur Radio Canut (Lyon et alentours) et Cause Commune (Paris/IDF). Semaine après semaine pendant une heure, on en découd avec la nuit et on tire les fils de sons, de textes, d’archives et de voix qui s’entremêlent.

Dans notre dernière émission, on proposait un long format radiophonique à mi chemin entre le documentaire et la fiction sur la lente montée du fascisme et la chasse aux antifascistes de la « Hammerbande » en Hongrie et à travers l’Europe. Dans l’émission, on passe également par un retour sur l’hégémonie croissante du suprémacisme blanc et des la diffusion toujours plus large de fantasmes de « pureté raciale », contre les non-blanc-hes, contre les musulman-es, contre les juif-ves et contre les transpédégouines. Le tout réalisé en collant des bouts de textes, d’archives et d’adaptation de la bande-dessinée La nuit sera longue de l’auteur italien Zerocalcare.

Cette émission a été faite en pensant à toutes les personnes rattrapées par la répression : Ilaria, Gino, Maja, Zaid et toustes les autres.

Cette « histoire de nazis, de taule et de responsabilité » s’écoute ici, sur notre blog et un peu partout en podcast. Bonne écoute !

Notes

Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!

Proposer un complément d'info

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Texte du message

  • Ce formulaire accepte les raccourcis SPIP [->url] {{gras}} {italique} <quote> <code> et le code HTML <q> <del> <ins>. Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

DANS LES MÊMES THÉMATIQUES

Extrême-droite / Antifascisme

Comment répondre aux menaces de Donald Trump sur le mouvement antifasciste

On a décidé de republier cet article de CrimethInk.com, traduit par La Horde, pour aider à mieux comprendre comment s’organise la résistance dans un pays en pleine fascisation. Les conseils qui y sont donnés sont parfois spécifiques au contexte répressif des Etats-Unis, mais certains peuvent quand même devenir des pistes face à l’escalade des idées d’extrême droite ici. Alors que Donald Trump a annoncé sur son réseau social que le mouvement "antifa" était désormais considéré comme "organisation terroriste", nous vous proposons une traduction du texte « Make Ready : Safeguarding Our Movements against Repression – How to Respond to Donald Trump’s Threats, publié le 18 septembre sur le site Crimethinc.com, et traduit par La Horde, qui met en contexte cette déclaration, et donne ensuite quelques conseils pour ne pas céder à la panique. Alors que Marine Le Pen, en 2017, demandait déjà la dissolution de toutes les "milices antifas", et que l’arrivée au pouvoir du RN n’est plus une chimère, ce texte, s’il est ancré dans la réalité américaine, est aussi riche d’enseignements pour nous. Le 17 septembre, dans un post publié sur Truth Social, Donald Trump a déclaré qu’il allait désigner « Antifa » comme « une organisation terroriste majeure ». Qu’est-ce que cela signifie ? Comment pouvons-nous nous préparer à affronter la tempête ? Il est toujours difficile de savoir à quel point il faut prendre au sérieux les déclarations performatives de Trump. Il fait souvent des déclarations délirantes pour tester leur impact sur son public : il lance des idées en l’air pour voir ce qui fait mouche, et ensuite il s’acharne là où il n’y a pas de réaction en retour. L’ordre exécutif de Trump du 22/09/2025 (traduction et texte original) Section 1. Mais cette fois, son administration suit à la lettre le manuel classique du fascisme. Un de ses partisans est même allé jusqu’à déclarer, sans ironie, que l’assassinat de Charlie Kirk était « l’incendie du Reichstag américain ». L’étape suivante de ce manuel est évidente : élargir ses cibles, allant des immigré·es jusqu’aux anarchistes, aux gauchistes, et s’étendant au bout du compte à tous les opposant·es au régime. Alors oui, par le passé, Trump a déjà fait des déclarations dans lesquelles il désignait « Antifa » comme une « organisation terroriste », notamment au début de la révolte qui a fait suite au meurtre de George Floyd. Mais à l’époque, le reste du gouvernement fédéral jouait en grande partie un rôle de frein à son impulsivité alors qu’aujourd’hui, l’ensemble de l’exécutif fédéral est composé de serviteurs zélés qui sont incapables de distinguer leurs propres intérêts de ceux de Trump. Certes, aucune loi ne permet au président de désigner des organisations terroristes intérieures. Mais même sans nouvelle législation ou nouveau décret, Trump a un contrôle direct sur le ministère de la Justice, le ministère de la Sécurité intérieure, le FBI et d’autres agences fédérales. Ce qu’il publie sur les réseaux (...)
Partout Partout |

20 novembre - 19h00 - Le Centr’Al

[Entretien] L’extrême droite est-elle soluble dans l’abolitionnisme pénal ?

Entretien entre Gwenola Ricordeau et Philippe Hensmans sur la portée sociétale de l’abolitionnisme pénal Entretien entre : Gwenola Ricordeau sociologue, féministe et militante pour l’abolition du système pénal. Docteure en sociologie (Université Paris IV – Sorbonne, 2005), elle a enseigné entre 2009 et 2017 à l’Université de Lille 1 comme maîtresse de conférences, avant de rejoindre la California State University, Chico (États-Unis), où elle a été professeure assistante, puis professeure associée en justice criminelle, jusqu’à sa démission en 2025. Ses premiers travaux ont porté sur les proches des personnes incarcérées, ainsi que sur le genre et les sexualités en prison. Elle oriente ensuite ses recherches vers les formes de contestation du système carcéral et l’abolitionnisme pénal. Plus récemment, elle explore la manière dont le système pénal est représenté et mis en récit à travers la culture populaire, en particulier le cinéma, les musées ou encore les dispositifs de patrimonialisation. Elle a également mené des recherches sur les migrations par le mariage, les rapports sociaux de sexe et les mouvements sociaux aux Philippines, avec un intérêt particulier pour les mobilisations féministes. https://gwenolaricordeau.com Dernières publications : La cabane des enfants qui n’aimaient pas les punitions (éd. 7/7, 2025) Petit dictionnaire des idées chics en matière de justice (Atelier Téméraire, 2024) Brique par brique. Une histoire de l’abolitionnisme pénal (Lux, 2024, avec Joël Charbit et Shaïn Morisse) 1312 raisons d’abolir la police (Lux, 2023) Crimes et peines (Grévis, 2021) Pour elles toutes. Femmes contre la prison (Lux, 2019) – trad. it. : Per tutte quante. Donne contro la prigione (Armando Editore, 2022) – trad. angl. : Free Them All : A Feminist Call to Abolish the Prison System (Verso, 2023) ET Philippe Hensmans est l’ancien directeur général de la section belge francophone d’Amnesty International. Licencié en sociologie de l’UCLouvain Militant pour les droits humains. Aujourd’hui consultant en communication, gestion de projet, intelligence artificielle, chroniqueur ad intérim à la RTBF et débatteur régulier sur des médias audiovisuels. https://k1m.be L’entretien durera une heure et sera suivi d’un échange avec la salle à l’issue duquel un drink sera servi.
Bruxelles Bruxelles | Extrême-droite / Antifascisme |
Extrême-droite / Antifascisme

Des policiers demandent le retrait de drapeaux palestiniens aux fenêtres

Le samedi 18 octobre, des habitant·es du Bosch, un espace de co-housing situé rue des Tanneurs, à Bruxelles, ont reçu une visite inattendue : celle de la police locale, venue leur demander de retirer les drapeaux palestiniens accrochés à leurs fenêtres. L’intervention, s’inscrit dans le cadre d’un « règlement communal interdisant tout affichage extérieur sans autorisation » selon la police. Le texte invoqué par la police est celui de l’article 55 paragraphe 3 du Règlement général de police (RGP) commun aux 19 communes. Il stipule qu’il est « défendu de placer sur les façades de bâtiments ou de suspendre à travers la voie publique des banderoles, drapeaux, guirlandes lumineuses ou calicots sans autorisation préalable ». Si les communes peuvent infliger des sanctions administratives communales (SAC) pour certains types d’affichage, cette pratique ne doit pas servir à museler la parole. En février 2025, le Tribunal de police de Bruxelles a annulé une SAC infligée à Amnesty International pour un affichage militant à Etterbeek, estimant qu’elle constituait une ingérence disproportionnée dans les libertés fondamentales. Le tribunal a rappelé qu’il n’est pas illégal de diffuser des affiches à caractère militant, et que sanctionner systématiquement de telles initiatives dépasse le cadre légal. Cette jurisprudence souligne que les tentatives de répression des expressions politiques dans l’espace public ne sont pas seulement injustifiées : elles sont illégales. Au-delà de cette situation concrète, c’est le principe même du règlement qui pose problème. Cette partie du RGP est contraire aux droits fondamentaux, qui priment sur toute réglementation communale. Elle viole la liberté d’expression, un droit garanti par la Constitution belge et par la Convention européenne des droits de l’homme. Un règlement local ne peut limiter cette liberté que s’il répond à des critères stricts : la mesure doit être nécessaire, proportionnée et poursuivre un but légitime dans une société démocratique. Ici, rien ne justifie qu’un drapeau suspendu à une fenêtre soit considéré comme une menace à l’ordre public. Ce n’est pas la première fois que des drapeaux palestiniens suscitent la controverse à Bruxelles. Déjà en septembre, à Auderghem, une femme avait été sommée par la police de décrocher le sien, sous peine d’une amende allant jusqu’à 500 euros. Mais ce même règlement n’a jamais empêché les habitants d’arborer le drapeau belge lors de la Fête nationale, le drapeau ukrainien depuis 2022, ou d’autres types d’affichage « politique ». Ces interventions, posent un problème de cohérence politique et questionnent. Pourquoi certains symboles bénéficient-ils d’une tolérance tacite, tandis que d’autres sont interdits ? Peut etre que la ville de Bruxelles refusent de voir le soutien à la cause palestinienne, même aussi symbolique que celui de drapeaux aux fenêtres. En somme la suite logique de la répression qui s’abat sur le mouvement depuis plusieurs mois. Après...
Bruxelles Bruxelles |
PLUS D'ARTICLES - Extrême-droite / Antifascisme
PLUS D'ARTICLES - Médias
PLUS D'ARTICLES - Prisons / Anticarcéral
PLUS D'ARTICLES - Arts / Créations

Publiez !

Comment publier sur Stuut ?

Stuut est un média ouvert à la publication.
La proposition d'article se fait à travers l’interface privée du site.
Si vous rencontrez le moindre problème ou que vous avez des questions,
n’hésitez pas à nous le faire savoir par e-mail: contact@stuut.info