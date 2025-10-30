La nuit sera longue / une émission de Minuit Décousu

Minuit Décousu, c’est un fanzine radiophonique nocturne sur Radio Canut (Lyon et alentours) et Cause Commune (Paris/IDF). Semaine après semaine pendant une heure, on en découd avec la nuit et on tire les fils de sons, de textes, d’archives et de voix qui s’entremêlent.
Dans notre dernière émission, on proposait un long format radiophonique à mi chemin entre le documentaire et la fiction sur la lente montée du fascisme et la chasse aux antifascistes de la « Hammerbande » en Hongrie et à travers l’Europe. Dans l’émission, on passe également par un retour sur l’hégémonie croissante du suprémacisme blanc et des la diffusion toujours plus large de fantasmes de « pureté raciale », contre les non-blanc-hes, contre les musulman-es, contre les juif-ves et contre les transpédégouines. Le tout réalisé en collant des bouts de textes, d’archives et d’adaptation de la bande-dessinée La nuit sera longue de l’auteur italien Zerocalcare.
Cette émission a été faite en pensant à toutes les personnes rattrapées par la répression : Ilaria, Gino, Maja, Zaid et toustes les autres.
Cette « histoire de nazis, de taule et de responsabilité » s’écoute ici, sur notre blog et un peu partout en podcast. Bonne écoute !
complements article
Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!
Proposer un complément d'info