La race sur le divan - Rencontre avec Thamy Ayouch

Rencontre avec Thamy Ayouch autour du livre ’La Race sur le divan’

La visée de cet ouvrage est d’analyser les productions de subjectivité en contexte de racialisation, en combinant à la fois le psychique et le politique, le subjectif et le social, l’individuel et le collectif. L’objectif est de définir une psychanalyse située, interdisciplinaire et indisciplinée, soucieuse de renouveler ses outils théoriques et de repenser l’analyse du transfert dans une perspective intersectionnelle.