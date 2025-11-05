Lancement de la collection Cahiers Abolitionnisme Pénal

Lancement de la collection sur l’Abolitionisme pénal 🎉 C’EST PARTI !
Avec Atelier Téméraire , Gwenola Ricordeau lance une campagne de préventes et de financement participatif pour les Cahiers Abolitionnisme Pénal, une collection dédiée à l’abolitionnisme pénal !
Le premier livre de la collection (sortie février 2026) : La bureaucratie de la punition : Les caméras-piétons au service du pouvoir policier, par Alec Karakatsanis @equalityalec , avec une préface de Sihame Assbague @s_assbague et une postface du Secours Rouge Toulouse @secoursrouge.toulouse.
Le deuxième livre (sortie juin 2026) : « Nous détruirons les prisons coloniales » Palestine et abolitionnisme pénal, ouvrage collectif dirigée par Gwenola Ricordeau
Possibilité de soutenir le projet en achetant des livres en prévente (il y a même des lots de 5 avec une réduction de 20%) ou en faisant des dons.
Chaque contribution, chaque partage compte ❤️
gwenolaricordeau.com
