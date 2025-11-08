stuut.info

Lancement du fanzine « Le sexpo expliqué par des chatons mignons », à destination des collectifs militants

11 décembre - 18h15 -

Lancement du fanzine « Le sexpo expliqué par des chatons mignons », à destination des collectifs militants

Sexualités Éducation populaire / Partage de savoirs
Bruxelles | sur https://stuut.info

On est Zaza et Clairon, une enseignante chercheuse et un graphiste illustrateur engagé. Après avoir participé et organisé des événements sexpositifs en France et en Belgique, on s’est posé plein de questions :
• Pourquoi on fait du sexpo ?
• Comment les outils autour du consentement peuvent-ils contribuer à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles ?
• En quoi le sexpo peut-il avoir un potentiel révolutionnaire ? Quels liens avec le militantisme, quels apports pour les collectifs ?
C’est pour ça qu’on a eu envie de réaliser ce fanzine : sensibiliser aux pratiques et vertus du sexpo et essaimer la culture du consentement dans les milieux militants ! Le sexpo a changé nos vies et on espère bien qu’il embellira aussi vos vies et vos combats.

Infos pratiques :
🗓 Jeudi 11 décembre 2025
📍 Beautiful Things, 17 rue de l’Hôpital, 1000 Bruxelles

Au programme :

🕡 18h15 — Atelier consentement
Un atelier d’une heure pour découvrir la roue du consentement de Betty Martin.
➡️ Un atelier pour toustes (à partir de 18 ans)
🌶️ Atelier sans nudité et sans sexualité. Et rien n’est obligatoire !
👉 Gratuit, sur inscription (20 places disponibles !) : https://forms.gle/HooX4q4JP2BwV9SH8

🕢 19h30 — Présentation & lancement du fanzine
On vous présente notre fanzine autour d’un verre (soft).
👉 Gratuit, inscription fortement souhaitée (mais pas obligatoire, venez quoiqu’il arrive !) : https://forms.gle/W7Buvfh3dnNiiqdQ9

Et grâce au soutien de la Fondation Mycélium, on aura 500 exemplaires gratuits à distribuer ! (youpi)
Repartez avec un ou plusieurs exemplaires à faire tourner dans vos cercles militants et associations de prévention.

🌈 Nous avons la chance d’être accueilli·es par Beautiful Things, un tout nouveau lieu bruxellois inclusif qui ouvrira début décembre avec un sexshop, un cabinet de sexothérapie, des ateliers sexpos, des projections, etc., à deux pas du quartier queer !

Accès PMR : il y a des escaliers pour accéder à la salle qui est en sous-sol. Contactez-nous si vous avez des questions sur l’accessibilité du lieu.

Cet événement s’adresse à toustes : aux curieux·euses, à celleux qui n’ont jamais entendu parler de sexpo, tout comme à celleux qui le pratiquent à gogo, aux associations de prévention du secteur de la santé et du social, aux militant·es féministes, queers, anarchistes, de gauchistes, wokistes, à toute personne qui s’intéresse à la prévention des violences, à la culture du consentement ou à comment penser le collectif.

Contact : vimontclaire@gmail.com ou 0499816858

Agenda

Lancement du fanzine « Le sexpo expliqué par des chatons mignons », à destination des collectifs militants

 jeudi 11 décembre 2025  18h15 - 22h00 iCal
 jeudi 11 décembre 2025
18h15 - 22h00 iCal

 

Notes

Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!

Proposer un complément d'info

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Texte du message

  • Ce formulaire accepte les raccourcis SPIP [->url] {{gras}} {italique} <quote> <code> et le code HTML <q> <del> <ins>. Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

DANS LES MÊMES THÉMATIQUES

Santé / Soins

[Conférence gesticulée] « Je t’aime Camarade »

Manifeste pour des organisations militantes plus joyeuses Mais pourquoi, trop souvent, les organisations militantes de gauche n’appliquent pas en interne ce qu’elles défendent pour changer le monde ? Intimidations, autoritarisme, violences sexistes, Florence ne se résout pas à trouver ça normal. Parce qu’elle tient très fort à ses idéaux, elle veut comprendre les mécanismes qui se cachent derrière. Elle nous raconte avec sincérité sa trajectoire militante. La colère et la tristesse se mêlent à son enthousiasme de rendre nos luttes plus fortes. Une lettre d’amour à tout·es les militant·es, baignée des rythmes inspirants des luttes féministes et populaires d’Amérique Latine.
Bruxelles Bruxelles |
Santé / Soins

Inceste : Cercle de réconfort à Waterloo

Cercle de réconfort créé par et pour des personnes concernées l’inceste ou des violences sexuelles dans l’enfance. Ce cercle de réconfort est créé par et pour des personnes concernées l’inceste ou des violences sexuelles dans l’enfance, où chaque voix mérite d’être entendue et crue. Viens partager ou écouter, c’est comme tu préfères. Viens pleurer ou rire, c’est comme tu veux. Nous t’accueillons dans une atmosphère de partage et de bienveillance dans laquelle les mains se serrent et s’entraident pour créer des liens authentiques. Rejoins-nous pour échanger librement, partager des ressources, chercher des infos et avancer ensemble vers un meilleur avenir, nous nous le souhaitons. Nous lançons un cycle au Planning familal de Waterloo les 2 octobre, 30 octobre, 27 novembre et 11 décembre de 19h30 à 21h30. Comme il s’agit d’un groupe de soutien, ce groupe ne disposera pas de psypsychologue. Le contenu des séances se construira avec les participant.e.s. 5 € par séance. Nombre limité de places. Réservation obligatoire : patouche@riseup.net Pour info, le cercle de réconfort de Bruxelles est complet.
Wallonie Wallonie |

23 novembre - 14h00 - La Tricoterie

Parlons d’inceste : rencontres multidisciplinaires

Ensemble contre l’inceste, collective d’action politique, lance un cycle de rencontres à La Tricoterie. L’inceste persiste et se perpétue inlassablement à cause du silence complice de l’ensemble de la société. Ces rencontres visent à rompre ce silence. Ce fléau, qui touche toutes les classes sociales, toutes les sociétés, est aussi répandu qu’incompris. Dans ces conférences, nous aborderons la question sous différents angles, grâce à l’intervention de personnes venant d’horizons différents et qui, d’une manière ou d’une autre, se sont engagées dans la lutte contre l’inceste. Dans une ambiance conviviale, nous accueillerons des professionnels évoluant dans les domaines de l’enfance, du droit, de la santé, de l’art et de l’écriture, ainsi que des personnes qui témoigneront de leur vécu. Le public pourra également faire part de ses doutes, expériences ou propositions d’actions citoyennes. Car cette initiative vise également à créer un groupe de militants toujours plus vaste et uni pour la cause. Nous sommes conscients de la difficulté d’aborder ce sujet si sensible, mais aussi de l’importance d’ouvrir la voie à la compréhension et à la prise de parole. C’est pourquoi tout le monde est le bienvenu, afin de mieux saisir un sujet qui nous concerne tous et toutes, de près... ou de moins près. Date et heure : les dimanches 28/9, 23/11/25, 08/02, 05/04, 31/05/26 de 14h à 17h Lors de notre première après-midi, le 28 septembre de 14h à 17h, nous accueillerons les autrices Almudena Pano et Margay, qui viendront nous parler de leur bandes dessinées respectives. Un temps d’échange sera prévu. Pour la deuxième partie de l’après-midi, vous aurez le choix entre 2 ateliers : soit un atelier fanzine (animé par Malika et Lilia), soit un atelier conseils lectures. Almudena Pano • « Gloria » : « Je me demande si on s’habitue à ces phrases qui cassent en deux secondes ta vie entière. » Gloria est une jeune femme apparemment insouciante et pleine de vie, qui se consacre à une tâche essentielle : prendre soin d’enfants et d’adolescents traumatisés par des violences ou des accidents de vie. Assistante sociale dans un centre d’accueil, elle est l’une de ces « aidantes » qui, malgré le peu de reconnaissance dont elles bénéficient, ont fait de leur travail une véritable mission. Au fil d’une narration à la première personne, ponctuée par les histoires d’Angelo, de Valentina et de Greta, se dessine la chronique d’une vie de dévouement, en contrepoint du tabou absolu qui hante encore et toujours nos sociétés : l’inceste. Margay • Aaah la petite colère : Nous avons besoin de récit de trauma. Bien sûr, nous en entendons parler. Mais nous manquons souvent de mots pour qualifier cette traversée. Moi, le trauma m’a rendu myope. Je pensais traverser une flaque, alors qu’en fait, j’ai été submergée par un océan d’algues collantes et de chats égarés. Pendant 9 mois, je me suis mise à faire l’inventaire de cette quête identitaire et post-traumatique. Des...
Bruxelles Bruxelles | Santé / Soins |
PLUS D'ARTICLES - Sexualités
PLUS D'ARTICLES - Éducation populaire / Partage de savoirs

Publiez !

Comment publier sur Stuut ?

Stuut est un média ouvert à la publication.
La proposition d'article se fait à travers l’interface privée du site.
Si vous rencontrez le moindre problème ou que vous avez des questions,
n’hésitez pas à nous le faire savoir par e-mail: contact@stuut.info