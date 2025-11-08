Lancement du fanzine « Le sexpo expliqué par des chatons mignons », à destination des collectifs militants

On est Zaza et Clairon, une enseignante chercheuse et un graphiste illustrateur engagé. Après avoir participé et organisé des événements sexpositifs en France et en Belgique, on s’est posé plein de questions :

• Pourquoi on fait du sexpo ?

• Comment les outils autour du consentement peuvent-ils contribuer à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles ?

• En quoi le sexpo peut-il avoir un potentiel révolutionnaire ? Quels liens avec le militantisme, quels apports pour les collectifs ?

C’est pour ça qu’on a eu envie de réaliser ce fanzine : sensibiliser aux pratiques et vertus du sexpo et essaimer la culture du consentement dans les milieux militants ! Le sexpo a changé nos vies et on espère bien qu’il embellira aussi vos vies et vos combats.

Infos pratiques :

🗓 Jeudi 11 décembre 2025

📍 Beautiful Things, 17 rue de l’Hôpital, 1000 Bruxelles

Au programme :

🕡 18h15 — Atelier consentement

Un atelier d’une heure pour découvrir la roue du consentement de Betty Martin.

➡️ Un atelier pour toustes (à partir de 18 ans)

🌶️ Atelier sans nudité et sans sexualité. Et rien n’est obligatoire !

👉 Gratuit, sur inscription (20 places disponibles !) : https://forms.gle/HooX4q4JP2BwV9SH8

🕢 19h30 — Présentation & lancement du fanzine

On vous présente notre fanzine autour d’un verre (soft).

👉 Gratuit, inscription fortement souhaitée (mais pas obligatoire, venez quoiqu’il arrive !) : https://forms.gle/W7Buvfh3dnNiiqdQ9

Et grâce au soutien de la Fondation Mycélium, on aura 500 exemplaires gratuits à distribuer ! (youpi)

Repartez avec un ou plusieurs exemplaires à faire tourner dans vos cercles militants et associations de prévention.

🌈 Nous avons la chance d’être accueilli·es par Beautiful Things, un tout nouveau lieu bruxellois inclusif qui ouvrira début décembre avec un sexshop, un cabinet de sexothérapie, des ateliers sexpos, des projections, etc., à deux pas du quartier queer !

Accès PMR : il y a des escaliers pour accéder à la salle qui est en sous-sol. Contactez-nous si vous avez des questions sur l’accessibilité du lieu.

Cet événement s’adresse à toustes : aux curieux·euses, à celleux qui n’ont jamais entendu parler de sexpo, tout comme à celleux qui le pratiquent à gogo, aux associations de prévention du secteur de la santé et du social, aux militant·es féministes, queers, anarchistes, de gauchistes, wokistes, à toute personne qui s’intéresse à la prévention des violences, à la culture du consentement ou à comment penser le collectif.

Contact : vimontclaire@gmail.com ou 0499816858