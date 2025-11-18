Le Front Fem du réseau ADES vous invite au vendredi de la riposte

Le Front Fem du réseau ADES vous invite le 21 novembre à 20h au vendredi de la riposte pour s’ambiancer avant la manif contre les VSS du 23 novembre. Au programme :

🍹 bar associatif à prix libre

🎨 préparation des pancartes

🪩 concert et DJ set de @Matriarshka

La création des pancartes se fera dans une salle à côté et pourra aussi servir d’endroit plus calme pour celleux qui le souhaitent.

Pensez à prendre du cash pour le bar et pour le chapeau des artistes !

Adresse : rue de Liedekerke 71, 1210 Saint-Josse-ten-Noode