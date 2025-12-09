[Projo] Le cinéma de l’OLP 1968 / 1972

stuut.info

13 décembre - 17h00 - Cinéma Nova

Guerre / Antimilitarisme Racismes / Colonialismes Médias Histoire / Archives Résistances et solidarités internationales Palestine

Dans le cadre de « Palestinian Archives - Fragments d’une mémoire volée ». Week-end « Archives contre l’effacement »

Bruxelles | sur https://stuut.info

Trois courts métrages pour se plonger dans le cinéma de la Palestine Film Unit entre 1968 et 1972. Séance accompagnée par Jihane Sfeir, historienne du monde arabe contemporain à l’ULB. Elle abordera la politique de confiscation, de destruction et de réécriture des archives palestiniennes menée par Israël depuis 1948.

Avec aussi les cinéastes Mohanad Yaqubi et Michel Khleifi.

Exodus 1967
Ali Siam, 1968, JO-PS, DCP, vo ang st fr, 13’

La croissance de la Jordanie est brutalement stoppée par la guerre des Six Jours en juin 1967. Le film juxtapose images de cette catastrophe et discours du roi Hussein à l’ONU en 1968, évoquant la situation des réfugiés palestiniens en Jordanie.

El Fatah 1968
Thewalt, 1968, DE-PS, DCP, vo ar st fr, 11’

L’armée israélienne organise des raids contre la ville d’As-Salt, au nord-ouest d’Amman, en août 1968. Dans les camps d’entraînement d’Al-Assifa, la branche armée du Fatah, des soldats racontent leur combat.

Les Témoignages des enfants palestiniens à l’heure de la guerre
Kaiss Al-Zubaidi, 1972, DE-JO-PS, DCP, vo ar st fr, 18’

La parole est aux enfants. À travers leurs dessins et leurs mots, ils témoignent de leur expérience de la guerre et de la diaspora dans les camps de réfugiés.

 samedi 13 décembre 2025  17h00 - 18h30 iCal
 samedi 13 décembre 2025
17h00 - 18h30 iCal
 Cinéma Nova,

 

3, rue d’Arenbergstraat 1000 BXXL

