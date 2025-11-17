Le conflit Israël - Palestine à l’écran

De la création d’Israël jusqu’à aujourd’hui, le conflit israélo-palestinien a inspiré une filmographie particulièrement abondante, qui permet d’en retracer les principaux événements historiques et d’en explorer de nombreuses facettes : les guerres, l’exil, la vie sous occupation, les frontières, le processus de paix et ses impasses mais aussi les questionnements propres à chaque société. François Dubuisson, chercheur au Centre de droit international (Université libre de Bruxelles), est aussi un grand cinéphile. Il développe des recherches sur les liens entre pop culture et droit international et a publié plusieurs articles consacrés aux représentations du conflit à l’écran. À partir de nombreux extraits de séries et de films palestiniens, arabes, israéliens, hollywoodiens et européens, il mettra en lumière la bataille entre récits dominants et voix alternatives, et montrera comment la fiction audiovisuelle est devenue un véritable terrain de lutte symbolique.
