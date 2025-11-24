stuut.info

Le danger des idéologies suprémacistes V

Santé / Soins Écologie Extrême-droite / Antifascisme Racismes / Colonialismes Féminismes / Antipatriarcat

Le danger des idéologies suprémacistes V

Ce texte analyse comment la violence structurelle — produite par la suprématie blanche, la colonialité, le validisme et le capitalisme carcéral — organise l’abandon social des personnes les plus marginalisées, en particulier celles vivant à l’intersection du handicap et de la racialisation. Il propose des perspectives abolitionnistes centrées sur les soins communautaires, l’inclusion radicale et le leadership des personnes les plus impactées, pour imaginer des alternatives concrètes aux systèmes qui punissent, normalisent et invisibilisent. La santé mentale ne souffre pas d’un manque d’efforts individuels, mais de violences structurelles ignorées.

sur https://stuut.info

[description alternative de l’image : le fond est blanc. Le titre principal "Abandon innocence and adopt abolition" [1] est écrit en grosses lettres noires, sur deux lignes. Au dessous se trouve le texte "to shut the whole genocidal system down" [2] qui est écrit en petites lettres noires, sur une seule ligne.]

Ce texte souhaite contribuer à l’élaboration d’une politique du soin et de la justice sociale qui déplace le pouvoir des institutions vers les communautés, tout en reconnaissant et en réparant les traumatismes engendrés par la violence structurelle — cette violence structurelle qui opère à la fois localement et à l’échelle globale, qui découle des structures, des déséquilibres de pouvoir, des normes ou des pratiques inégalitaires et préjudiciables des diverses institutions qui gouvernent la société. Ce texte et la brochure qu’il présente, sont disponibles en téléchargement ici et ici.

Le mouvement abolitionniste s’articule autour de trois dimensions interdépendantes : Defund (définancer les systèmes de punition), Dismantle/Abolish (démanteler les institutions de contrôle et de violence), et Build (construire des mondes durables libérés de la violence structurelle). Ce texte — comme les précédents — s’inscrit dans cette dernière perspective, parce que c’est aussi celle qui est la plus négligée, celle qui interroge la manière de préfigurer et d’imaginer ensemble des espaces de soin, de responsabilité collective et de transformation sociale en dehors des logiques punitives. Nous devons nous reconnecter avec les communautés les plus opprimées — au niveau local et global — pour qu’elles nous guident dans le travail visant à mettre fin à la violence autour de nous, pour qu’elles nous montrent comment créer les conditions propices à une guérison plus profonde. Un élément central de la guérison, c’est qu’aucune personne ne se sente ignoré.e, rejeté.e ou rendu.e invisible.

Le racisme individuel est toujours la forme de racisme la plus facilement reconnaissable par les membres de la culture occidentale (Pat Dudgeon et al., p. 16). Cela permet de comprendre à quel point la violence structurelle peut s’enraciner profondément dans la société. Sa nature invisible, lorsqu’elle ne peut être abordée ou simplement mise en lumière, engendre une idéologie du statu quo accepté, sans qu’aucune alternative ne semble possible. [3] [4] [5] [6]

Si la violence directe est encore relativement bien comprise, la violence structurelle demeure largement méconnue. Il existe encore d’innombrables mouvements qui ne s’attaquent pas aux inégalités structurelles ou systémiques à l’origine des injustices. [7] Pour les théoricien.nes de la théorie critique de la race [8], la violence structurelle est aussi comprise comme le produit du refus de décoloniser et d’articuler l’interconnexion entre les oppressions. La violence structurelle ne fonctionne jamais de manière isolée : elle repose sur une architecture faite de race, de genre, de capacité, de classe et de colonialité. L’intersectionnalité « considère les catégories de race, de classe, de genre, de sexualité, de nationalité, de handicap, d’origine ethnique et d’âge – entre autres – comme interdépendantes et s’influençant mutuellement » (Intersectionality, p. 35). Leanne Betasamosake Simpson a effectivement critiqué les structures coloniales qui cloisonnent, fragmentent et marginalisent ces connaissances. Le refus de reconnaître cette interdépendance [9] est aujourd’hui de plus en plus perçu comme une forme de violence sociale. Parler de sexisme, de sexisme, de sexisme... puis de racisme, de racisme, de racisme... ou de validisme, de validisme, de validisme... ainsi que d’autres systèmes d’oppression de manière séparé, efface les expériences vécues à leur croisement et perpétue le statu quo. Une analyse intersectionnelle permet de penser et d’explorer des réalités sociales beaucoup plus complexes — centrées sur les besoins des personnes les plus marginalisées — afin de dépasser et contrer les lectures unidimensionnelles, réductrices et omniprésentes de l’oppression. L’intégration de l’intersectionnalité a constitué un progrès significatif dans le domaine des politiques d’égalité, car elle permet d’éviter l’approche dominante, centrée sur une seule question et privilégiant le genre (Intersectionality, p. 102). Une telle analyse permet de cartographier et de mettre en lumière les systèmes qui perpétuent les déséquilibres de pouvoir. Elle permet de s’engager dans des pratiques de libération coalisées et intersectionnelles. [10]

Tant que nous continuerons à laisser les gens penser que c’est l’une ou l’autre, nous continuerons à tourner en rond et à ne pas être capables d’identifier la cause du mal, à savoir le fonctionnement simultané de tous ces systèmes. (Talila Lewis) [11] Cette citation illustre bien le piège des lectures binaires qui nous empêchent de penser la complexité des oppressions. La justice transformatrice rejette les binaires simplistes agresseurs/victimes (No More Police, p. 288). [12] Pour sortir du cercle des réformes [13], les transformations systémiques nous demandent de penser cette complexité — l’interconnexion entre les différentes formes de violence et d’oppressions, qu’elles soient sociales, médicales, raciales, psychiques, historiques — pour ne laisser personne de côté (No Body Is Disposable). No Body Is Disposable est essentiel à la construction de mouvements véritablement intersectionnels. Il rappelle que les luttes sont indissociables, et qu’aucune transformation sociale ne peut advenir tant que certaines vies continuent d’être considérées comme jetables. Ces problèmes structurels enracinés dans les institutions — qui valorisent la conformité, la productivité, la normalisation ; conçues pour contrôler, punir et effacer — nécessitent des solutions structurelles plutôt qu’individuelles.

C’est notre incapacité à reconnaître la complexité des systèmes d’oppression qui assure le maintien du statu quo des puissant.es (Melbourne School of Mental Health, p. 14). Le conflit entre transformation personnelle et systémique doit devenir une tension constante et dynamique, une force vivante qui produise du débat. Certain-es soutiennent qu’il vaut mieux faire quelque chose que ne rien faire, mais les réformes réformistes renforcent la force des systèmes carcéraux.

Le néolibéralisme, en valorisant l’autonomie individuelle (indépendance) au détriment des solidarités collectives et des protections sociales (interdépendance), institutionnalise une violence structurelle en laissant certaines populations — notamment les plus vulnérables — livrées à elles-mêmes. Dans le prolongement de ces discours néolibéraux qui individualisent la responsabilité collective et historique des dynamiques structurelles, les institutions policières et les décideurs politiques tendent à déplacer l’attention vers les comportements des individus et des communautés surveillées. [14] Elles occultent ainsi les pratiques et les responsabilités collectives et systémiques. Cette logique encourage l’idée que chacun.e doit "se débrouiller", même face à des injustices systémiques ou des vulnérabilités structurelles et profondes. L’abandon organisé [15] devient une forme de violence structurelle : les institutions se retirent progressivement tout en exigeant des individus qu’ils « s’optimisent » ou s’adaptent et deviennent « résilients » face à cette même violence. Ce déplacement de responsabilité a pour fonction d’invisibiliser la violence du système et de naturaliser ses effets. Cet abandon est une caractéristique déterminante du néolibéralisme. [16] L’abolition vise à apporter de véritables solutions à la violence produite par cet abandon et la violence structurelle (No More Police, A Case for Abolition ; p. 56).

Celles et ceux qui subissent le plus la violence structurelle sont aussi celles et ceux qui sont les plus effacées, tout en portant les visions abolitionnistes les plus précieuses pour imaginer d’autres mondes. Le monde universitaire, les prisons et la communauté [17] elle-même continuent de déshumaniser, d’exclure et de marginaliser les membres qui ont des pensées idéologiques radicales, révolutionnaires et abolitionnistes (Abolish Criminology, p. 108) [18] [19] [20] [21] — révélant ainsi un profond manque d’imagination sociologique ou d’analyses systémiques face aux alternatives possibles à l’ordre établi. L’inclusion radicale des personnes handicapées, associée à une solidarité active avec elles dans chaque mouvement, est ainsi une condition fondamentale pour faire avancer cette véritable justice intersectionnelle.

Bien que le fascisme [22] ne soit qu’une intensification des violences structurelles déjà présentes, et malgré certaines évolutions acceptées et visibles ailleurs, il demeure encore en France très mal vu de “sortir du moule”, de "refuser de suivre” ou de ne pas se “conformer à la norme”. [23] [24] Parler des violences structurelles est difficile puisqu’elle invite à nommer des responsables, non pas individuels, mais parce qu’elle nécessite de rendre visibles les positions de privilège qui permettent à ces violences de perdurer. Toute la difficulté réside dans le fait de mettre en lumière les mécanismes systémiques et de désigner celles et ceux qui les perpétuent, consciemment ou non. Parce qu’elle échappe à la reconnaissance collective, cette incompréhension rend la responsabilisation difficile, voire dérangeante, car elle implique de remettre en question des normes profondément enracinées...

Pour obscurcir ces violences et éviter toute responsabilisation collective et historique, la suprématie blanche [25] mobilise toute une panoplie d’outils comme le modèle biomédical [26], le blâme de la victime, l’incarcération, l’exclusion, le réformisme, le gaslighting racial, social et structurel, y compris celui du féminisme blanc libéral [27], le travail social [28], le tokénisme, l’objectivité, la désensibilisation organisée, l’innocence blanche [29], les larmes blanches [30], la "victime idéale" [31], le positivisme, la stigmatisation structurelle, la neutralité, l’individualisme, l’universalisme républicain [32], la méritocratie, le paternalisme, la culture de la suprématie blanche [33], le complexe industriel du sauveur blanc, la colonialité de l’être/du savoir/du pouvoir, les pratiques eugénistes modernes... Ces dispositifs sont des outils qui permettent au capitalisme de fonctionner sans avoir à recourir à une violence directe constante et visible. Ils visent à contraindre les individus à se surveiller ou à se gérer eux-mêmes.

On ne peut guérir dans un système qui dissimule les préjudices. Les traumatismes qu’engendrent ces violences structurelles ne disparaissent pas d’eux-mêmes ; il est essentiel de les reconnaître, de les comprendre et de les guérir. Mais comme l’écrit T. L. Lewis, ces politiques étouffent la dissidence et sèment la discorde au sein des communautés, nous privant des conditions nécessaires pour soutenir celles et ceux qui ne se sentent pas encore en sécurité pour témoigner et porter des perspectives abolitionnistes — des idées et des positions souvent inconfortables et déstabilisantes pour les espaces qui n’ont pas encore appris à écouter. [34] Il existe encore trop d’espaces où il est plus facile de parler des menaces extérieures que de reconnaître l’impact que nous avons les un·es sur les autres, avec dignité et vérité (Liberated To The Bone, p. 95). Être abolitionniste, c’est aussi dire la vérité (Abolition and Social Work, p. 36).

Pour Ruth Wilson Gilmore (Abolition Geography, p. 348), l’abolition est une pratique risquée parce qu’elle s’oppose directement à ces forces de la mort et de l’abandon organisé de ces institutions dont les racines profondes sont celles des systèmes de colonisation. L’abolition — inextricablement liée à la décolonisation — est un mouvement visant à mettre fin à la violence systémique ou structurelle et les vulnérabilités qui maintiennent le statu quo. R. W. Gilmore insiste sur le fait que la véritable alternative au capitalisme carcéral passe par la solidarité, les soins collectifs abolitionnistes, et le refus de hiérarchiser les vies, en s’opposant aux conditions optimales et flexibles pour le capital. Ces conditions sont intentionnellement difficiles à reconnaître, parce qu’elles sont institutionnalisées, valorisées et invisibilisées, ce qui les rend d’autant plus résistantes à la transformation. [35] Pour Nelson Maldonado-Torres, la décolonialité n’est pas seulement une opposition aux forces qui cherchent à déshumaniser ou à détruire, mais un profond désir d’éviter la mort et l’effacement d’autrui. Il précise que « Si nous ne parlons pas d’abolition et de réparations, nous ne parlons pas vraiment de décolonisation. » (Countering the Coloniality of Peace and Justice)

Faire progresser notre compréhesion collective au-delà du « méchant » policier, vers une compréhension de la violence structurelle, est essentiel à la construction d’une politique abolitionniste fondée sur l’empathie et la communauté (J. Briond). [36] [37] Des organisations plus radicales, comme INCITE ! (Femmes, personnes non binaires et transgenres de couleur contre la violence), affirment que la violence institutionnalisée, sous toutes ses formes, doit être prise en compte pour mettre fin aux violences subies par les groupes victimes de multiples oppressions. (Intersectionality, p. 64) « Bien que cela puisse paraître paradoxal, on ne peut mettre fin aux violences sexistes en s’attaquant directement à ce problème. On ne peut y mettre fin qu’en s’attaquant aux problèmes structurels qui les favorisent, et qui sont également à l’origine de l’ensemble des abus qui touchent l’ensemble de la communauté » (Chang 2018). [38]

Comment faire face à cette résistance raciste qui résiste à la guérison de la colonisation et qui se positionne comme "libératrice" des communautés en marge ? Dans ce nouvel épisode, il s’agit de se demander ce qu’il se passe lorsque des mouvements censés œuvrer à la justice sociale reproduisent ces violences structurelles, ou choisissent de les ignorer — par ce refus catégorique de nommer la suprématie blanche ou de ne pas appeler à la décolonisation de leurs espaces. Il montre aussi qu’il n’y a rien de pire — pour lutter contre ces violences structurelles — que de centrer nos analyses sur les personnes handicapées les plus privilégiées. Cela renforce le tokénisme, qui agit comme un frein aux transformations profondes et structurelles, en donnant l’illusion du changement tout en maintenant les structures oppressives intactes. Le tokenisme encourage les réformes cosmétiques qui « sapent l’énergie des visions radicales ». (Charlotte Rosen)

Ce texte propose des outils pour réfléchir à ce qui contribue à masquer la responsabilité historique du colonialisme, de la colonialité, de la suprématie blanche et de la blanchité [39] dans la crise écologique planétaire. L’omission de l’intersectionnalité est préoccupante dans les débats sur le changement climatique, où les désavantages intersectionnels sont largement ignorés. Au sein de l’Union Européenne, les victimes de ces désavantages intersectionnels ne peuvent toujours pas bénéficier de protection juridique, en violation flagrante de l’article 6 de la CDPH. [40] [41] À force d’associer des individus — par les récits et par les mots — à des faits hostiles et stigmatisants, on finit par les exclure (1) des espaces censés œuvrer à la justice sociale, (2) du champ de l’empathie et (3) de la considération sociale.

Pour assurer ce maintien des oppressions structurelles, les États-nations exposent intentionnellement certaines communautés à la précarité, à la stigmatisation, à la violence, à la privation et/ou construisent des catégories qui invitent à une répétition sans fin de l’assujettissement, de la criminalisation, de la pathologisation. À cette fin, le validisme/capacitisme a toujours été au cœur des anatomies économiques, politiques, juridiques, médicales et sociales des États coloniaux. (T. Lewis). Les États-nations vivent de la déshumanisation qu’ils produisent, exploitent, institutionnalisent et normalisent. L’abolition exige la fin de la déshumanisation (S.M. Rodriguez) et consiste à imaginer une constellation de stratégies et d’institutions alternatives qui soutiennent la vie [42], dans le but ultime de supprimer le système pénitentiaire, la police et les systèmes hiérarchiques d’inégalité perpétués par le régime capitaliste mondial systémique. De nombreux abolitionnistes se méfient de l’idée de simplement abolir un système sans commencer à repenser ce qui peut le remplacer (Genealogies of Resistance to Incarceration, P. 217). Dans de nombreux exemples, parce que de nombreux mouvements ne reconnaissent pas la suprématie blanche et la colonialité comme des systèmes actifs, les mécanismes étatiques ne sont même plus nécessaires, car les militant.es incarnent l’État dans leurs actions, leurs inactions et leurs interactions (ibid, p. 229), en ne modifiant pas la hiérarchie des structures dans lesquelles sont placées les populations marginalisées (The Tension Between Abolition and Reform, p. 6). Ces milieux « progressistes » ne cherchent même pas à déconstruire les privilèges hérités de la suprématie blanche, et refusent systématiquement de reconnaître cet héritage historique. Ils mobilisent un langage du changement tout en perpétuant les hiérarchies épistémiques [43], culturelles et sociales qu’ils prétendent combattre, y compris au sein des luttes écologistes, antiracistes, féministes, queer... comme dans ces nombreux espaces du mouvement des droits des personnes handicapées qui ne voient pas que le handicap n’élimine pas le privilège blanc. Ces espaces perpétuent aussi la violence latérale (colonialisme intériorisé). [44] [45] [46]

De nombreux espaces sont encore structurellement blancs parce qu’ils refusent de penser la blancheur structurelle. On l’observe lorsque la blancheur [47] [48] "se défend", y compris dans les espaces dits "radicaux". Une gauche qui refuse de démanteler la suprématie blanche n’est pas une gauche critique, c’est une gauche de gestion, coloniale, blanche, néolibérale, insensible à la couleur, aux traumas et à la vulnérabilité structurels... La violence structurelle doit être passée sous silence pour dissocier la blancheur de la colonialité. Ce silence permet aux colons blancs de croire qu’ils vivent dans une société postraciale ou postcoloniale, alors que ces structures coloniales demeurent intactes.

L’abolition nous demande d’aller au-delà de cette simple résistance, d’échapper à ce piège mortel de la « normalité » (Andrea Ritchie). Elle nécessite de sortir de ces espaces parfois traumatisants pour imaginer des soins et des relations où ces violences structurelles n’existent plus. L’état actuel de la santé mentale est directement imputable à ce déni de justice sociale et appelle à mettre en lumière les effets de la violence structurelle persistante sur la qualité de vie des personnes les plus marginalisées. Cela souligne l’urgence de reconnaître et de valoriser leurs épistémologies et leurs perspectives uniques. [49] Cela fait pourtant près d’un demi-siècle qu’il est officiellement reconnu que la santé ne peut être dissociée du bien-être social. La Conférence internationale de 1978 sur les soins de santé primaires d’Alma-Ata, affirmait déjà que “la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et non pas seulement l’absence de maladie ou d’infirmité”. Cette définition aurait dû entraîner une transformation profonde des structures sociales et institutionnelles ; au lieu de cela, la violence structurelle continue de façonner la santé mentale et l’existence quotidienne des groupes les plus marginalisés. Comme le souligne Paul Farmer, “les inégalités en santé révèlent les structures de pouvoir qui organisent le monde.” (Pathologies of Power, 2003)

En Occident, la plupart des personnes, y compris, il faut le dire, la plupart des usagers des services de santé mentale — comme de nombreus.es pair-aidant.es —, continuent de comprendre la folie et la détresse principalement comme un « problème », une « maladie » ou une forme de « trouble ». Cela n’est pas surprenant. Ce concept est accepté dans les conceptions publiques, politiques, médiatiques, culturelles et thérapeutiques dominantes. C’est ce qu’on nous a appris, et c’est encore l’approche principale de la plupart des organisations travaillant dans ce domaine. (This Is Survivor Research, p. 47) Ces désignations participent à un processus qui transforme un problème social, structurel et politique en psychopathologie individuelle. Le débat sur la stigmatisation reste encore piégé dans ce langage qui l’a générée. Les diagnostics ne sont pas neutres, Ils participent à hiérarchiser les comportements, à moraliser les réactions traumatiques, à comprendre la souffrance au niveau individuelle plutôt que structurelle, à légitimer la surveillance, le contrôle ou l’exclusion et verrouiller la compréhension de la personne dans un récit biomédical. On ne peut prétendre lutter contre la stigmatisation en se contentant de déplacer celle-ci vers un langage prétendument plus « doux » ou plus « acceptable », tout en maintenant intactes les structures qui la produisent. Cette stratégie ne diminue en rien la violence symbolique : elle la rend simplement plus difficile à identifier, plus acceptable, plus diffuse, et donc plus efficace. En naturalisant les cadres existants et en masquant les rapports de pouvoir à l’œuvre, ce déplacement contribue non seulement à renforcer la stigmatisation, mais aussi à consolider les structures sociales qui l’organisent.

Certaines des choses qui semblent s’améliorer pourraient en réalité nous conduire vers une situation encore pire. (Prison by Any Other Name, p. ix)

Pour des milieux censés travailles à la santé mentale, cela est inquiétant car la stigmatisation est considérée comme une cause fondamentale des inégalités de santé (Hatzenbuehler et al.), comme une barrière au rétablissement (B G Link et al.), ou liée à la consommation de substances psychoactives (Earnshaw)... De nombreuses personnes victimes de violations flagrantes des droits humains s’opposent à l’usage de cette notion de “trouble”, car leurs réactions sont normales et compréhensibles au regard des violences qu’elles ont subies. La stigmatisation est mobilisée par certains groupes pour maintenir d’autres individus dans la dépendance, la misère ou l’exclusion, pour atteindre des objectifs d’exploitation, de gestion, de contrôle ou d’exclusion. Le pouvoir de la stigmatisation (stigma power) ne peut fonctionner sans la complicité implicite ou explicite des groupes les plus privilégiés, qui bénéficient du maintien des hiérarchies sociales et de l’exclusion des plus vulnérables.

Il est aujourd’hui largement reconnu que le manque de diversité nuit au bien-être et à l’expérience collective (Mugo et Puplampu). La participation des personnes les plus marginalisées est particulièrement importante si nous voulons nous attaquer aux inégalités intersectionnelles mises en lumière par la pandémie, qui continuent de nuire à la santé et à la justice. (thebmj)

Ce texte s’appuie sur deux cadres critiques solides, DisCrit (Disability & Critical Race Theory) [50] — un prolongement essentiel et récent de la Critical Race Theory qui élargit ses fondements en y intégrant une analyse du validisme — et Disability Justice. DisCrit développe une critique abolitionniste de l’éducation [51], de la prison, du diagnostic et des institutions de contrôle qui normalisent, catégorisent et organisent l’exclusion et la haine. DisCrit met à nu la co-constitution du racisme et du validisme que la plupart des mouvements, même “progressistes”, continuent de refuser de penser ensemble. Disability Justice, de son côté, met en lumière l’importance de l’interdépendance, du leadership des personnes les plus marginalisées et des pratiques communautaires de soin.

Perturber la violence structurelle et guérir les communauté nécessite une compréhension de base et la mise en place de cadres théoriques pour construire des communautés responsables, sensibles et résilientes aux traumatismes (ex : TRC, TIC et TVIC). Le leadership des personnes les plus impactées est l’un des facteurs les plus cruciaux pour bâtir une culture réactive, sensible et résiliente à ces traumatismes structurels. L’acquisition de compétences culturelles ET structurelles est étroitement liée à l’inclusion radicale, aux soins, au bien-être communautaires et à la justice des personnes handicapées. Si l’on ne s’attaque pas à la violence structurelle et au capacitisme systémique dans les institutions sociales concernées, les efforts de réforme ne mèneront qu’à des problèmes différents. (Jennifer Sarrett)

Il est aussi primordiale de se concentrer sur sa positionnalité et les relations de pouvoir, de discuter ouvertement de l’histoire du colonialisme et de ses manifestations modernes afin de centrer les récits des personnes historiquement opprimées [52]. Être solidaire avec les personnes multi-marginalisées signifie de reconnaître les oppressions systémiques auxquelles elles sont confrontées, d’apprendre à reconnaître toutes les formes de violences et d’injustices "cachées". La violence structurelle crée les conditions de possibilité des violences interpersonnelles. Elle normalise la souffrance, la rend acceptable, ordinaire, incompréhensible et invisible. La première priorité d’une communauté est la sécurité des plus marginalisé.es. Lorsque les plus marginalisé.es se sentent en sécurité, nous sommes tous.tes en sécurité.

C’est précisément contre cette normalisation de la souffrance que s’inscrit le mouvement No Body Is Disposable — un appel politique essentiel qui dénonce la manière dont les violences structurelles produisent la disposabilité de certaines vies. L’invisibilisation ou la mise à l’écart des corps handicapés est une stratégie de pouvoir qui permet de maintenir l’illusion d’une société fondée sur l’autonomie, la performance et la productivité, en reléguant à la marge celles et ceux qui en déstabilisent les normes. De tels mouvements remettent en question l’idée selon laquelle la vie d’une personne est moins précieuse ou moins digne lorsqu’elle est écrasée par des systèmes d’oppression — souvent superposés (Taylor, 2022). L’abandon de ces personnes constitue une complicité directe avec un impératif de profit excédentaire, qui pousse un système producteur de handicap à faire disparaître toute forme de fragilité dès son apparition (Crip Theory, p. 204).

Ensemble, ces cadres critiques — ancrés dans une perspective intersectionnelle (DisCrit et Disability Justice) — exigent une attention rigoureuse à la complexité de ces expériences et à la multiplicité de réponses nécessaires pour les comprendre et les valoriser. Ils visent à rendre intelligibles et accessibles ces réalités multiples et imbriquées, notamment pour les personnes les plus exclues, tout en ouvrant ces concepts, à la fois académiques et communautaires, à un public plus large. [53] Ces approches offrent des outils critiques pour rompre avec le paternalisme structurel qui domine encore très largement la société française, ainsi que le champ professionnel du handicap, et qui reproduit racisme, sexisme, validisme, colonialité...

Ces perspectives sont aussi indispensables pour penser la justice climatique critique et imaginer des alternatives qui ne reconduisent pas les hiérarchies existantes. Elles ouvrent la voie à une réflexion sur la responsabilité communautaire et sur le développement d’un véritable leadership des survivant·es, afin de transformer et guérir les conditions qui favorisent la violence dans nos communautés.

L’intersectionnalité a été utilisée à mauvais escient pour ignorer des oppressions que nous n’osons pas nommer. De nombreuses institutions et milieux se revendiquent aujourd’hui de l’intersectionnalité sans jamais confronter les systèmes de domination les plus enracinés — en particulier la suprématie blanche et l’hétéropatriarcat suprémaciste blanc. Ce refus de confrontation traduit cette peur du conflit qui est propre à la culture de la suprématie blanche, où le confort des dominants prévaut sur la justice critique. Cette culture s’exprime par la peur de la colère et du désordre, l’évitement du conflit comme valeur morale, la recherche d’un “ton juste”, d’une politesse ou d’un langage "neutre" et "lissé" qui rassure les dominant.es.

L’abolition est une vision pleine d’espoir qui signifie que chaque moment où un préjudice survient est une opportunité de transformer les relations et les communautés. (Emptying cages : abolition, accountability and dialogue, p. 7)

L’intersectionnalité ne peut pas être réduite à un outil de « diversité » ou d’« inclusion » qui ne remet pas en cause les structures de pouvoir. Les oppressions systémiques sont tellement normalisées qu’elles ne sont même pas nommées dans des espaces censés être critiques. L’intersectionnalité est née de luttes féministes radicales, historiquement menées par des femmes racisées et doit rester un outil de démantèlement des oppressions, et non simplement de gestion de la diversité. Repolitiser l’intersectionnalité, c’est ne pas en faire un simple cadre analytique neutre, mais l’utiliser pour dénoncer les oppressions systémiques, surtout lorsqu’elles dérangent ou qu’elles sont invisibilisées dans les espaces académiques, institutionnels ou "militants". Il existe très peu de recherches accessibles sur les violences structurelles en France, et encore moins sur la critique du droit comme outil de domination ou d’exclusion. Le droit, souvent présenté comme neutre ou universel, participe pourtant à la reproduction des hiérarchies raciales, sociales et corporelles.

Il est reconnu que les personnes handicapées œuvrent pour l’abolition depuis longtemps (Critical Resistance). Il n’a jamais été aussi important de comprendre pleinement les liens entre les différents lieux de ségrégation et d’incarcération des personnes handicapées et de se concentrer sur la manière dont ces systèmes affectent tous les corps et tous les esprits, handicapés ou non. Pour cette raison, ce texte met en lumière la différence fondamentale entre :

  • le mouvement de la justice des personnes handicapées de couleur [54], qui — à travers une réinterprétation des dix principes de la Disability Justice — se recentre volontairement sur l’expérience des plus marginalisé·es, et cherche à transformer les structures mêmes qui produisent la vulnérabilité, l’exclusion et la violence.
  • et l’échec d’un cadre blanc dominant, basé uniquement sur les droits, qui, en se focalisant sur le handicap de manière isolé, « efface les expériences complexes des personnes marginalisées et alimente une porte tournante d’inégalités croissantes dans les communautés handicapées de couleur (Nathalie M. Chin) ». Ce cadre vise essentiellement à obtenir des protections ou des aménagements dans un système qui, pour sa part, reste intact — et donc continue de produire les mêmes violences.

Il ne s’agit plus seulement de “faire une place” aux personnes marginalisées, mais de repenser le monde depuis nos perspectives.

Les communautés autochtones comprennent que les individus sont en processus, que nous survivons à des traumatismes historiques/intergénérationnels et à la colonisation. Pour travailler sérieusement à la santé mentale et prendre conscience de ces traumatismes, il est nécessaire de se permettre de percevoir les expériences de vie des autres et de comprendre ce que ces personnes perçoivent et voient à leur tour. Pour faire ce travail, il est nécessaire de construire des espaces sûrs.

Dans une société qui valorise l’amnésie et la responsabilité individuelle, celles et ceux qui se souviennent représentent une menace pour la complicité collective. Les traumatismes complexes témoignent de la continuité des violences communautaires, structurelles et coloniales... Cette reconnaissance du préjudice — bien qu’elle soit souvent très difficile, parce que le traumatisme est invisible — est indissociable de tout processus d’abolition. L’abolition vise à réparer et à mettre fin aux préjudices.

Les témoignages de survivant.es de traumatismes sont souvent difficiles — autant à dire qu’à entendre — et nécessitent une supervision ainsi qu’un soutien par les pairs pour en prendre conscience et agir [55]. Face à l’effondrement de l’empathie dans la société, faire reconnaître des traumatismes complexes et invisibles — au-delà de la victime "idéale" [56] [57] — devient un acte politique essentiel. S’exprimer ouvertement reste pourtant risqué, par crainte de ne pas être entendu.e, ou de subir des représailles ou un rejet supplémentaire. Cette reconnaissance permet pourtant de créer des communautés sensibles aux traumatismes, sensibles à la stabilité et à la sécurité culturelle. Elle rend possible l’émergence de collectifs capables de comprendre et reconnaître l’impact des violences structurelles et interpersonnelles, et d’y répondre par des pratiques de soins abolitionnistes et culturellement adaptées, en intégrant des approches de réduction des préjudices et de la responsabilisation communautaire face à ces violences omniprésentes. Il est largement admis que les pairs-aidant.es doivent partager des caractéristiques contextuelles et être capables d’une véritable empathie (Solomon, 2004). Le soutien par les pairs [58] est pourtant susceptible de trouver une utilité accrue dans les nombreux contextes marqués par des contraintes de ressources qui ne sont pas en mesure de faire preuve d’empathie (Peer support in prison, p. 26).

Il faut néanmoins comprendre le fonctionnement de la violence structurelle, connaître ses racines, reconnaître son omniprésence, son invisibilité, son fonctionnement et savoir quelles sont les personnes qui y participent le plus — qui ignorent son fonctionnement — et celles qui en sont le plus impactées.... celles qui sont réduites au silence. Ce sont ces voix qui dérangent et qui pourraient pourtant sensibiliser les espaces censés travailler à la justice sociale, à la santé mentale et au bien être social et émotionnel.

Ce texte invite à comprendre pourquoi la justice des personnes handicapées — et non la simple gestion de personnes réduites à l’étiquette de “handicap” ou de "situation de handicap" — constitue une exigence fondamentale pour toutes les formes de justice sociale, en particulier la justice raciale. En reliant la justice climatique, la justice des personnes handicapées et la violence structurelle, il dénonce les impasses du progressisme libéral et invite à penser la libération au-delà des cadres épistémiques dominants.

Ce texte est destiné aux survivant.es de la violence structurelle — à ces personnes essentielles qui sont rendues invisibles et vulnérables par les structures mêmes contre lesquelles elles résistent —, à toutes ces personnes qui sont anéanties au nom de la normalité, de la domination et de la cupidité insatiable. Il s’adresse aussi à toutes celles et ceux qui, souvent sans le reconnaître, bénéficient de cette violence, afin de les inviter à prendre part à la responsabilisation — qui passe aussi par cette nécessité, ou au mieux le désir d’embrasser la honte. Les survivant·es de la violence structurelle portent souvent des traumas complexes [59] invisibles qui les tiennent à distance des espaces réformistes. Ces traumas sont liés à la suprématie blanche, à la destruction coloniale et raciale des systèmes de soin. Ces espaces réformistes et inaccessibles aux personnes traumatisées oublient que la vulnérabilité est un antidote aux violences structurelles [60] — et que seul l’accueil de leur vérité, dans des lieux réellement sûrs, peut ouvrir la voie à une véritable transformation collective. Cette transformation se manifeste dans des réflexions et de petits actes quotidiens qui défient l’effacement. Le burn-out est collectif et structurel, il n’est pas individuel. [61] L’abolition ne comprend pas la violence de manière individuelle, mais comme une responsabilité collective et systémique. Elle nous demande de déplacer le regard du blâme personnel vers la responsabilité partagée et les structures sociales qui perpétuent les violences.

Ce texte s’inscrit dans une perspective abolitionniste qui vise à repenser radicalement nos systèmes juridiques, éducatifs, sanitaires et environnementaux, en rupture avec les logiques coloniales et normalisatrices. Loin d’un plaidoyer pour une meilleure inclusion dans l’existant, il appelle à une transformation structurelle, à la valorisation des formes de savoirs marginalisées, et à l’émergence de modèles de justice fondés sur l’interdépendance, la pluralité épistémique et la libération collective. Tout ceci est indispensable pour créer les conditions propices à une guérison profonde. Le bouleversement le plus profond que nous puissions apporter face à une société violente est de créer les soins, la sécurité, l’interdépendance et la mutualité. Il existe des personnes effacées qui font face à des luttes intersectionnelles, qui travaillent en première ligne, qui réfléchissent à des espaces de solidarité radicale et qui refusent de se conformer aux récits uniques. Le handicap ne doit plus être une catégorie à éviter — ou susciter la peur, la méfiance, le mépris, la pitié — mais plutôt avec laquelle il est nécessaire de construire une alliance. La théorie éco-sociale nous enseigne que le corps est une archive vivante des inégalités. Le trauma complexe en est une expression : il témoigne de la peur sociale de la vérité, de la mémoire et de la responsabilité communautaire. Il met à nu la manipulation institutionnelle, le mensonge collectif, et la peur du soin réel — celui qui transforme les rapports de pouvoir plutôt que de les masquer. Lorsqu’il est marginalisé dans les discours dominants, cet oubli épistémique participe à l’échelle globale à l’effacement massif des personnes noires, queer, autochtones, pauvres, genrées, handicapées, "folles"…

Alors que la France est semble-t-il le pays leader de la ségrégation en Europe [62], ce nouveau texte permet un retour vers le passé pour comprendre comment la diversité et les capacités humaines ont été — et sont encore, par soucis de rentabilité — systématiquement désactivées et dévalorisées par des logiques d’extraction, d’exploitation et de dépossession des ressources. Pour apporter des réponses aux multiples crises, il serait aussi question de ne pas trop s’habituer à vivre dans les restes de cet empire colonial.

Bien que la théorie intersectionnelle ait suscité un intérêt considérable, la question du handicap reste rarement abordée, notamment en France. (Célia Bouchet, Résumé). L’analyse intersectionnelle, volontairement complexe, gagne en lisibilité lorsqu’elle est abordée à travers un terrain concret tel que la justice climatique. Cela permet d’en saisir toute la portée et de la relier à une pratique abolitionniste du quotidien. Les perspectives abolitionnistes portées par les personnes les plus marginalisées sont systématiquement effacées des discours et des espaces dominants de la société cisgenre, hétérosexuelle, blanche, valide et de classe moyenne ou supérieure — tant en Europe qu’aux États-Unis. Leurs expériences demeurent largement ignorées.

Le silence des privilégié·e·s n’est jamais neutre. Lorsque des personnes occupant des positions sociales audibles — dans les médias, les institutions, l’université ou les milieux militants — choisissent de ne pas remettre en question les structures de domination telles que la suprématie blanche ou la colonialité, elles participent activement à leur perpétuation. Ce refus de prise de position n’est pas une absence d’engagement. C’est un choix politique qui porte une responsabilité directe dans le maintien du statu quo. C’est là que s’active le complexe industriel du sauveur blanc, un système où des figures privilégiées se présentent comme des alliées, tout en consolidant les hiérarchies qu’elles prétendent déconstruire. [63] En ne renonçant pas non plus aux postures autoritaires, on condamne au silence les voix essentielles des personnes handicapées, ce qui nous prive des perspectives abolitionnistes qui inclut les corps-esprits blessés que le système carcéral punit par l’enfermement et l’effacement. L’autoritarisme ne fait que se nourrir du silence des libéraux, de leur apathie morale et de leur indifférence à la souffrance d’autrui (Jairo I. Fúnez-Flores). Le système de contrôle social et carcéral sanctionne systématiquement les personnes qui tentent de résister à la violence structurelle, c’est-à-dire à l’ensemble des conditions sociales, économiques, raciales et institutionnelles qui les ont marginalisées et rendu vulnérables. En réprimant leurs résistances — colère, refus, survie, auto-défense, protestation ou simple impossibilité de se conformer aux attentes institutionnelles — l’appareil pénal contribue directement à renforcer l’État carcéral. Autrement dit, la prison ne corrige rien et reproduit exactement les rapports de domination qui ont précipité les individus dans la précarité, la stigmatisation ou la psychiatrisation. Dans le champ du handicap et de la santé mentale critiques, le danger vient souvent de celles et ceux — les personnes dites “normales” — qui, ne comprenant pas le fonctionnement de la violence structurelle, y compris dans les espaces ayant des engagements préalables anti-carcéraux. Ces espaces embrassent les réflexes de l’État carcéral, en criminalisant les comportements de survie, en réduisant les réactions traumatiques à des problèmes individuels, en pathologisant la colère, en moralisant la détresse, tout ceci pour invisibiliser les causes systémiques. Ces espaces réformistes, en individualisant des causes structurelles qu’ils ne comprennent pas, en refusent de reconnaître leur propre responsabilité, en ne rendant pas compte de leurs privilèges, renforcent le système carcéral. Ce sont précisément ces violences qui, en se répétant et en s’institutionnalisant, ont donné naissance au système d’incarcération mondial. 

Il ne faut pas se mentir, une société qui ne comprend ni la solidarité, ni l’attention, ni la responsabilité, ni les soins nécessaires envers les plus vulnérables — les chiffres de la défenseuse des droits en témoignent depuis de nombreuses années — est une société profondément carcérale. Une société dans laquelle le handicap est le première motif de saisine auprès du défenseur des droits est une société qui n’est pas civilisée ; c’est une société qui, sous des formes souvent naturalisées, organise et reproduit la marginalisation de celles et ceux qu’elle devrait en premier lieu protéger.

Il faut attirer l’attention sur les échecs des mouvements qui nient la spécificité de nos vécus et participent activement à l’effacement et aux violences que nous subissons.Et parce que nous pouvons nous-mêmes en témoigner, nous sommes aussi épuisé.es de devoir sensibiliser constamment notre entourage sur nos vulnérabilités invisibles et complexes. Le plus grand paradoxe réside dans ce manque de connaissances sur les inégalités structurelles et l’épidémiologie sociale — le manque de prise en compte des déterminants sociaux de la santé — au sein des milieux censés œuvrer à la fin des prisons, ce qui révèle à quel point ces espaces participent eux aussi à la reproduction d’une logique carcérale. [64] Les inégalités sociales et territoriales de santé restent fortes en France, avec l’un des niveaux les plus élevés d’Europe (Observatoire des inégalités). Les inégalités d’accès à la santé sont avant tout une question d’identité. Elles sont structurées par des hiérarchies raciales, validistes, de genre, de sexualité... et pas seulement une question de classe sociale. Les systèmes de santé sont historiquement construits sur la colonialité et le validisme pour surveiller les populations racisées, contrôler les corps déviants, pathologiser ceux jugés “non civilisés”, gérer les populations “à risque”, décider de qui mérite de vivre ou non.

L’incarcération est un lieu de gestion de la souffrance psychique, sociale et neurologique, un lieu de tri, de neutralisation, de punition, de pathologisation, et de refus de soin, pour des personnes déjà prises dans des violences structurelles. Le déficit de culture épidémiologique sociale au sein des communautés et des institutions contribue aux dérives punitives. Les personnes neurodivergentes ou ayant un fonctionnement cognitif différent sont particulièrement exposées à cette logique de "disposabilité". Tant que la structure sociale demeure intacte — exempte de responsabilisation et de justice sociale, sans DÉCOLONISATION — parler d’abolition ou de soin revient à individualiser, à incarcérer et à médicaliser une souffrance collective. Cela revient à blanchir l’abolition, en la vidant de sa radicalité pour la rendre compatible avec les mêmes systèmes qu’elle prétend abolir. Une partie essentielle du projet de décolonisation consiste à déstabiliser les préjugés qui ont servi à délégitimer les groupes dont les épistémologies ont été niées, et à reconstruire des identités affranchies des catégories imposées par le pouvoir colonial. Les structures de domination se diffusent dans toute la culture par le biais des structures institutionnelles — qui normalisent la violence — des croyances idéologiques et des actions quotidiennes des personnes concernées, et ces effets se transmettent de génération en génération.

En tant que médiateur pair-aidant et médiateur santé, j’écris sur l’abolition parce que je ne trouve aucune réponse ou sécurité satisfaisante dans le milieu anticarcéral tel qu’il existe aujourd’hui. Il serait urgent d’appeler à des campagnes pour défendre et rendre simultanément visibles les formes structurelles et systémiques de violence d’État qui impactent plus particulièrement les personnes à la fois handicapées et racisées. Le handicap et la folie sont aussi largement absents des analyses de l’incarcération et de sa résistance (Abolition. Feminism. Now., p. 61). Les droits des personnes handicapées sont essentiels aux droits humains et occupent donc une place centrale dans les programmes de justice sociale (Ibid., p. 61). [65] [66] Mon engagement est aussi façonné par l’expérience directe d’un traumatisme complexe, dont les racines sont indissociables des violences structurelles que je dénonce. Bien que la recherche internationale ait encore récemment démontré que les traumatismes ne peuvent être compris sans reconnaître leur dimension structurelle [67], le milieu anticarcéral échoue à reconnaître que la prison elle-même est une source de violences structurelles et d’exclusions, qu’elle est un outil central du colonialisme. Ces violences ne se contentent pas de punir, elles produisent et reproduisent l’effacement et l’incarcération : “La violence structurelle détermine qui tombe malade, qui est incarcéré.e, et qui est oublié.e.” (Paul Farmer ; 2003) C’est pourquoi toute démarche abolitionniste authentique doit non seulement s’attaquer aux violences structurelles, mais aussi se recentrer sur les survivant·es des traumatismes qu’elles engendrent — en reconnaissant leur savoir, leur vécu, et leur besoin de sécurité réelle. (2e principe de Disability Justice)

Parler de la violence structurelle — en lien avec l’abolition, l’exclusion sociale, la ségrégation et l’incarcération — est nécessaire, parce que les personnes les plus directement touchées ont aussi besoin d’entendre autre chose que le discours académique dominant sur l’abolitionnisme pénal. Ce discours, souvent produit depuis des espaces universitaires éloignés de ces réalités, continue de penser la violence à partir du point de vue des groupes dominants. Dans les sociétés validistes, les milieux censés œuvrer à la déconstruction des systèmes d’oppression doivent en premier lieu identifier les populations les plus structurellement marginalisées, effacées et difficilement accessibles, dont la position sociale les expose directement à la violence et à l’incarcération. Si l’on veut perturber et remettre en question cette culture condescendante qui perdure dans les établissements d’enseignement, comme dans la société française notamment, il faut aborder la participation des usagers à l’échelle systémique, à tous les niveaux et dans tous ses aspects.

Il est très difficile de subir sans relâche des représailles lorsqu’on tente simplement de sensibiliser à la nécessité d’une responsabilisation collective, historique et systémique, et de rendre visible l’ampleur et la profondeur de la violence structurelle ainsi que son impact persistant sur les personnes les plus vulnérabilisées. Cette difficulté tient au fait que la violence structurelle est inextricablement liée à la structure sociale elle-même et aux privilèges non mérités qui en découlent. Ce lien demeure largement ignoré, y compris dans les milieux “progressistes”, qui peinent à reconnaître que, du point de vue des groupes opprimés, les mécanismes par lesquels les États-nations privent, déshumanisent et rendent certaines vies jetables sont omniprésents. (Intersectionality, p. 162)

Dès lors qu’on reconnaît l’omniprésence du validisme comme le principe organisateur des politiques de punition, de soin et de contrôle des corps, on comprend mieux le lien entre la création de l’État carcéral moderne et le handicap. Le carceral ableism définit, pour cette raison, le validisme comme un mécanisme de surveillance, de punition sans fin et d’exclusion, y compris dans les milieux militants, anticarcéaux, féministes... L’intersectionnalité n’a aucune légitimité dans les espaces insensibles au langage et aux pulsions nécropolitiques de la société capitaliste si elle continue d’exclure les vécus de handicap, de traumatisme, de vulnérabilité neurologique invisible et complexe... Tant qu’elle reste invisible, elle continue d’effacer, d’enfermer, de tuer en silence... Chaque personne incarcérée, effacée.. est une preuve silencieuse de l’échec des politiques sociales, sanitaires, éducatives, du logement, etc...

En tant qu’abolitionnistes, notre travail est d’accroître notre capacité à construire des relations et des structures de soin. (No More Police, A Case for Abolition, p. 219)

Nous devons à la fois guérir et nous organiser pour la justice sociale. Nous devons guérir des blessures et des violations profondes et changer les conditions sociales et économiques qui causent des traumatismes aux prochaines générations [...] La guérison vise à contrer et à réparer l’impact traumatique de la suprématie blanche. (The Politics of Trauma ; p. 67, 147)

Si vous lisez ces mots et que vous partagez cela — que la décolonisation est la condition minimale pour toute transformation réelle, que ces transformations ne commencent seulement lorsque les voix effacées deviennent enfin audibles — n’hésitez pas à me contacter via Global Disability Justice.

Il n’y a rien de pire que les sauveur-ses blanc-hes qui parlent de violences structurelles, d’abolition, d’anti-patriarcat... sans jamais appeler au démantèlement de la suprématie blanche. Rien d’autre que le démantèlement de la suprématie blanche ne peut mettre fin au patriarcat, à toutes les formes de capacitisme, au sexisme, au racisme, au classisme, au ciblage et à la haine/violence des queers, des trans, des musulman.nes et des migrant.es, et ainsi de suite... (Talila Lewis)

Quelques rappels :

Un glossaire est disponible sur Global Disability Justice pour comprendre la santé mentale et le bien être social et émotionnel d’un point de vue du monde majoritaire marginalisé (Sud Global). L’utilisation d’un langage et d’une terminologie respectueux et inclusifs est un élément essentiel à la réconciliation et au renforcement des relations entre les personnes les plus marginalisées et la communauté au sens large. Dans ce texte, les mots en bleu doivent absolument être compris depuis cette perspective du Sud Global et des communautés marginalisées.

1 - L’abolition repose sur plusieurs principes fondamentaux :

  1. Écouter les survivant·es de violences et répondre à leurs besoins réels, hors des logiques punitives.
  2. Ancrer les pratiques de sécurité dans le soutien, la liberté et l’interdépendance, plutôt que dans le contrôle.
  3. Refuser les outils du maître : la justice ne peut émerger des structures d’injustice.
  4. Reconnaître l’intersectionnalité de la violence [68], et organiser en conséquence.
  5. S’engager durablement dans la construction de mondes libérés de la violence structurelle.

Dans ce texte, l’abolition est entendue non pas comme une simple suppression d’institutions oppressives, mais comme une pratique politique et communautaire radicale, fondée sur les principes du féminisme noir et des mouvements anti-violence. Comme le rappellent Mariame Kaba, Andrea Ritchie et Beth E. Richie dans No More Police [No More Police, A case for abolition, p42]]
, le féminisme abolitionniste est né de la nécessité de construire des alternatives à la violence étatique et interpersonnelle, en plaçant au centre les besoins et les voix des personnes les plus touchées.

L’abolition, dans cette perspective, est une invitation à imaginer et à bâtir des systèmes de soin, de justice et de sécurité fondés sur la dignité, la solidarité et la transformation collective — et non sur la punition, la surveillance ou l’exclusion. Le féminisme noir est une politique qui s’attaque à la source de nos problèmes et des préjudices, soulage les souffrances et éradique la violence. Le féminisme noir nous demande de créer de nouvelles formes de responsabilité, de gouvernance et de socialité qui créent le monde que nous voulons.

2 - Les savoirs autochtones face à l’héritage raciste de la psychologie

Bien que cette déclaration ne soit pas suffisante, l’APA (plus grosse association de psycholoques au monde) a reconnu que :

  • "la science et la pratique de la psychologie ont reflété et influencé les valeurs scientifiques occidentales dominantes qui ont perpétué et justifié le racisme. Jusqu’à récemment, la pratique de la psychologie a largement servi à opprimer, à contrôler et à assimiler les groupes minoritaires. Historiquement, les diagnostics de maladie mentale ou de problèmes de santé mentale ont été utilisés pour déresponsabiliser les groupes dominants et désavantager ceux issus de groupes marginalisés."

Le gouvernement Australien, en collaboration avec les insulaires du détroit de Torres, avait lui aussi déclaré précédemment que :

  • "les psychologues et autres professionnels de la santé et des sciences sociales ont l’obligation absolue et le devoir de prendre part à ce processus de réparation". (Working Together, p. xvii)

tout en précisant que :

  • "les Aborigènes et les insulaires du détroit de Torres semblaient avoir une compréhension particulièrement efficace de la santé mentale pendant les 40 000 ans précédant le contact avec les Européens". (Ibid., p. 64)

Ce faisant, un biais en faveur de ce que les constructions occidentales définissent comme la « norme idéale », propagée par le DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental DisordersManuel diagnostique et statistique des troubles mentaux ), ne sert que les intérêts des élites impériales. En effet, lorsque le DSM-5 a été lancé, aucune personne autochtone n’a été consultée lors de son élaboration (Bohanna et al., 2018 ; Bohanna et al., 2013 ; Fitts et al., 2019). La Society of Indian Psychologists a confirmé ce constat et a souligné que le DSM-5 utilisait les données de personnes majoritairement blanches, de classe moyenne, en bonne santé et instruites, issues de bonnes familles, excluant les membres amérindiens, ce qui, à son tour, augmente les faux positifs et les erreurs flagrantes dans le diagnostic des Amérindiens souffrant de handicap ou de problèmes de santé mentale (American Psychiatric Association, 2013 ; Gray, 2012).

Le DSM‑5 recense une vaste liste de troubles — des centaines de diagnostics — mais cette logique de catégorisation psychiatrique a fait l’objet de critiques concernant sa tendance à pathologiser l’ordinaire. Elle est aujourd’hui remise en question par des approches plus structurelles, communautaires et sensibles aux traumatismes, qui cherchent à dépasser la simple pathologisation des vécus. Cette classification est rigide et individualisante, elle fragmente les vécus en catégories médicales. En France, le maintien d’un modèle centré sur les troubles contribue à invisibiliser les causes structurelles (racisme, colonialité, pauvreté, violences institutionnelles) et à invisibiliser les savoirs communautaires et expérientiels. Le maintien de cette approche catascopique ne fait que prolonger la forme biomédicale du colonialisme qui gangrène les efforts actuels en matière de santé mentale mondiale (cf. Drake & Whitley, 2014). (Peer support : an International Charter, p. 5)

3 - Intersections entre race, handicap et enfermement

  • Il est temps de revenir à la sécurité communautaire et de s’éloigner de la sécurité de l’État comme élément central de la justice [...] tant que nous aurons des prisonniers, nous ne serons pas libres ; tant que nous aurons des prisons, nous ne serons pas postcoloniaux. (Colonial System of Control, p. 67) « la criminologie est une science sociale qui a servi le colonialisme plus directement que beaucoup d’autres sciences sociales » (Agonizo ; 2004)
  • Malgré quelques changements paradigmatiques dans la discipline, la criminologie est restée un outil de l’impérialisme (Agozino, 2003 ; Cunneen & Tauri, 2016). Si la criminologie est un outil de pillage des terres et de réduction au silence des personnes marginalisées, la guerre se prépare également autour du processus de création de sens au sein de la discipline [...] Ces groupes, qui ont été confrontés à des obstacles incommensurables en raison du racisme structurel, des inégalités et de l’abandon politique, ont longtemps été confrontés au besoin des criminologues blancs de soutenir l’art de la suprématie blanche et des représailles contre les personnes marginalisées. (Abolish Criminology, p. 27)
  • L’abolition nous demande de comprendre les fondements de l’état carcéral. La ségrégation actuelle et l’exclusion sociale des personnes handicapées n’est pas seulement comparable à la prison, elle en est une condition historique et politique. Laura I. Appleman et Liat Ben-Moshe rejettent la tendance et la persistance à « sous-estimer les interconnexions entre la construction coloniale de la race et du handicap » et « le rôle central que l’histoire de l’institutionnalisation des personnes qualifiées de handicapées [...] a joué dans la création de l’État carcéral ». [69] Ces oppressions ont été construite ensemble pendant des siècles. L’abolition nécessite de travailler dur dans et avec les communautés pour fournir des espaces bienveillants et sûrs et garantir un accès équitable aux ressources (Rule et Behrendt, 2021). L’abolition, c’est aussi un travail sur soi-même alors que la logique carcérale définit notre pensée. L’abolition a plutôt été décrite comme une nouvelle « lutte intersectionnelle » contre tous les lieux de « soins », de coercition et d’enfermement carcéraux (Psychiatric Incarceration Isn’t Treatment).

4 - absence de perspectives structurelles et féminisme blanc

  • Ce texte trouve son origine dans la découverte d’une brochure diffusée au sein du féminisme blanc qui affirme refuser toute prise en compte des vulnérabilités structurelles — handicaps, traumatismes, conditions sociales ... — lorsqu’il s’agit d’hommes. Une telle position, qui essentialise les individus et évacue toute analyse contextuelle, relève du gaslighting structurel et révèle une incapacité à penser les déterminants matériels de la violence. Cette expérience a mis en lumière les limites d’un féminisme explicitement punitif, que l’on peut qualifier de féminisme blanc carcéral. Faute de compétences structurelles, ce courant ne travaille pas à l’abolition ; il renforce les logiques de la suprématie blanche qu’il prétend combattre. Il est d’autant plus notable que ce féminisme carcéral — qu’il est impossible de nommer dans le milieu (anti)carcéral — présente des affinités discursives avec certains segments du champ se réclamant de l’anticarcéralisme, où l’absence d’analyse systémique conduit paradoxalement à des pratiques alignées sur l’État pénal. Abolition. Feminism. Now., Abolition Democracy ou Are Prisons Obsolete ? montre comment certaines formes de féminisme libéral et blanc ont historiquement renforcé l’État pénal.
  • Ce constat constitue le point de départ de ce texte : des milieux dépourvus d’une compréhension structurelle, ou engagés dans le déni de l’analyse systémique, ne peuvent prétendre mettre fin aux logiques oppressives qu’ils reconduisent. Rien d’autre que le démantèlement de la suprématie blanche ne permettra d’abolir le capacitisme ; seule la fin de la suprématie blanche pourra mettre un terme au racisme, au classisme, au sexisme, au patriarcat, ainsi qu’au ciblage systémique des personnes queer, trans, musulmanes, migrantes et de l’ensemble des populations marginalisées.

Voir en ligne : Renoncer à l’innocence et adopter l’abolition pour démanteler l’ensemble du système génocidaire.

Notes

[1Abandon Innocence and adopt abolition” est inspiré de l’article Organizing Against Abandonment (Avery Review, n° 60), qui explique le concept d’abandon organisé développé par Ruth Wilson Gilmore, sur la manière dont les États et les structures capitalistes décident de retirer des ressources, de négliger des vies, de sacrifier des communautés dans le silence institutionnel. Dans ce contexte, “Abandon innocence” signifie refuser ce consentement silencieux à ce renoncement systémique, et “adopt abolition” signifie imaginer des formes de vie, de soin et de relations qui ne reproduisent plus ces violences.

[2En abordant la violence à travers l’échelle spatiale, on comprend que les violences interpersonnelles et les violences globales ne sont pas séparées mais co-produites. Les logiques d’abandon, de ségrégation et de contrôle qui s’exercent dans les corps — à travers le trauma, la pauvreté, la médicalisation ou la criminalisation — reproduisent les mêmes structures que celles observées à l’échelle des États, des frontières et des politiques globales. L’échelle spatiale permet ainsi de relier les espaces intimes et collectifs, personnels et planétaires, pour montrer comment la domination circule du micro au macro, de la relation au système, de la micro-violence quotidienne, souvent invisible — une remarque qui blesse, un refus d’écoute, le mensonge, l’abus, l’hypocrisie, l’arrogance, un acte de commérage, une négligence institutionnelle, etc. — à l’infrastructure, c’est à dire la matérialisation de ces violences dans les systèmes : les lois, les politiques publiques, la police, les dispositifs administratifs, les modèles économiques.
Si nous démantelons les systèmes qui enferment et punissent, nous pourrons explicitement lutter contre le génocide et la dépossession, et créer un monde axé sur la réciprocité et la responsabilité radicales (Tabitha Lean)

[3Le terme « violence structurelle », qui remonte à au moins un demi-siècle dans les études sur la violence, désigne les institutions dominantes qui imposent des préjudices systémiques aux individus vulnérables. La violence structurelle est continue car elle est ancrée dans l’organisation de la société (Winter et Leighton, 2001). Johan Galtung, qui a introduit le terme dans les années 1960, a caractérisé la violence structurelle comme une forme de préjudice qui « tue lentement » en raison de son caractère indirect, mais profondément ancré dans les structures sociétales (Farmer et al., 2006 ; Lee, 2019). Contrairement à la violence physique, souvent visible et épisodique, la violence structurelle agit de manière persistante, marginalisant les individus et les groupes en créant des inégalités qui limitent leur capacité à atteindre le bien-être physique et mental (Lee, 2019). Les forces historiques et les processus cumulatifs limitent subtilement, et souvent imperceptiblement, l’action individuelle, limitant l’accès aux bénéfices du progrès social pour les populations considérées comme vulnérables (Browne et al., 2024). De plus, la violence structurelle exacerbe souvent la violence interpersonnelle, notamment les violences émotionnelles et psychologiques, le racisme interpersonnel, les violences verbales, les violences sexistes, l’exclusion sociale et les violences physiques infligées par les individus entre eux (Macpherson et Wathen, 2023). Souvent invisible, la violence structurelle se normalise au quotidien en raison de sa nature persistante et répétitive (Winter et Leighton, 2001). Cependant, elle n’est ni naturelle ni inévitable ; elle est plutôt le produit de structures et de politiques institutionnelles qui peuvent être modifiées, prévenues ou démantelées par une action délibérée (Winter et Leighton, 2001).

[4Malgré les avis du comité des droits de personnes handicapées de l’ONU chargé d’évaluer la mise en oeuvre de la CDPH, le modèle médical encore dominant en France ne prend pas en compte les violences structurelles. Il conçoit le handicap comme un problème à traiter, plutôt que comme une conséquence des inégalités sociales et structurelles. À ce titre, il ne constitue pas une approche fondée sur les droits humains, car il nie les dimensions sociales, politiques et structurelles du handicap. Il réduit les personnes à leurs “incapacités” et maintient une hiérarchie implicite entre vies “pleines” et vies “déficientes”. Il est aussi nécessaire de recourir (ou d’en imaginer d’autres) aux outil concrets pour compenser (droit à la compensation) non seulement un déficit fonctionnel, mais aussi l’exposition à la violence structurelle, sociale et institutionnelle. Le déni de la violence structurelle n’est pas neutre : il sert un projet politique et économique, le maintien des inégalités sociales et raciales.

[5Les formes institutionnelles/structurelles de violence sont souvent lentes et invisibles — résultant de processus plutôt que d’événements (Galtung, 1990). Elles peuvent ne pas être perçues comme de la violence, ni par l’agresseur ni par la victime, car les contextes culturels des deux parties façonnent leurs perceptions de ce qui constitue la violence.

[6« lorsque nous tentons de mettre fin à la violence par la violence, nous perdons la possibilité de nous libérer de la violence. »(Beth Richie)

[7La violence structurelle ne peut être pensée isolément. Parler uniquement de racisme systémique n’est pas suffisant. Les violences structurelles ou systémiques doivent être aussi abordées à partir d’une perspective intersectionnelle, et tenir compte de l’interdépendance du validisme structurel et institutionnel avec d’autres discriminations structurelles comme le racisme et le sexisme. [...] Une question centrale que nous soulevons est de savoir comment ce moment politique nous oblige à analyser et à aborder la violence de l’anti-noirceur et du racisme systémique, qui est aggravé par la discrimination intersectionnelle, par exemple en raison du capacitisme structurel au sein de la société cisgenre hétérosexuelle, blanche et valide, de la classe moyenne/supérieure (Erevelles, 2011a, 2011b ; Erevelles Hall 2011 ; Afeworki Abay, 2019) (Intersectional Colonialities, p. 26)

[8La théorie critique de le race (ou Critical Race Theory (CRT) est née dans les années 1980, en réaction à l’échec perçu du mouvement des droits civiques à produire une réelle égalité. Un corpus de travaux vieux de quatre décennies qui s’interroge sur les raisons pour lesquelles la législation antidiscriminatoire non seulement ne parvient pas à remédier au racisme structurel, mais renforce encore les inégalités raciales (R. D. G. Kelley). Elle a émergé principalement dans les facultés de droit, lorsque des juristes noir·es, latinxs et asiatiques ont commencé à critiquer la prétendue neutralité du droit, l’universalisme abstrait de la Constitution, et l’usage libéral du droit comme levier de progrès, sans transformation des structures racistes sous-jacentes. Plusieurs juristes et penseur·euse·s états-unien·ne·s ont effectivement démontré, dans leurs travaux, que l’égalité raciale ne pouvait pas être atteinte uniquement par le biais du droit—et c’est l’un des points de départ centraux de la Critical Race Theory (CRT). La CRT constitue une critique radicale du droit, du racisme, du libéralisme et de la neutralité prétendue des institutions. Le droit libéral protège davantage les structures existantes que les personnes marginalisées. DisCrit (Disability and Critical Race Theory) est un prolongement essentiel de la CRT, qui permet de penser ensemble race et handicap comme systèmes de pouvoir co-constitutifs, et de critiquer à la fois le validisme et le racisme structurel dans le droit, l’éducation, la santé ou le système carcéral. En lire plus sur Global Disability Justice

[9L’interdépendance profonde des systèmes coloniaux d’oppression fondés sur le handicap, la race, la classe et le genre est trop souvent négligée dans les discours hégémoniques. Des appels transnationaux se font entendre en faveur d’une transformation, attendue depuis longtemps, des institutions racistes historiques et systémiques (Afeworki Abay et Hutson, 2024 ; Schalk, 2018).

[10S’engager dans des pratiques de libération coalisées et intersectionnelles nécessitent des stratégies militantes et communautaires qui refusent les approches unidimensionnelles des oppressions. Elles articulent les différents systèmes de domination (racisme, sexisme, validisme, colonialité, capitalisme, etc.) et s’ancrent dans des coalitions entre mouvements, afin de construire des formes de libération qui placent au centre les personnes vivant à l’intersection des violences structurelles et ne laissent aucune communauté de côté.

[11Samantha Cooms et Al., Intersectional theory and disadvantage : a tool for decolonisation. (UQ eSpace)

[12Plutôt que de s’obstiner à supposer qu’il n’y aura jamais de violence ni de préjudice dans la société, chacun.e doit pouvoir accéder à du soutien et à des ressources. L’épanouissement de chacun.e est lié à la libération de chacun.e.

[13Les réformes censées améliorer le système actuel risquent d’enraciner des institutions dangereuses, violentes, racistes, classistes, capacitistes et oppressives, les rendant encore plus difficiles à déraciner. Lorsque la captivité est perçue comme plus douce et plus clémente, elle devient plus acceptable et moins urgente à combattre, même si elle continue de détruire d’innombrables vies. (Prison by Any Other Name, p. 10)

[14ces personnes « en colère » exposées aux violences structurelles puis abandonnées par les espaces réformistes. Quand une personne ne rentre pas dans les cases de la productivité, de la stabilité émotionnelle ou de la conformité sociale, elle devient « trop compliquée », « trop fragile », « trop intense », elle est exclue.

[15L’abandon organisé est un terme largement utilisé mais peu défini. D’une manière générale, il fait référence aux politiques économiques et sociales qui ont émergé sous la dictature de Pinochet, parrainée par les États-Unis au Chili, et qui ont été popularisées sous l’administration Reagan (« Reaganomics ») aux États-Unis et sous la Première ministre Margaret Thatcher (« Thatchérisme ») au Royaume-Uni. Elles sont imposées aux nations du Sud global par des institutions telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international sous la forme de « programmes d’ajustement structurel ». Le néolibéralisme « sert de prétexte pour démanteler les programmes de protection sociale, privatiser les institutions et services publics, éliminer la réglementation gouvernementale et redistribuer les ressources aux entreprises et aux élites fortunées, tout cela au nom de la “responsabilité budgétaire” ». (No More Police, A Case for Abolition, p. 48)

[16Policing The Planet, p. 174

[17Les communautés ont un rôle central à jouer dans le traitement et l’élimination de la violence (Mimi Kim, Creative Intervention).

[18Et pourtant, quels que soient les facteurs sous-jacents, les personnes atteintes d’un traumatisme crânien comptent parmi les plus vulnérables de la société et les plus incarcérées. (Policing Vulnerability, p. 37) L’intersectionnalité n’a de sens que si elle inclut toutes les réalités marginalisées : leurs besoins en soins non satisfaits les exposent à une forte incarcération. Les oublier, c’est trahir l’esprit même de l’intersectionnalité.

[19Austin Duncan rappelle que vivre avec un traumatisme crânien, c’est exister dans un corps que la société ne sait pas nommer. Ce corps, à la fois neurologique, social et politique, échappe aux classifications ordinaires — c’est pourquoi il ne peut être séparé des rapports de pouvoir qui le façonnent. Son texte montre que le traumatisme crânien est une expérience profondément intersectionnelle : il révèle comment les oppressions capacitistes, raciales, genrées et économiques s’entrecroisent pour déterminer qui a droit à la reconnaissance, au soin, ou simplement à l’écoute.

[20Le handicap en chiffres - édition 2024 montre sans ambiguïté une vulnérabilité structurelle puissante. Il montre que les taux de discrimination sont significativement plus élevé chez ces personnes que l’ensemble de la population. Il montre une vulnérabilité accrue : des difficultés accrues dans les activités quotidiennes, une restitution d’accès aux soins, un revenu plus faible, etc. Ces vulnérabilités favorisent les discriminations et/ou les exclusions.

[21Economies en santé : toujours les mêmes lésés (Collectif Handicaps)

[22L’abolition est l’antidote au fascisme (Critical Resistance)

[23Cette incapacité du « Nord global » à apprendre du reste du monde est née d’une suprématie blanche inventée qui a soutenu le colonialisme et l’impérialisme (Santos 2014 : 19) (Africa Social Work, p. 5). (→The end of the cognitive Empire). L’ethnocentrisme européen était indissociable du projet colonisateur (Pat Dudgeon et al., p. 46).

[24Partout dans le monde, on reconnaît l’épuisement du modèle académique actuel, dont les origines remontent à l’universalisme des Lumières. (Achile Mbembe)

[25Le terme "suprématie blanche" ne désigne pas « des postures fascisantes flagrantes et extrêmes de petits groupes néonazis, mais plutôt de la priorisation systémique et systématique des intérêts blancs, tenue pour acquise et passée sous silence par le courant politique dominant » (Gillborn, 2005, p. 2). La suprématie blanche est la structure sociale qui prévaut actuellement dans toutes les sociétés majoritairement blanches — et sans doute aussi à l’échelle mondiale (conséquence du colonialisme européen) — où les Blanc.hes bénéficient le plus des pratiques économiques, politiques et culturelles dominantes et y dominent. Si la grande majorité des Blancs de chaque pays peuvent trouver les croyances et les actions de ces groupes odieuses et souhaiter leur défaite, ces mêmes Blanc.hes peuvent néanmoins bénéficier de la structure sociale de la suprématie blanche.
Les militants abolitionnistes attirent l’attention sur l’intersection entre le colonialisme, le capitalisme, la suprématie blanche et la violence d’État. (Sinclair et al.)

[26Le modèle médical de la santé mentale attribue la détresse et la souffrance uniquement à des causes internes et individuelles, telles que des déséquilibres chimiques ou des différences de fonctionnement cérébral. Il néglige les facteurs relationnels, sociaux, culturels, économiques et environnementaux à l’origine de la détresse et des traumatismes. Ce modèle se concentre sur la classification, le diagnostic et le traitement des « maladies » mentales par des experts exerçant un pouvoir sur les « patients ». Cela implique parfois des traitements forcés et l’incarcération.

[27Pour résumer le gaslighting structurel, les personnes privilégiées fonctionnent souvent comme l’État : elles disposent du privilège de définir ce qui est ou non une violence. Tant que les effets ne les touchent pas directement, la violence reste invisibilisée, minimisée ou niée. C’est exactement ce que décrit le concept de gaslighting structurel : un processus collectif et institutionnalisé par lequel les expériences vécues des personnes marginalisées sont délégitimées, déformées ou présentées comme exagérées. Ainsi, les violences structurelles sont systématiquement requalifiées en “problèmes individuels”, en “mauvaises perceptions” ou en “cas isolés”, alors qu’elles relèvent d’un système organisé. Ce mécanisme permet aux groupes dominants de maintenir leur confort, leur autorité et leurs valeurs comme norme sociale, au détriment des réalités vécues par les personnes opprimées.

[28Il est essentiel d’interroger les origines du travail social en tant que projet psychologique occidental, prolongement actif de la colonialité. La colonialité est également appelée la matrice coloniale du pouvoir, incluant le contrôle de l’histoire, du savoir, de la santé et de la justice. (Rhea V. Almeida et al., “Coloniality and Intersectionality”)

[29Dans son analyse de la société néerlandaise, Gloria Wekker a introduit le concept d’« innocence blanche » pour désigner un « être au monde » particulier qui repose sur le non-savoir et, plus précisément, sur le fait de na pas vouloir connaître la violence du colonialisme/colonialité et ses effets sur la vie quotidienne. « Cela est fortement lié aux privilèges, aux droits et à la violence qui sont profondément désavoués », affirme Wekker dans son analyse intersectionnelle des archives culturelles néerlandaises.

[30Les larmes blanches sont une métaphore puissante du refus de responsabilité. Elles renvoient à la manière dont les personnes privilégiées — qu’elles soient blanches, valides — utilisent l’émotion pour neutraliser la critique et préserver leur confort, plutôt que d’écouter les vécus de celles et ceux qui subissent la violence structurelle — ce qui a pour effet d’étouffer la parole des personnes concernées et de détourner l’attention du problème systémique.

[31une femme handicapée victime d’abus institutionnel n’est pas vue comme une “victime idéale”, car son agresseur est “le système”, pas une personne unique.
Le système, lui, échappe à toute responsabilité morale. La notion de “victime idéale” (Christie, 1986) ne sert pas seulement à définir qui mérite compassion : elle fonctionne aussi comme un outil d’invisibilisation des violences structurelles. En réduisant la violence à des actes individuels et en dépolitisant la souffrance, elle empêche de nommer les mécanismes institutionnels, économiques et coloniaux qui la produisent.

[32l’universalisme, qu’il soit républicain ou libéral, nie les interdépendances et reproduit la suprématie blanche en prétendant que la neutralité est possible. L’universalisme occidental s’est construit sur une hiérarchie entre humanités où certaines vies sont jugées dignes de protection, et d’autres pas. De nombreux milieux dits « progressistes » continuent de s’appuyer sur cet universalisme.

[33Cette dynamique est au cœur de la suprématie blanche, qui repose sur la capacité à produire l’illusion que les inégalités sont “naturelles”, “inexistantes” ou “accidentelles”. En délégitimant la parole des opprimé·es, elle entretient l’idéologie du statu quo et déplace la responsabilité collective sur les individus. Ainsi, les violences structurelles sont normalisées, tandis que toute tentative de les nommer est présentée comme excessive, irrationnelle ou dangereuse.

[34La responsabilisation passe par la décolonisation qui nécessite une écoute à deux oreilles (→ Two-Eared Listening)

[35Le Dr Martin Luther King a dit : « De toutes les inégalités qui existent, l’injustice dans les soins de santé est la plus choquante et la plus inhumaine. »

[36Les propositions les plus radicales ne se concentrent donc pas seulement sur le complexe carcéral, mais sur la lutte contre les conditions de violence structurelle qui donnent lieu à la criminalité, y compris le manque de logement, d’éducation, d’emploi, de soins culturellement adaptés et médicaux.

[37Ce que beaucoup de personnes nouvellement attirées par le travail visant à mettre fin aux prisons et au maintien de l’ordre ignorent, c’est que la plupart des militants qui œuvrent à la justice transformatrice et la responsabilité communautaire depuis deux décennies sont également ancrés dans la philosophie de la réduction des risques, et l’utilisent pour tisser leurs politiques et leurs pratiques en actions concrètes. Cela s’explique en partie par le fait que la réduction des préjudices est non binaire et nous aide à nous libérer de notions telles que « innocence » et « culpabilité », « bonnes personnes » et « mauvaises personnes », « propre » et « sobre », etc. Libérer ces concepts et les pièges de la dichotomie entre réussite et échec est essentiel à notre travail en faveur de la justice transformatrice (Abolition and Social Work, p. 83).

[38Les femmes racisées reconnaissent depuis longtemps que la possibilité de ne pas être victime d’agressions sexuelles au travail est indissociable des obstacles systémiques à l’accès à des salaires équitables, à la protection du travail, au logement, à l’éducation, à l’accès à l’alimentation, aux soins de santé et à l’immigration. (White Feminist Gaslighting)

[39Chabani Manganyi nous dit qu’à cause de son narcissisme, la blancheur ne peut avoir de pitié que pour elle-même.

[40Convention des Droits de Personnes Handicapées (CDPH)

[41Conseil de l’Europe, Intersectionality, (Conseil de l’Europe)

[42L’abolition est une question de présence, non d’absence. Il s’agit de construire des institutions qui affirment la vie. – Ruth Wilson Gilmore

[43Envisager la fermeture des institutions de confinement/incarcération est insuffisante. Ce qu’il faut, c’est un changement épistémique. (Liat Ben Moshe, → disepistemology)

[44La violence latérale désigne des comportements préjudiciables, tels que la moquerie, la diffamation, les coups bas, l’intimidation ou, à l’extrême, la violence physique, entre membres d’un groupe ou d’une communauté opprimés. C’est pour cette raison qu’on l’appelle souvent « colonialisme intériorisé ». On la retrouve dans les communautés minoritaires du monde entier, où le contrôle des ressources et le pouvoir décisionnel appartiennent presque exclusivement à la culture dominante. (source : Healing Fundation) Sans une prise en compte de nos habitudes individuelles et interpersonnelles d’oppression intériorisée et d’agression latérale, la véritable liberté est impossible. (Sami Schalk ; Black Disability Politics) En lire plus sur Global Disability Justice

[45Nombre de femmes blanches et cisgenres survivantes ont eu beaucoup de mal à percevoir la suprématie blanche ou leur privilège blanc comme une contrainte. Principalement parce qu’elles avaient été si victimisées, il leur était difficile de percevoir le pouvoir structurel qu’elles détenaient en étant blanches. Pour y parvenir, elles avaient besoin d’éducation et d’échanges. Elles avaient besoin d’un niveau de guérison qui leur permettrait d’appréhender cette complexité émotionnellement, puis d’agir en conséquence. Sans cela, une personne peut connaître une profonde guérison personnelle, tout en continuant à perpétuer des comportements oppressifs et à maintenir des systèmes néfastes au détriment des autres. Ce n’est pas cela la guérison (The Politics of Trauma. Somatics, Healing, and Social Justice, p. 62). C’est le cycle de la violence : celles et ceux qui ont été blessés par la violence, au lieu de se donner les moyens de guérir, s’approprient, comme l’a dit Audre Lorde, les outils du maître et deviennent celles et ceux qui nuisent.

[46La hiérarchie au sein du monde du handicap et entre les différents types de handicaps (visibles et invisibles) est très difficile à démanteler. Une approche holistique tend à aborder la globalité du corps et de l’esprit et ne se concentre pas principalement sur le handicap physique, contrairement aux études dominantes sur le handicap et au militantisme pour les personnes handicapées. (Sami Schalk) Le leadership des personnes noires handicapées doit aussi aider au développement une compréhension approfondie des liens et des manifestations du capacitisme et du racisme.

[47La blancheur empêche les Blanc.hes de se connecter à l’humanité (Ibram X. Kendi)

[48Les femmes blanches choisiront aussi d’utiliser leurs larmes comme une arme plutôt que d’envisager de s’engager dans une véritable responsabilité (Autumn Asher BlackDeer)

[49L’accent prédominant mis sur les mécanismes de classe dans la recherche française, en reléguant le handicap à un angle mort analytique (Célia Bouchet), illustre précisément ce contre quoi Omi et Winant (1986) mettent en garde : la tendance à subsumer un type d’oppression sous un autre, comme si toute forme de domination découlait exclusivement de la structure de classe.

[501.DisCrit se concentre sur la manière dont les forces du racisme et du capacitisme circulent de manière interdépendante, souvent de manière neutralisée et invisible, pour maintenir les notions de normalité.
2.DisCrit valorise les identités multidimensionnelles et remet en question les notions singulières d’identité telles que la race, le handicap, la classe, le genre ou la sexualité, etc.
3.DisCrit met l’accent sur les constructions sociales de la race et des capacités, tout en reconnaissant les impacts matériels et psychologiques de l’étiquetage comme racialisé ou handicapé, qui exclut les personnes des normes culturelles occidentales.
4.DisCrit privilégie les voix des populations marginalisées, traditionnellement ignorées dans les enquêtes.
5.DisCrit examine les aspects juridiques et historiques du handicap et de la race, ainsi que la manière dont ces deux aspects ont été utilisés, séparément et conjointement, pour nier les droits de certains citoyens.
6.DisCrit reconnaît la blancheur et les capacités comme des biens et considère que les gains pour les personnes étiquetées comme handicapées sont largement le fruit de la convergence d’intérêts des citoyens blancs de la classe moyenne.
7.DisCrit appelle à l’activisme et soutient toutes les formes de résistance.

[51L’éducation est le lieu où la violence structurelle est manifeste. La France ne fait pas exception. Lire aussi l’excellent et passionnant ouvrage incontournable : Lessons in Liberation, An Abolitionist Toolkit for Educators.

[52Alors que les politiciens continuent de faire des boucs émissaires ceux qui ont le moins de pouvoir dans la société, les conditions de violence structurelle qui précèdent si souvent la violence interpersonnelle persistent. (Abolitionist futures) Lorsque la société continue de transformer les plus vulnérables en boucs émissaires, les mécanismes de la violence structurelle, qui nourrissent les violences interpersonnelles, restent intacts.

[53Disability Justice se définit d’ailleurs volontairement comme un cadre communautaire plutôt qu’académique, afin de garantir son accessibilité aux personnes les plus marginalisées.

[54voir une interprétation de ces dix principes

[55l’évitement de la rétroaction et de la réflexion est aussi une caractéristique de la culture de la suprématie blanche, propres aux milieux de travail perfectionnistes (La culture de la suprématie blanche dans nos organisations)

[56Le concept de « victime idéale » a été introduit par le criminologue Nils Christie. (The ideal victim. In : From crime policy to victim policy : reorienting the justice system. London : Palgrave Macmillan UK, 1986) Les personnes qui ne correspondent pas à certains critères — par exemple les personnes racisées, pauvres, handicapées, toxicomanes, prostituées, ou vivant avec des troubles psychiques — sont souvent privées de la reconnaissance du statut de victime. Elles sont perçues comme “ambivalentes”, “peu crédibles” ou “responsables” de ce qu’elles subissent. Nils Christie souligne que cette hiérarchisation morale des victimes sert à maintenir l’ordre social : elle conforte les institutions (justice, médias, police) dans leur pouvoir de décider qui mérite compassion et qui mérite contrôle. Les personnes traumatisées, psychiatrisées ou racisées sont souvent exclues du statut de victimes crédibles — même lorsqu’elles subissent des violences systémiques.

[57Un vaste paysage traumatique reste invisible car nos ressources conceptuelles et nos idéaux sociétaux actuels ne parviennent pas à en saisir les nuances. Cette non-victimisation perpétue un cycle où seules les personnes qui s’alignent sur la « victime idéale », le « traumatisme idéal » et la « réponse idéale » sont validées, tandis que les autres sont rendues invisibles, renforçant ainsi les inégalités structurelles.(BMJ Mental Health)

[58Ce sont les institutions coloniales et eugénistes qui ont historiquement généré les violences structurelles. Ces violences ont engendré un besoin de pair-aidance. L’objectif final de la pair-aidance est le changement social, dire la vérité au pouvoir. Mais de nombreuses formations de soutien par les pairs sont totalement dépolitisées, institutionnalisent la pair-aidance et renforcent fortement le modèle médical (Retour d’expérience de décennies d’institutionnalisation de la pair-aidance lors de récents échanges avec Project LETS). À l’inverse, les soins abolitionnistes ne peuvent pas être institutionnalisés. La directrice de Project LETS, Stephanie Lyn Kaufman-Mthimkhulu, illustre la pratique de l’abolition en décrivant une combinaison de pratiques éclairées par la justice des personnes handicapées et la libération de la folie.

[59Le traumatisme est étroitement lié à l’exclusion sociale et aux inégalités systémiques. Ces personnes sont souvent qualifiées comme étant difficiles à atteindre ou « cachées ». (International Journal of Qualitative Methods, Résumé) Cela exige une compréhension « incarnée » et assez fine de la violence interpersonnelle et structurelle, de se décentrer des groupes dominants et homogènes. Ceci permet de remettre en question les récits dominants qui confondent un échec personnel avec une réponse à un traumatisme systémique.

[60la vulnérabilité est un super pouvoir. Ne pas utiliser l’expertise vécue est un gaspillage (Peer support in mental health, p. 227)

[61Le soin est un acte de résistance radical contre des systèmes conçus pour nous isoler. Ce que nous appelons souvent burn-out est la conséquence prévisible de nos efforts pour survivre au sein de systèmes conçus pour nous épuiser (Ly Xinzhèn M. Zhangsūn Brown)

[62Eurofund, Paths towards independent living and social inclusion in Europe, 2024 ; page 60

[63Le sauveurisme blanc désigne une posture morale et politique dans laquelle des personnes ou institutions blanches se présentent comme bienveillantes ou altruistes à l’égard des groupes marginalisés, tout en reproduisant les rapports de pouvoir issus de la suprématie blanche et des violences structurelles. Sous couvert d’aide, de solidarité ou d’humanitarisme, le sauveurisme blanc recentre le sujet blanc dans des histoires et des luttes qui ne sont pas les siennes, effaçant la voix, l’autonomie et l’expertise des personnes directement concernées. Ce comportement, qui se veut vertueux, renforce en réalité la dépendance et la structure sociale, puisqu’il ne remet pas en cause les structures économiques, politiques et culturelles qui produisent la marginalisation, mais s’y rend complice en les reproduisant sous des formes “compatibles” avec la morale dominante. Autrement dit, le sauveurisme blanc perpétue les mêmes logiques coloniales et paternalistes qu’il prétend combattre — sous couvert de bonté et d’humanisme.

[64Ce domaine étant encore relativement mal connu en France, lire l’ouvrage publié récemment : L’épidémiologie sociale. Concepts, méthodes et exemples d’application, Presses de l’EHESP

[65Des résultats confirment la forte prévalence des antécédents de TC dans les populations carcérales. Ces personnes sont paradoxalement absentes de la théorie abolitionniste — souvent perçues comme “trop confuses”, “instables” ou “difficiles à organiser” politiquement — alors qu’elles sont au cœur de la réalité carcérale. (E. Durand et al.)

[66Des sources confirment que les personnes victimes de traumatismes crâniens sont les plus impactées par les violences structurelles et les traumatismes complexes 1, 2, 3, 4. L’errance thérapeutique après traumatisme crânien est une réalité documentée 5, 6, 7

[68L’intersectionnalité de la violences désigne la manière dont les différentes formes de violence (raciale, sexiste, validiste, coloniale, économique, etc.) s’entrecroisent, se renforcent et se reproduisent mutuellement, plutôt que d’agir séparément. Voir aussi Matrice de la violence (invisible, normalisée, institutionnalisée) ou Matrice de domination (race, genre, capacité, classe, colonialité).

[69Sheila Wildeman, Critical Pathways to Disability Decarceration : Reading Liat Ben-Moshe and Linda Steele, 2023, page 4, Schulich Law Scholars

Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!

Proposer un complément d'info

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Texte du message

  • Ce formulaire accepte les raccourcis SPIP [->url] {{gras}} {italique} <quote> <code> et le code HTML <q> <del> <ins>. Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

DANS LES MÊMES THÉMATIQUES

Santé / Soins

MOBILISATIONTROIS JOURS DE GRÈVE NATIONALE CONTRE L’ARIZONA

24, 25 ET 26 NOVEMBRE 2025 Les syndicats FGTB, CSC et CGSLB organisent trois journées de grève nationale contre les mesures antisociales du gouvernement Arizona (MR – N-VA – Engagés – CD&V – Vooruit). Cette mobilisation d’ampleur historique vise à faire reculer un gouvernement qui attaque systématiquement les droits des travailleur·ses et des personnes déjà précarisées. L’opposition citoyenne au gouvernement De Wever-Bouchez est forte. Malgré leurs fausses promesses de récompenser le travail, ils s’attaquent à nos pensions, nos salaires et l’indexation automatique, à nos droits fondamentaux. Ils n’ont pas le soutien de la population et ils le sentent et ils le savent. Programme des 3 jours Lundi 24 novembre : Grève dans les transports Le rail complètement à l’arrêt Arrêt de tous les trains dès le 23 novembre à 22h pour 72 heures Tous les secteurs de la SNCB et ses filiales concernés Les transports en commun La Stib prévoit d’importantes perturbations sur tout son réseau De Lijn : perturbations sur toutes les lignes de trams et bus en Flandre Le TEC également impacté Mardi 25 novembre : Grève dans tous les services publics L’enseignement mobilisé Les enseignants flamands feront grève deux jours d’affilée : une première depuis 24 ans (2001) Plus de 34 000 enseignants avaient déja participé à la grève de janvier 1 enseignant sur 5 envisage de quitter la profession à cause des réformes des pensions Un piquet de grève est organisé à Arts et Métiers dès 8h Les services publics Administrations communales CPAS Hôpitaux Bpost (fortement perturbée) La crise sociale touche également les communes. À Saint-Josse-ten-Noode, les travailleurs communaux ont organisé des arrêts de travail les 19 et 21 novembre contre la crise financière qui frappe l’administration. Les syndicats dénoncent le licenciement de cinq travailleurs sans concertation et la menace sur la prime de fin d’année et les chèques-repas. Il est fort probable que des grèves aient également lieu dans les communes et administrations locales. Mercredi 26 novembre : Grève interprofessionnelle dans tous les secteurs Une manifestation nationale clôturera la mobilisation. Tous les secteurs sont appelés à participer à cette journée d’action générale. Plusieurs piquets de grève sont déjà annoncés Piquet commun du secteur psycho-médico-social devant le Petit Chateau à 8h différentes actions et activités auront lieu à l’ULB les 3 jours de grève. Une cantine soutenue par Commune Colère en soutien aux grévistes les 24, 25 et 26 novembre s’organise également. Selon Frédéric Panier, CEO d’AKT (Union wallonne des entreprises), avec un taux de participation de 20% des travailleurs grévistes, le coût pour l’économie wallonne s’élèvera à 100 millions d’euros par jour, soit 300 millions d’euros pour les trois jours. Une facture colossale qui intervient alors que le gouvernement fédéral cherche à économiser 10 milliards d’euros d’ici 2029, en s’attaquant (...)
Bruxelles Bruxelles |
Santé / Soins

MOBILISATION : 23 novembre, Marche contre les violences faites aux femmes et minorités de genre

Premières victimes des politiques antisociales de l’Arizona Ce dimanche 23 novembre, un large front d’associations, de syndicats et de collectifs féministes descend dans les rues de la capitale à l’appel de la Plateforme Mirabal*. L’objectif : dénoncer les violences systémiques contre les femmes et minorités de genre, aggravées par les mesures régressives du gouvernement Arizona. Le constat est accablant : les violences physiques, psychologiques, sexuelles, économiques et sociales restent un phénomène structurel, renforcé par la précarité et les inégalités que subissent les personnes sexisées. La coalition Arizona (N-VA, MR, Engagés, CD&V et Vooruit) s’apprête à institutionnaliser ces violences par des mesures ouvertement discriminatoires. En effet, les violences envers les femmes et minorités de genre sont étroitement liées à la précarité et aux inégalités structurelles. Les bas salaires, les temps partiels imposés, les pensions faibles ou l’accès limité à certains droits enferment de nombreuses femmes dans une situation de dépendance économique et sociale. Ces mécanismes touchent d’autant plus durement celles qui subissent plusieurs formes d’oppression à la fois, qu’elles soient précarisées, racisées ou en situation de handicap. Droits sociaux, chômage, pensions, tournant sécuritaire et droits des personnes sans papiers : nous revenons brièvement sur le caractère sexiste des mesures de la coalition Arizona. Les femmes : principales cibles des politiques Arizona 80% des personnes en temps partiel sont des femmes 60% des malades de longue durée sont des femmes (69% pour burnout et dépression) 80% des pensionné·es avec moins de 35 ans de carrière sont des femmes → L’Arizona punit durement les carrières hachées et précaires, c’est-à-dire le plus souvent les carrières féminines. 1. DROITS SOCIAUX IVG Refus d’étendre le délai de 12 à 18 semaines : l’Arizona maintient l’une des législations les plus restrictives d’Europe Maintien du délai de réflexion obligatoire de 6 jours : une logique infantilisante qui nie la capacité de décision des femmes →Conséquence directe : certaines femmes sont contraintes à des pratiques clandestines dangereuses ou à l’exil médical Flexibilité du travail Le gouvernement Arizona légalise l’exploitation par la flexibilité : Contrats de quelques heures par mois : la précarité devient la norme Jusqu’à 360 heures supplémentaires « volontaires » annuelles sans compensation Extension du travail de nuit et du dimanche Impact genré massif : dégradation de la santé, destruction de la vie familiale, appauvrissement des femmes à temps partiel et cheffes de familles monoparentales **Double charge de travail Les femmes supportent la double charge : travail professionnel ET travail domestique (ménage, éducation des enfants, soins) : un travail invisible et non reconnu. → Les femmes sont deux fois plus nombreuses à travailler à temps partiel, le plus souvent imposé par l’employeur ou faute...
Bruxelles Bruxelles |
Santé / Soins

1 personne sur 4 hébergée par le Samusocial est un enfant

À l’occasion de la semaine des droits de l’enfant, le Samusocial de Bruxelles a décidé de faire part d’un constat extrêmement alarmant : une personne sur quatre hébergée par le Samusocial à Bruxelles est un enfant. Un chiffre qui rappelle que le nombre de personnes sans abri a explosé ces dernières années. Aujourd’hui, à Bruxelles, plus de 10 000 personnes sont en situation de sans-abrisme, et rares sont celles qui bénéficient d’un logement ou d’une aide d’urgence. Parmi ces personnes en situation de grande précarité, de nombreux profils nécessitent des aides plus spécifiques. Les enfants constituent alors un profil à part entière, qui nécessitent une aide particulièrement importante, au risque de souffrir de séquelles dues aux conditions de vie et de survie dans la rue. Le fait qu’un quart des bénéficiaires des logements d’urgence du Samusocial bruxellois soient des enfants est d’autant plus alarmant que ces chiffres, systématiquement sous-estimés, ne reflètent probablement qu’une fraction de la réalité du sans-abrisme infantile. De plus, les familles qui ont l’opportunité de trouver une place en hébergement d’urgence ne sont jamais à l’abri d’être expulsées du jour au lendemain pour manque de place. Dans un entretien à la RTBF, Béguita, mère d’un bébé de deux ans, en situation de sans-abrisme qui a finalement été prise en charge par le Samusocial a déclaré : « Chaque nuit, je pleurais avant de dormir, je priais pour trouver un logement. Ça me faisait très, très mal. J’étais au bout de ma vie quand j’ai vu mon fils galérer comme ça. » La quantité et la qualité de la prise en charge des personnes sans abri ont eu tendance à se dégrader structurellement ces dernières années à Bruxelles, à cause des différents choix politiques opérés par les gouvernements belges. En effet, en ayant continuellement coupé les subsides alloués aux secteurs sociaux, un gouvernement comme l’Arizona porte une responsabilité forte dans la situation actuelle autour du sans-abrisme. Ce constat en lien avec la proportion juvénile des bénéficiaires d’hébergement d’urgence est donc bel et bien le fruit de choix gouvernementaux et politiques. Dernièrement, le gouvernement fédéral avait décidé de couper ses subsides alloués au Plan Grand Froid, alors que l’hiver approche à grands pas, en mettant encore davantage en danger des milliers de personnes qui, chaque jour, vivent et survivent dans les rues bruxelloises. Sources : « A Bruxelles, le cri d’alarme du Samusocial :une personne sur quatre hébergée dans un logement d’urgence est un enfant », Sophie Mergen , RTBF
Bruxelles Bruxelles |
PLUS D'ARTICLES - Santé / Soins
PLUS D'ARTICLES - Écologie
PLUS D'ARTICLES - Extrême-droite / Antifascisme
PLUS D'ARTICLES - Racismes / Colonialismes
PLUS D'ARTICLES - Féminismes / Antipatriarcat
PLUS D'ARTICLES - Queer / LGBTQIA+
PLUS D'ARTICLES - Résistances et solidarités internationales
PLUS D'ARTICLES - Anarchismes / Antiautoritaire
PLUS D'ARTICLES - Prisons / Anticarcéral
PLUS D'ARTICLES - Soutien / Entraide
PLUS D'ARTICLES - Validisme
PLUS D'ARTICLES - Violences policières

Publiez !

Comment publier sur Stuut ?

Stuut est un média ouvert à la publication.
La proposition d'article se fait à travers l’interface privée du site.
Si vous rencontrez le moindre problème ou que vous avez des questions,
n’hésitez pas à nous le faire savoir par e-mail: contact@stuut.info