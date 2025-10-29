stuut.info

12 novembre - 18h00 - 32 rue des palais, 1030 Schaerbeek

Le secteur psycho-médico-social s'auto-organise contre les projets de l'Arizona. 2e AG ouverte du secteur psycho-médico-social

NOTRE SECTEUR EST SOUS ATTAQUE.
Mais les travailleur·euses se rencontrent pour mettre leurs forces en commun et construire une stratégie gagnante.
CONSTRUISONS CET ESPACE D’AUTO-ORGANISATION ENSEMBLE !

On s’est rencontré·es le 22/10 lors de la 1re AG. On est parti·es d’un constat clair :
La politique raciste, sexiste, classiste du gouvernement va crescendo et précarise toujours plus les personnes avec lesquelles nous travaillons ; tout en s’attaquant aux travailleur·euses du secteur médico-social qui pallient aux politiques xénophobes et austéritaires de l’Etat.

Nous ne sommes pas seul·es au sein de notre secteur ! Des ressources, des forces, des envies : tout est là, il suffit de les relier.
Déjà, de nombreuses actions s’organisent : le recensement des impacts concrets des mesures de l’Arizona sur notre secteur, des assemblées générales au sein des structures de travail qui deviennent de véritables lieux de politisation, des maisons médicales en grève chaque mois pour faire entendre leur voix etc.

Et nous ne sommes pas isolé·es.
Les étudiant·es et le milieu culturel étaient présent·es et se tiennent prêt·es à agir à nos côtés.

En novembre on sera là !
Pendant les trois jours de grève, on s’organise pour être nombreux·ses, visibles et déterminé·es : pour porter nos revendications, soutenir la lutte globale contre l’Arizona, et construire des ponts entre nos secteurs.

Mais pourquoi venir à une assemblée générale ?
L’AG est un espace de démocratie directe à l’opposé des institutions hiérarchiques et autoritaires dont nous avons l’habitude. Contrairement à nos tafs où l’on nous impose des décisions et fonctionnements, les AG sont un cadre où tous le monde est écouté et où nous pouvons prendre en main notre mobilisation !

Si nous ne nous dotons pas de nos propres organes d’auto-organisation pour nos luttes, d’autres les dirigeront à notre place.

Toute la colère du monde finit par s’évaporer si elle ne se coordonne pas ou si elle est dirigée par ceux qui veulent l’éteindre. Et pour que les AG puissent s’imposer comme direction de nos luttes, il ne suffit pas qu’elles existent, il faut surtout qu’elles soient capables d’instaurer un rapport de force pour imposer nos revendications !

Rendez-vous le mercredi 12 novembre à 18h au 32 rue des Palais, 1030 Schaerbeek

mercredi 12 novembre 2025

