Le secteur psycho-médico-social s’auto-organise contre les projets de l’Arizona. Piquet commun devant le Petit Château.

Les conditions de vie des personnes qui utilisent nos services, ainsi que nos propres conditions de travail, sont menacées. Suite à deux AGouvertes, les travailleur·euses du secteur PMS on décidé d’agir.

L’Arizona précarise, opprime et militarise notre société et nos esprits.

Un gouvernement qui précarise :

Car rend les titres de séjours moins accessibles et plus instables c’est laisser des milliers de personnes sous la menace permanente de rester ou devenir sans papier.

Qui, face à la crise de logement , priorise les profits des propriétaires plutôt que le droit au logement.

Un gouvernement qui mine nos conditions de travail Dans le secteur PMS : dé-financement massif alors que les personnes en précarité augmentent, surcharge de travail généralisée et conditions de travail qui se dégradent. Sur tout le territoire belge : nous poussant à travailler plus longtemps, à être plus flexibles, pour moins de paie et moins de pensions, tout en pouvant être licencié.es plus facilement.



Un gouvernement qui opprime en défendant des mesures et discours sexistes, racistes et classistes.

Des reformes sexistes qui pénalisent particulièrement les femmes - par exemple, avec la réforme du chômage car surreprésentées dans les temps partiels et carrières non-linéaires.

Un discours classiste qui stigmatise les allocataires sociaux et nie les réalités complexes que nous constatons chaque jour dans nos métiers.

Des politiques racistes : comme la loi sur les visites domiciliaires permettant de rafles de sans-papiers à leurs domiciles ou la manière dont le ministre de l'Emploi peut déclarer des données fausses et stigmatisantes concernant les nationalités des allocataires du chômage.

Et, enfin, un gouvernement qui militarise nos esprits et notre société est un gouvernement qui martèle un discours sécuritaire et de peur dans les débats publics, et rend plus digérable un investissement de plusieurs milliards dans la défense. Pour acheter des F35, ils veulent faire des coupes massives, entre autres, dans le secteur psycho-médico-social. N’oublions pas qu’un seul F-35 (plus de 100 millions d’euros), représente entre 37 000 et 75 000 séjours hospitaliers complets financés. Un secteur qui, de plus, prend soin des personnes qui arrivent sur notre territoire à cause des conflits, guerres et génocides dont notre gouvernement est complice.

Face à l’Arizona s’organiser et lutter

Nous défendons une société qui défend les droits et leur accessibilité, assure la justice sociale et redonne du pouvoir d’agir à toutes et tous.

Nous refusons d’être celles et ceux qui accompagnent l’austérité et gèrent la misère produite par ce système.

Le 26 nous seront toustes au piquet de grève au Petit Château pour exiger :

La défense des droits des sans-papiers, du droit au logement et deconditions de travail dignes.

Une projet de société anti-raciste, féministe et sociale qui n’utilise pas la précarisation administrative et sociale et l’enfermement comme machines à briser les personnes racisées, qui reconnait les discriminations transversales qui touchent les femmes et enfin qui investit de manière structurelle dans un secteur psycho-médico-social universellement accessible et de qualité.

Pas un seul euro pour leurs guerres, de l’argent pour le non-marchand et le public.

Ce ne sont ni des actions isolées ni des grèves ponctuelles qui feront reculer l’Arizona.

Nous devons renforcer des espaces d’auto-organisation, à la fois dans nos lieux de travail ainsi qu’entre acteur.ices du secteur et faire converger les luttes en partant des problèmes qu’on partage avec d’autres secteurs, pour constituer un rapport de force massif. Dans ce contexte, la construction d’une riposte par en bas, d’une auto-organisation du psycho-médico-social devient un enjeu central.

En nous dotant de nos propres organes d’auto-organisation, nous voulons nous approprier la lutte et incarner une alternative à la stratégie du front commun syndical en exigeant un réel plan de bataille et en interpellant nos syndicats partout où nous sommes.

RDV le 26 au piquet de grève du secteur psycho-médico-social, c’est là que ça va se passer.