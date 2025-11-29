Le secteur psycho-médico-social s’auto-organise contre les projets de l’Arizona. 3e AG ouverte du secteur psycho-médico-social

Les travailleur·euses ont répondu à l’appel de novembre du front commun syndical : 4 jours de mobilisation, 3 jours de grève, des milliers de personnes mobilisées, parfois pour la 1re fois. De nombreux secteurs ont cessé le travail : les transports, la santé, l’enseignement, le commerce, la culture…
Le secteur psycho-médico-social était là : soutien actif aux autres secteurs, piquets de grève organisés dans plusieurs structures, et un grand piquet commun en solidarité avec les travailleur·euses de Petit Château et les personnes qu’iels accompagnent. La force des secteurs de l’enseignement avec École en Lutte, et de la santé avec le piquet historique des sages-femmes de Saint-Pierre, montrent que des secteurs auto-organisés, qui ont également préparé la grève par des AGs ou des réunions de travailleur.euses entre elleux, peuvent montrer la voie d’une combativité exemplaire.
Une semaine après la journée de grève générale, retrouvons nous pour une 3e AG pour tirer les bilans et se demander : demain, on fait quoi ?
Rendez-vous le mercredi 3 décembre à 18h au 32 rue des Palais, 1030 Schaerbeek.
