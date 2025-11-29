Le secteur psycho-médico-social s’auto-organise contre les projets de l’Arizona. 3e AG ouverte du secteur psycho-médico-social

Santé / Soins

Arizona : Les malades de longue durée, victimes et résistant·es du capitalisme

L’Arizona voudrait remettre 100.000 personnes au travail, d’ici à 2029. En Belgique, le nombre de malades de longue durée n’a jamais été aussi élevé. Plus de 526 000 personnes sont aujourd’hui reconnues en invalidité. Ce phénomène a explosé : le nombre de personnes en arrêt maladie est pratiquement 2,5 fois plus élevé qu’en 2002. Plus alarmant encore, les incapacités de travail liées au burn-out et à la dépression ont augmenté de 43% en seulement 5 ans. Derrière ces statistiques des profils révélateurs : Les femmes représentent 60% des personnes en invalidité. Les ouvriers et ouvrières constituent 65,6% des malades de longue durée alors qu’ils ne représentent qu’un tiers des salariés. Un·e travailleur·euse sur six présente aujourd’hui un risque élevé de burn-out — contre seulement un sur dix il y a dix ans, soit une augmentation de 40% en une décennie. Dans certains secteurs comme l’aide ménagère, un·e travailleur·euse sur cinq est en incapacité chaque jour. Les causes principales ? Un tiers des invalidités sont liées à la dépression ou au burn-out, un autre tiers aux troubles musculo-squelettiques. Deux pathologies intimement liées aux conditions de travail. Des conditions de travail qui détruisent les corps et les esprits 84% des médecins du travail estiment qu’il est demandé aux salarié·es de fournir davantage d’efforts qu’avant, tant sur le plan mental que physique. L’intensification du travail, l’augmentation des cadences, la pression des hiérarchies, le sous-effectif chronique dans les métiers du soin, la précarisation de l’emploi, autant de facteurs qui usent les travailleur·euses jusqu’à la rupture. Le burn-out, souvent présenté comme une faiblesse et une pathologie individuelle, est en réalité une maladie systémique, provoquée par l’organisation économique de la société capitaliste. Les psychiatres l’expliquent : les travailleur·euses sont pris dans des « doubles injonctions contradictoires », bien faire ET faire vite, soigner avec humanité ET traiter 30 patients en deux heures dans le secteur du soin par exemple. Des exigences inconciliables qui mènent à l’épuisement. « Quand je suis revenue, rien n’avait changé. J’avais l’impression que mon incapacité de travail n’avait servi à rien. J’étais en colère. » (Une travailleuse, Carte blanche de la Coalition Santé) Car c’est bien là le paradoxe : on demande aux malades de reprendre le travail sans jamais questionner ce qui les a rendu malades. L’offensive Arizona : sanctionner les malades Face à cette crise sanitaire, la réponse du gouvernement Arizona de Bart De Wever veut "responsabiliser, contrôler, sanctionner". L’objectif affiché ? Économiser jusqu’à 2,2 milliards d’euros d’ici 2030 en remettant un maximum de personnes au travail, coûte que coûte. Le dispositif est implacable. Les sanctions pour les malades qui ne coopèrent pas suffisamment, par exemple en oubliant de remplir un questionnaire ou en ne se présentant pas à un rendez-vous, passent...