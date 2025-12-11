📣 Le secteur psycho-médico-social s’auto-organise contre les projets de l’Arizona. 4e AG ouverte du PMS 📣
🗓️ RDV le 17 déc. à 18h au 32 rue des palais, 1030 Bruxelles 🗓️
🛑 LES JOURNÉES DE GRÈVE DE NOVEMBRE SONT PASSÉES ET ON ATTEND PAS LES BRAS CROISÉS🛑
💬 Les travailleur·euses structurent leur auto-organisation pour construire des espaces de lutte à partir de la base, à partir des travailleur·euses. L’AG du 17 sera l’occasion de construire nos revendications et objectifs à partir des difficultés du terrain et des impacts concrets des projets du gouvernement . Viens amener ton expérience et tes difficultés. 💬
✊🏽NE VIENT PAS TOU.T.E SEUL.E ! AMENE TES COLLEGUES ! ✊🏽
