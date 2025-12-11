stuut.info

Le secteur psycho-médico-social s’auto-organise contre les projets de l’Arizona. 4e AG ouverte du PMS

17 décembre - 18h00 - Marbré

Le secteur psycho-médico-social s’auto-organise contre les projets de l’Arizona. 4e AG ouverte du PMS

Santé / Soins Guerre / Antimilitarisme Économie / Anticapitalisme Classisme / Lutte des classes Droits sociaux / Services publics

LES JOURNÉES DE GRÈVE DE NOVEMBRE SONT PASSÉES ET ON ATTEND PAS LES BRAS CROISÉS
Les travailleur·euses structurent leur auto-organisation pour construire des espaces de lutte à partir de la base, à partir des travailleur·euses.
L’AG du 17 sera l’occasion de construire nos revendications à partir des difficultés du terrain et des impacts concrets des projets du gouvernement . Viens amener ton expérience et tes difficultés.

Bruxelles | sur https://stuut.info

⁨⁨📣 Le secteur psycho-médico-social s’auto-organise contre les projets de l’Arizona. 4e AG ouverte du PMS 📣
🗓️ RDV le 17 déc. à 18h au 32 rue des palais, 1030 Bruxelles 🗓️

🛑 LES JOURNÉES DE GRÈVE DE NOVEMBRE SONT PASSÉES ET ON ATTEND PAS LES BRAS CROISÉS🛑
💬 Les travailleur·euses structurent leur auto-organisation pour construire des espaces de lutte à partir de la base, à partir des travailleur·euses. L’AG du 17 sera l’occasion de construire nos revendications et objectifs à partir des difficultés du terrain et des impacts concrets des projets du gouvernement . Viens amener ton expérience et tes difficultés. 💬
✊🏽NE VIENT PAS TOU.T.E SEUL.E ! AMENE TES COLLEGUES ! ✊🏽

Voir en ligne : Rejoins le canal info Signal

Agenda

Le secteur psycho-médico-social s’auto-organise contre les projets de l’Arizona. 4e AG ouverte du PMS

 mercredi 17 décembre 2025  18h00 - 20h30 iCal
 mercredi 17 décembre 2025
18h00 - 20h30 iCal
 Marbré,

 

32 rue des palais, 1030 Schaerbeek

Notes

Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!

Proposer un complément d'info

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Texte du message

  • Ce formulaire accepte les raccourcis SPIP [->url] {{gras}} {italique} <quote> <code> et le code HTML <q> <del> <ins>. Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

ARTICLES LIÉS

Santé / Soins

Le secteur psycho-médico-social s’auto-organise contre les projets de l’Arizona. Piquet commun devant le Petit Château.

Face à un gouvernement qui précarise, opprime et militarise notre société et nos esprits, les travailleur·euses du secteur psycho-médico-social répondent présent·es et organisent un piquet commun devant le Petit Château le mercredi 26 novembre à partir de 8h. Les conditions de vie des personnes qui utilisent nos services, ainsi que nos propres conditions de travail, sont menacées. Suite à deux AGouvertes, les travailleur·euses du secteur PMS on décidé d’agir. L’Arizona précarise, opprime et militarise notre société et nos esprits. Un gouvernement qui précarise : Car rend les titres de séjours moins accessibles et plus instables c’est laisser des milliers de personnes sous la menace permanente de rester ou devenir sans papier. Qui, face à la crise de logement, priorise les profits des propriétaires plutôt que le droit au logement. Un gouvernement qui mine nos conditions de travail Dans le secteur PMS : dé-financement massif alors que les personnes en précarité augmentent, surcharge de travail généralisée et conditions de travail qui se dégradent. Sur tout le territoire belge : nous poussant à travailler plus longtemps, à être plus flexibles, pour moins de paie et moins de pensions, tout en pouvant être licencié.es plus facilement. Un gouvernement qui opprime en défendant des mesures et discours sexistes, racistes et classistes. Des reformes sexistes qui pénalisent particulièrement les femmes - par exemple, avec la réforme du chômage car surreprésentées dans les temps partiels et carrières non-linéaires. Un discours classiste qui stigmatise les allocataires sociaux et nie les réalités complexes que nous constatons chaque jour dans nos métiers. Des politiques racistes : comme la loi sur les visites domiciliaires permettant de rafles de sans-papiers à leurs domiciles ou la manière dont le ministre de l’Emploi peut déclarer des données fausses et stigmatisantes concernant les nationalités des allocataires du chômage. Et, enfin, un gouvernement qui militarise nos esprits et notre société est un gouvernement qui martèle un discours sécuritaire et de peur dans les débats publics, et rend plus digérable un investissement de plusieurs milliards dans la défense. Pour acheter des F35, ils veulent faire des coupes massives, entre autres, dans le secteur psycho-médico-social. N’oublions pas qu’un seul F-35 (plus de 100 millions d’euros), représente entre 37 000 et 75 000 séjours hospitaliers complets financés. Un secteur qui, de plus, prend soin des personnes qui arrivent sur notre territoire à cause des conflits, guerres et génocides dont notre gouvernement est complice. Face à l’Arizona s’organiser et lutter Nous défendons une société qui défend les droits et leur accessibilité, assure la justice sociale et redonne du pouvoir d’agir à toutes et tous. Nous refusons d’être celles et ceux qui accompagnent l’austérité et gèrent la misère produite par ce système. Le 26 nous seront toustes au piquet de grève au Petit Château...
Bruxelles Bruxelles |
Santé / Soins

AG du secteur psycho-médico-social

Contre les projets de l’Arizona. 3e AG ouverte du secteur psycho-médico-social. Après le piquet commun du secteur PMS devant le Petit Château, on continue à s’organiser ! Les travailleur·euses ont répondu à l’appel de novembre du front commun syndical : 4 jours de mobilisation, 3 jours de grève, des milliers de personnes mobilisées, parfois pour la 1re fois. De nombreux secteurs ont cessé le travail : les transports, la santé, l’enseignement, le commerce, la culture… Le secteur psycho-médico-social était là : soutien actif aux autres secteurs, piquets de grève organisés dans plusieurs structures, et un grand piquet commun en solidarité avec les travailleur·euses de Petit Château et les personnes qu’iels accompagnent. La force des secteurs de l’enseignement avec École en Lutte, et de la santé avec le piquet historique des sages-femmes de Saint-Pierre, montrent que des secteurs auto-organisés, qui ont également préparé la grève par des AGs ou des réunions de travailleur.euses entre elleux, peuvent montrer la voie d’une combativité exemplaire. Une semaine après la journée de grève générale, retrouvons nous pour une 3e AG pour tirer les bilans et se demander : demain, on fait quoi ? Rendez-vous le mercredi 3 décembre à 18h au 32 rue des Palais, 1030 Schaerbeek.
Belgique Belgique |
Santé / Soins

Le secteur psycho-médico-social s’auto-organise contre les projets de l’Arizona. 2e AG ouverte du secteur psycho-médico-social

NOTRE SECTEUR EST SOUS ATTAQUE. Mais les travailleur·euses se rencontrent pour mettre leurs forces en commun et construire une stratégie gagnante. CONSTRUISONS CET ESPACE D’AUTO-ORGANISATION ENSEMBLE ! On s’est rencontré·es le 22/10 lors de la 1re AG. On est parti·es d’un constat clair : La politique raciste, sexiste, classiste du gouvernement va crescendo et précarise toujours plus les personnes avec lesquelles nous travaillons ; tout en s’attaquant aux travailleur·euses du secteur médico-social qui pallient aux politiques xénophobes et austéritaires de l’Etat. Nous ne sommes pas seul·es au sein de notre secteur ! Des ressources, des forces, des envies : tout est là, il suffit de les relier. Déjà, de nombreuses actions s’organisent : le recensement des impacts concrets des mesures de l’Arizona sur notre secteur, des assemblées générales au sein des structures de travail qui deviennent de véritables lieux de politisation, des maisons médicales en grève chaque mois pour faire entendre leur voix etc. Et nous ne sommes pas isolé·es. Les étudiant·es et le milieu culturel étaient présent·es et se tiennent prêt·es à agir à nos côtés. En novembre on sera là ! Pendant les trois jours de grève, on s’organise pour être nombreux·ses, visibles et déterminé·es : pour porter nos revendications, soutenir la lutte globale contre l’Arizona, et construire des ponts entre nos secteurs. Mais pourquoi venir à une assemblée générale ? L’AG est un espace de démocratie directe à l’opposé des institutions hiérarchiques et autoritaires dont nous avons l’habitude. Contrairement à nos tafs où l’on nous impose des décisions et fonctionnements, les AG sont un cadre où tous le monde est écouté et où nous pouvons prendre en main notre mobilisation ! Si nous ne nous dotons pas de nos propres organes d’auto-organisation pour nos luttes, d’autres les dirigeront à notre place. Toute la colère du monde finit par s’évaporer si elle ne se coordonne pas ou si elle est dirigée par ceux qui veulent l’éteindre. Et pour que les AG puissent s’imposer comme direction de nos luttes, il ne suffit pas qu’elles existent, il faut surtout qu’elles soient capables d’instaurer un rapport de force pour imposer nos revendications ! Rendez-vous le mercredi 12 novembre à 18h au 32 rue des Palais, 1030 Schaerbeek
Belgique Belgique |
Santé / Soins

Quelles stratégie contre les attaques au secteur ? Assemblée générale du secteur psycho-médico-social

NOTRE SECTEUR EST SOUS ATTAQUE Les conditions de vie des personnes avec qui on travaille, ainsi que nos conditions de travail sont directement impactées. RENCONTRONS-NOUS POUR REFLECHIR ENSEMBLE Alors que la formation du gouvernement régional Bruxellois traîne et met en difficulté notre secteur, le fédéral n’arrange pas les choses. La politique raciste, sexiste, classiste du gouvernement va crescendo et précarise toujours plus les personnes avec lesquelles nous travaillons. Des familles demandeur·euses d’asile à la rue ; un contexte où les conditions d’obtention du droit d’asile se durcissent ; définancement et surcharge des CPAS ; allocations coupées ; suppression du Plan Grand Froid ; arrivée de Frontex en Belgique ; répression du soutien à la lutte du peuple palestinien… Tout en s’attaquant aux travailleur·euses du secteur médico-social qui pallient aux politiques xénophobes et austéritaires de l’Etat. Les travailleur·euses du secteur médico-social fonctionnent dans des services saturés et sous la menace constante de restrictions budgétaires et de licenciements collectifs. La colère de nos publics et des travailleur·euses du secteur psycho-médico-social s’inscrit dans une indignation qui s’exprime à l’échelle du pays, contre la politique austéritaire, raciste et classiste du gouvernement Arizona : qui démantèle les services publics et qui demande de travailler plus longtemps, de manière plus précaire et de retourner plus vite au travail, tout ça pour financer leurs guerres. Pour faire plier l’Arizona, il ne suffit pas d’une manifestation, d’actions spectaculaires ou de journées de grève isolées. Le mouvement en cours doit s’organiser à la base pour imposer son plan de bataille et ses revendications. Notre secteur doit se structurer et se solidariser avec les autres secteurs mobilisés, afin de constituer un rapport de force massif. Rencontrons-nous ce mercredi 22 octobre lors d’une AG du secteur psycho-médico-social pour réfléchir ensemble : Comment notre secteur est-il atteint ? Comment cela s’inscrit pleinement dans les attaques du/des gouvernement/s contre les travailleur·euses et contre nos publics ? Comment s’organiser malgré les difficultés qui entravent la mobilisation dans notre secteur ? Comment s’inscrire dans une lutte avec les autres secteurs mobilisés ? Comment mener, ensemble, via un plan d’action commun, une lutte combative et victorieuse ? Rendez-vous ce mercredi 22 octobre à 18h au 32 rue des Palais, 1030 Schaerbeek
Bruxelles Bruxelles |

DANS LES MÊMES THÉMATIQUES

Santé / Soins

[BROCHURE] Pour qu’on n’ait plus à porter nos enfants la peur au ventre

Avertissements de lecture Dans cette brochure des actes (réels ou supposés) et des propos (réels ou supposés) transphobes et/ou cis-sexistes vont être évoqués, parfois via des témoignages, parfois par des personnes concernées, parfois par des personnes non concernées. Prenez soin de vous. Qui sommes nous ? Le collectif des hippocampes est un petit collectif en non-mixité de personnes transmasc ayant porté un enfant après leur transition, et actuellement uniquement composé de personnes blanches. Formé à partir d’un discord créé en 2023, il est pensé comme un espace d’échange et d’entraide qui a été vital pour plusieurs d’entre nous dans des moments difficiles comme la grossesse, le post-partum. C’est un espace où on s’apporte mutuellement du soin, du soutien émotionnel, et où on peut élaborer des stratégies pour vivre au mieux ces moments. La deuxième fonction de notre collectif est de créer des liens entre nos enfants : on a envie qu’iels se rencontrent, se connaissent et puissent grandir dans un monde où chacun.e d’elleux n’est pas le seul bébé à avoir été porté par son parent transmasc, par son papa, par un de ses papa.x.s. On espère que ces liens leur apporteront de la sécurité, et de l’empouvoirement pour leur vie future. À l’Existransinter 2024 de Paris, on a marché avec nos bébés derrière une banderole portant l’inscription « ParentEs et tatas trans, nos parentés sont puissantes », et on a distribué notre premier tract. Parce que notre troisième fonction est aussi d’élaborer des revendications et de les défendre dans l’espace public pour faire avacer nos droits ! Les hippocampes – hippocampes@proton.me Pour qu’on n’ait plus a porter nos enfants la peur au ventre Si l’Etat français ne veut pas qu’on soit trans, il veut encore moins qu’on soit trans et parents. On a dû se battre jusqu’en 2016 pour que la stérilisation chirurgicale ne soit plus nécessaire pour faire changer la mention de sexe à l’état civil. Cette histoire de transphobie, d’eugénisme est très récente, c’est notre histoire ; on s’est construit.x.s avec cette violence-là, avec cette idée que pour l’Etat français c’est soit la transition, soit la parentalité, mais surtout pas les deux. Sauf qu’en réalité il y a beaucoup de personnes trans qui sont parent.e.s : soit qu’elles aient eu des enfants avant leur transition, soit qu’elles choisissent de ne pas faire de Changement d’Etat Civil (CEC). On est loin d’être les premier.x.s à choisir ET la transition ET la parentalité, mais chacunx, dans son petit monde, est le premier. Souvent, le premier mec trans enceint qu’on a vu, c’était nous-même ! Être trans et enceint, c’est une expérience à la fois socialement invisible, et hypervisible dans les médias sensationnalistes. Notre existence est constamment niée, effacée, gommée, et en même temps mise en spectacle dans des émissions sur M6 qui posent sur nos corps un regard violemment altérisant. En fait, l’invisibilisation sociale et l’hypervisibilité...
Partout Partout |
Santé / Soins

KARAOKRÊPES : Soirée de soutien à la mutuelle autogérée l’Autothune

Soirée « KARAO’KRÊPES » le 16 Janvier 2026 au ZK, en soutien au collectif de mutuelle autogérée l’Authotune Venez chanter la vie et cracher sur le monde le vendredi 16 Janvier 2026 à partir de 19h au ZK (23 avenue de la verrerie, Bruxelles) , pour soutenir une mutuelle de redistribution et peut-être créer la vôtre !? AU PROGRAMME : entrée à prix libre en soutien à l’AUTOTHUNE (voir présentation succincte en bas) : En continu : Stand d’information sur différentes mutuelles d’ici ou d’ailleurs, existantes ou pré-existantes. Bar (soft/ alcool) à prix (anti-)démocratiques. Dès 19h (dehors) : Chants révolutionnaires. Une chorale naissante interprétera avec vous, quelques chants révolutionnaires du monde. À partir de 20h : La cuisine 100DAL vous servira a prix libre des crêpes salées/sucrées pour régaler vos papilles ! Une présentation de différentes mutuelles bruxelloises accompagnera ce repas. 21h (à l’intérieur) : Le karaoké ouvert vous laissera une liberté d’interprétation de vos tubes préférés ! 00h30 : DJette set : Pour achever cette soirée, Billy Kérosène mettra le feu pour vous faire transpirer sur ses rythmes endiablés. 2h : Fin Présentation de notre mutuelle : L’AUTOTHUNE, qu’est-ce que c’est ? Conscient-e-s des inégalités d’accès à l’argent, pilier du monde capitaliste/néo-libéral que nous voulons déserter et détruire, gage des rapports de dominations inhérents à celui-ci, notre collectif a, depuis 5 années, mis en place cette mutuelle de redistribution. Loin d’être LA solution, cette mutuelle ne vise pas à égaliser parfaitement l’accès à cette ressource qu’est l’argent, outil principal d’oppression, qui donne accès à toutes les autres ressources, mais à se libérer au maximum de son pouvoir de nuisance dans notre rapport au monde en la partageant partiellement. En opposition à la pensée méritocratique majoritaire qui justifie l’ordre bourgeois établit dans notre société, elle-même soutenue par la propagande politico-médiatique, notre collectif s’est constitué pour avancer vers une émancipation de l’injustice, de l’aliénation et de la honte qu’elle produit. Inspirée par d’autres mutuelles préexistantes, notre démarche se veut autogérée donc les règles en sont définies en consensus restent toujours discutables. Les rôles nécessaires au bon fonctionnement de cette mutuelle tournent mensuellement. Comment ça marche ? Basée sur la confiance et la solidarité et inspirées d’autres mutuelles pré-existantes, l’AUTOTHUNE vise à partager une partie des revenus des personnes les plus aisées vers les personnes les plus précaires/précarisées. Refus de se soumettre à l’esclavage salarial, difficultés à s’insérer dans le marché du travail par racisme institutionnel, facilités de classe à accéder à l’argent, … les profils des AUTOTHUNISTES sont variés et le processus mensuel de redistribution invite à remettre en question le fonctionnement par la constitution régulière de groupes de réflexion autour de...
Bruxelles Bruxelles |
PLUS D'ARTICLES - Santé / Soins
PLUS D'ARTICLES - Guerre / Antimilitarisme
PLUS D'ARTICLES - Économie / Anticapitalisme
PLUS D'ARTICLES - Classisme / Lutte des classes
PLUS D'ARTICLES - Droits sociaux / Services publics
PLUS D'ARTICLES - Soutien / Entraide

Publiez !

Comment publier sur Stuut ?

Stuut est un média ouvert à la publication.
La proposition d'article se fait à travers l’interface privée du site.
Si vous rencontrez le moindre problème ou que vous avez des questions,
n’hésitez pas à nous le faire savoir par e-mail: contact@stuut.info