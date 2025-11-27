Lecture : Resistência e poesia + Film : Big Bang Henda

Resistência e poesia

Pour terminer la soirée, un moment de poésie et de musique où dialoguent les voix fortes de la littérature angolaise — Lopito Feijó, Ana Paula Ribeiro Tavares, Fernando Costa Andrade et Maurício Gomes. Les textes, lus en portugais et en français, évoqueront les luttes de l’indépendance, les blessures coloniales, l’amour, l’exil et la saudade, à la suite de la poésie de résistance et de beauté résiliente de « Big Bang Henda », film entre fiction et réel sur l’artiste angolais Kiluanji Kia Henda à la pointe de la pensée anticoloniale.

→ Avec Pascale Kinanga d’Angola 2025 et l’acteur belgo-ukrainien-angolais Francisco Yvan Luzemo pour la lecture, et le guitariste Flávio Maciel de Souza pour l’accompagnement musical.

Big Bang Henda

Renverser les statues et les symboles, construire de nouveaux souvenirs, détourner le paysage détruit, écrire des lettres à l’avenir, inverser les dynamiques de pouvoir : « Big Bang Henda » est un essai documentaire en forme de manifeste poétique sur l’artiste angolais Kiluanji Kia Henda basé à Luanda. Au travers performances, poèmes, créations et réflexions, il nous emmène dans un voyage anticoloniale mêlé d’afrofuturisme visant à encourager les générations qui ont grandi pendant ou après la guerre de retrouver espoir et se réapproprier leur destin.