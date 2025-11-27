stuut.info

Lecture : Resistência e poesia + Film : Big Bang Henda

4 décembre - 21h00 - Cinéma Nova

Racismes / Colonialismes Médias Histoire / Archives Résistances et solidarités internationales Éducation populaire / Partage de savoirs

50 ans de l’indépendance de l’Angola

Resistência e poesia

Pour terminer la soirée, un moment de poésie et de musique où dialoguent les voix fortes de la littérature angolaise — Lopito Feijó, Ana Paula Ribeiro Tavares, Fernando Costa Andrade et Maurício Gomes. Les textes, lus en portugais et en français, évoqueront les luttes de l’indépendance, les blessures coloniales, l’amour, l’exil et la saudade, à la suite de la poésie de résistance et de beauté résiliente de « Big Bang Henda », film entre fiction et réel sur l’artiste angolais Kiluanji Kia Henda à la pointe de la pensée anticoloniale.

→ Avec Pascale Kinanga d’Angola 2025 et l’acteur belgo-ukrainien-angolais Francisco Yvan Luzemo pour la lecture, et le guitariste Flávio Maciel de Souza pour l’accompagnement musical.

Big Bang Henda

Renverser les statues et les symboles, construire de nouveaux souvenirs, détourner le paysage détruit, écrire des lettres à l’avenir, inverser les dynamiques de pouvoir : « Big Bang Henda » est un essai documentaire en forme de manifeste poétique sur l’artiste angolais Kiluanji Kia Henda basé à Luanda. Au travers performances, poèmes, créations et réflexions, il nous emmène dans un voyage anticoloniale mêlé d’afrofuturisme visant à encourager les générations qui ont grandi pendant ou après la guerre de retrouver espoir et se réapproprier leur destin.

 jeudi 4 décembre 2025  21h00 - 22h30 iCal
 jeudi 4 décembre 2025
21h00 - 22h30 iCal
 Cinéma Nova,

 

3 rue d’Arenbergstraat 1000 BXXL

13 décembre - 18h30 - Recyclart

❤️‍🔥𝟏3/1𝟐 𝐏A𝐑T𝐘 ❤️‍🔥

Pour la journée internationale contre les violences policières, le collectif OSVP (Outils Solidaire contre les Violences Policières) et le Recyclart organisent une soirée de soutien aux proches des victimes de la police. 𝙥𝙧𝙤𝙜𝙧𝙖𝙢𝙢𝙚 1𝟖h𝟑0 - D𝐨o𝐫s 1𝟗h - P𝐫o𝐣e𝐜t𝐢o𝐧 : « Q𝐮a𝐧d l𝐚 𝐩o𝐥i𝐜e t𝐮e » 𝟐0𝐡 - 𝐏a𝐫t𝐚g𝐞 𝐝’𝐨u𝐭i𝐥s : « 𝐩o𝐥i𝐜e, 𝐨n v𝐞u𝐭 𝐝e𝐬 𝐜h𝐢f𝐟r𝐞s » 𝟐0𝐡3𝟎 - 𝐂a𝐧t𝐢n𝐞 : 𝟏0𝟎 𝐝a𝐥 𝟐0𝐡4𝟓 - 𝐈n𝐭e𝐫l𝐮d𝐞 𝐟a𝐧f𝐚r𝐞 : 𝐀u𝐭o𝐭e𝐬t 8𝟎1𝟎 𝟐1𝐡 - 𝐂o𝐧c𝐞r𝐭 : 𝐀n𝐭i-C𝐲c𝐥o𝐧e 2𝟏h𝟒5 - I𝐧t𝐞r𝐥u𝐝e f𝐚n𝐟a𝐫e : A𝐮t𝐨t𝐞s𝐭 𝟖0𝟏0 2𝟐h - T𝐨m𝐛o𝐥a 2𝟐h𝟒5 - C𝐨n𝐜e𝐫t : L𝐞s c𝐚n𝐢c𝐡e𝐬 𝐝e l’e𝐧f𝐞r 2𝟑h𝟒5 - D𝐉 𝐬e𝐭 : 𝐒K𝐀N𝐃A𝐋 Tous les sous des entrées vont à la cagnotte commune pour les familles ayant perdu un proche au contact de la police. Amène du CASH -
Bruxelles |

4 décembre - 18h30 - Cinéma Nova

[Projo] Independência

50 ans de l’indépendance de l’Angola Né de la nécessité de préserver la mémoire collective et les récits des participants à la lutte pour la libération de l’Angola, « Independência » suit chronologiquement les évènements au travers de nombreux témoignages, archives, relations épistolaires, et reconstitutions via le film d’animation. Territoire colonisé par le Portugal depuis 1575, l’Angola devra attendre 1961 pour qu’éclate une guerre anti-coloniale menée par divers groupes armés rivaux (le MPLA, l’UNITA et le FNLA). Ce n’est qu’après 13 années de guérilla que la république populaire d’Angola fut proclamée, le 11 novembre 1975. Suivront 25 ans de guerre civile, mais c’est une autre histoire… Le réalisateur Fradique, l’une des voix les plus expressives du cinéma angolais, n’est pas inconnu du Nova qui avait programmé en 2021 sa première fiction multi-primée « Ar condicionado ». Pas étonnant que quelques années plus tôt, son premier long métrage documentaire, produit par le collectif Geração 80 et l’Associaçāo Tchiweka de Documentaçāo (ATD), soit déjà bâti pour le grand écran ! Suivi d’une courte discussion avec Artur da Costa, historien du cinéma Angolais, ancien militant pour l’indépendance de l’Angola.
Bruxelles |

7 décembre - 14h00 - point de chute, ades’if

Explorer les liens entre l’IA et le nucléaire

SMR + IA = <3 Ou : pourquoi et comment les GAFAM investissent dans le nucléaire On vous propose de passer une après-midi pour explorer deux tendances qui sont en cours : la relance du nucléaire et le développement de l’IA dans tout un tas de domaines. Ces deux évolutions dans la manière dont s’organise le monde sont liées, notamment par la participation des GAFAM dans la recherche nucléaire. Pourtant, la dénonciation du nucléaire n’est pas tellement présente dans les critiques de l’IA et des usages énergétiques du numérique. On vous propose de s’outiller pour mieux comprendre les articulations entre les deux. L’idée est que chacun·e apporte des ressources s’iel en a (on en aura aussi, que cela ne soit pas un frein !). On se les présentera, puis on pourra faire des petits groupes pour les lire, les arpenter, les écouter... On pourra aussi faire des recherches internet. Ensuite on se racontera ce qu’on a appris et peut-être même qu’on commencera à réfléchir à en faire quelque chose (tract, zine, affiche, podcast...?) De 14h à 18h autour du poêle de l’ades’if.
Bruxelles |
