Les humains, la nature, la ville : quelles relations ?

29 novembre - 10h00 - UCL - Auditoire central 51F

Santé / Soins Écologie Logement / Squat

Journée d’étude pour penser ensemble des solutions pour Bruxelles en temps de crises.

✴️ SAVE THE DATE ✴️

🗓️ Samedi 29 novembre : le mouvement Santé x Nature x Logement organise une journée d’étude et de rencontre qui permettra d’aborder les questions de santé, d’accès au logement, de lutte contre la précarité et de protection de la nature en profondeur.

🤗 Rejoignez-nous pour cette journée d’étude et de rencontre exceptionnelle le samedi 29 novembre, de 10 à 17h.
📍 Où ? UCL - auditoire central 51 F, Avenue E. Mounier 51, Woluwé-Saint-Lambert - METRO ALMA
▶️ Entrée : 5 euros. Gratuit pour celles et ceux qui en ont besoin.

✴️ Au programme :
> 9h30 : Accueil
La matinée sera organisée autour d’une table ronde rassemblant :
▶️ Paola Vigano , architecte et urbaniste italienne, professeur à l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne, récompensée par le Grand prix de l’urbanisme 2013 en France. Paola Vigano a notamment réalisé le très remarqué "Schéma stratégique multidisciplinaire du bassin versant de la Vesdre" avec l’ULiège après les inondations de 2021.
▶️ Anne Berquin, docteure en Sciences biomédicales, médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation, professeure à l’UCLouvain, autrice de "Transition et soins de santé : quels défis pour le futur ?". Anne Berquin est une personnalité de référence pour l’approche "One health" en Belgique.
▶️ Pascale Vielle, professeure de droit social (UCLouvain), et collaboratrice scientifique à l’ULB. Pascale Vielle est autrice principale du récent rapport "Construire une protection sociale-écologique pour la Belgique" qui constitue un apport essentiel pour la réflexion sur le devenir de la protection sociale dans le contexte de la transition écologique en Belgique.
Avec des interventions sur les thèmes suivants :
✅ La ville peut-elle survivre dans la nature, à quelles conditions ?
✅ L’approche « one health » et les liens entre la santé, la nature et le logement,
✅ Articuler les enjeux d’accès au logement, à la nature et à la santé : la question d’une sécurité sociale-écologique

Modérateurs :

  • Laurent d’Ursel (Syndicat des immenses)
  • Jean-Baptiste Godinot (We Are Nature.Brussels)
  • Dr Mathilde Berghmans, médecin spécialiste en maladies infectieuses (Health for future - Belgium)
  • Céline Bertrand (Cellule Environnement SSMG)
    L’après-midi :

> 14 h00
🗣️ Témoignages du vécu : le triple ravage écologique, social et sanitaire à Bruxelles.
▶️ Karin Stevens – Active dans la défense de la nature à Bruxelles : Nous sommes la nature qui se défend, en ville aussi
▶️ Un.e représentant.e du Syndicat des immenses (https://syndicatdesimmenses.be) : N’avoir pas de chez-soi à Bruxelles : des causes, des conséquences
▶️ Une patiente de la Fédération des Maisons Médicales (https://www.maisonmedicale.org) : Comment guérir quand l’habitat rend malade ?
🤝 Propositions d’actions.
Au plaisir de vous revoir ou de vous rencontrer !
↪️ Infos et inscription :
https://framaforms.org/les-humains-la-nature-la-ville-quelles-relations-penser-ensemble-des-solutions-pour-bruxelles-en

Agenda

 samedi 29 novembre 2025  10h00 - 17h00 iCal
 samedi 29 novembre 2025
10h00 - 17h00 iCal
 UCL - Auditoire central 51F,

 

Avenue E. Mounier 51
1200 Woluwé Saint-Lambert

