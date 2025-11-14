Après un lancement dynamique le 7 octobre dernier, où une série d’associations molenbeekoises ont symboliquement fermé leur porte pour alerter et sensibiliser les publics ainsi que les autorités régionales ou fédérales, pour ensuite rebondir lors de la méga-manifestation du 14/10 où une délégation molenbeekoise d’environ 500 personnes a manifesté ses colères en rue, nous vous invitons à rejoindre notre procession des pleureuses le 19 novembre dès 15h (Parc Bonnevie) pour donner une suite aux larmes et aux cris de résistance des travailleuses/-eurs, des habitant-e-s et des publics d’asbl qui refusent d’être soldés comme des produits ! A partir du Parc Bonnevie, les Pleureuse résistantes suivies des processionnaires du non-marchand molenbeekois se dirigeront vers le Canal, non pour s’y jeter, mais pour crier leur résistance – farouchement burlesque certes – mais bien réelle, et revendiquer une juste revalorisation et reconnaissance de son travail ! Des associations et services indispensables (déjà fragilisés par le manque de moyens) qui seront plus que d’habitude sollicités dans le contexte de la précarisation de leurs équipes, des services communaux & du CPAS, qui seront pourtant prié-e-s d’accompagner, une fois encore, les personnes déjà fragilisées par les crises successives qui se sont succédées ces dernières années, avec l’exclusion de quelque 4.000 personnes du chômage pour l’ensemble de l’année 2026 !
Les pleureuses résistantes du Canal
19 novembre - 15h00 - Parc Bonnevie
Les pleureuses résistantes du Canal
Le secteur du non marchand molenbeekois organise une parade de pleureuses résistantes le mercredi 19.11 à 15h00, départ parc Bonnevie, arrivée à la WAQ pour un goûter festif 🍰 ! Venez nombreux.ses parader avec nous habillé.e tout de noir !
