Les pleureuses résistantes du Canal

19 novembre - 15h00 - Parc Bonnevie

Droits sociaux / Services publics Travail / Précariat

Le secteur du non marchand molenbeekois organise une parade de pleureuses résistantes le mercredi 19.11 à 15h00, départ parc Bonnevie, arrivée à la WAQ pour un goûter festif 🍰 ! Venez nombreux.ses parader avec nous habillé.e tout de noir !

Après un lancement dynamique le 7 octobre dernier, où une série d’associations molenbeekoises ont symboliquement fermé leur porte pour alerter et sensibiliser les publics ainsi que les autorités régionales ou fédérales, pour ensuite rebondir lors de la méga-manifestation du 14/10 où une délégation molenbeekoise d’environ 500 personnes a manifesté ses colères en rue, nous vous invitons à rejoindre notre procession des pleureuses le 19 novembre dès 15h (Parc Bonnevie) pour donner une suite aux larmes et aux cris de résistance des travailleuses/-eurs, des habitant-e-s et des publics d’asbl qui refusent d’être soldés comme des produits ! A partir du Parc Bonnevie, les Pleureuse résistantes suivies des processionnaires du non-marchand molenbeekois se dirigeront vers le Canal, non pour s’y jeter, mais pour crier leur résistance – farouchement burlesque certes – mais bien réelle, et revendiquer une juste revalorisation et reconnaissance de son travail ! Des associations et services indispensables (déjà fragilisés par le manque de moyens) qui seront plus que d’habitude sollicités dans le contexte de la précarisation de leurs équipes, des services communaux & du CPAS, qui seront pourtant prié-e-s d’accompagner, une fois encore, les personnes déjà fragilisées par les crises successives qui se sont succédées ces dernières années, avec l’exclusion de quelque 4.000 personnes du chômage pour l’ensemble de l’année 2026 !

 mercredi 19 novembre 2025  15h00 - 17h00
 mercredi 19 novembre 2025
15h00 - 17h00 iCal
 Parc Bonnevie,

 

Molenbeek

Extrême-droite / Antifascisme

Violences policières : manif des enseignant•es et étudiant•es

Tolérez-vous que votre police tabasse vos enseignant•es ?   L’intimidation est un mécanisme de disuasion qui relève de la sphère de la violence. Nous vous demandons de prendre vos responsabilités et de nous protéger. Nous nous sommes retrouvé•es à l’appel des syndicats en front commun devant le siège du gouvernement de la FWB place Surlet de Chockier à 9h30. Cette manifestation contre les mesures prises par le gouvernement de la FWB à l’égard du secteur de l’éducation regroupait majoritairement enseignant•es et collectifs d’étudiant•es. Environ 700 manifestant•es ont pris la rue à 10h45 de manière pacifique. Le cortège n’était pas long et se déplaçait lentement, ne faisant qu’un seul tour du boulevard en empruntant les trottoirs, la rue et les passage piétonniers. Alors que les permanent•es des syndicats reçu•es par la ministre n’étaient pas encore sortis de la discussion et que nous les attendions sur la place, la police anti-émeute s’est placée devant le bâtiment. La police a prévenu individuellement quelques manifestant•es que le mouvement allait être dissout avec l’utilisation des moyens « spéciaux » et usage de la force. Les policiers se sont positionnés en rang matraque et boucliers en avant. Suite à cela, s’est lancé un appel des manifestant•es à quitter les lieux. Alors que le mouvement se dirigeait vers le métro et que les manifestant•es étaient dos aux policiers, ces derniers ont violement chargé, nous poussant sur la petite ceinture au milieu du boulevard.  Nous n’étions plus qu’une centaine.  Une partie du groupe a reussi à traverser le boulevard tandis qu’une vingtaine de civil•es a été nassée sur le terre plein de la petite ceinture. Certaines personnes ont reçus des coups de matraques et ont été bousculées par les boucliers.  Les personnes nassées ont été dirigées de façon musclée vers des fourgons.  Parmis les personnes arretées, il y avait cinq mineur•es, des permanent•es et délegué•es, des syndicats, des enseignant•es et un livreur qui n’avait rien avoir avec la manifestation.  Les personnes interpelées ont été mises à l’écart sans communication sur le motif de leur arrestation autre que le fait qu’il ètait 11h30 au lieu des 11h annoncées initialement. Ils et elles n’ont pas reçu non plus d’informations sur leurs droits et la légitimité de la violence policière. Pendant les faits, les personnes ont été matraquées et poussées avec des boucliers. Il n’y a pourtant pas eu de refus d’obtempérer de la part des manifestant•es. L’autre partie du cortège, arrivée de l’autre côté du boulevard, était bloquée par une ligne de policiers anti-émeute. Beaucoup de policiers n’avaient pas de matricules visibles et nous menaçaient avec leurs matraques et bonbonnes de gaz nous empéchant de se rejoindre.  Les policiers rigolaient et poussaient à la confrontation. À ce moment, un policier a dit « Ce n’est pas nous, ce sont les ordres que nous avons reçus », d’autres ont dit vouloir nous « protéger » des...
Bruxelles Bruxelles |
Santé / Soins

Le secteur psycho-médico-social s’auto-organise contre les projets de l’Arizona. 2e AG ouverte du secteur psycho-médico-social

NOTRE SECTEUR EST SOUS ATTAQUE. Mais les travailleur·euses se rencontrent pour mettre leurs forces en commun et construire une stratégie gagnante. CONSTRUISONS CET ESPACE D’AUTO-ORGANISATION ENSEMBLE ! On s’est rencontré·es le 22/10 lors de la 1re AG. On est parti·es d’un constat clair : La politique raciste, sexiste, classiste du gouvernement va crescendo et précarise toujours plus les personnes avec lesquelles nous travaillons ; tout en s’attaquant aux travailleur·euses du secteur médico-social qui pallient aux politiques xénophobes et austéritaires de l’Etat. Nous ne sommes pas seul·es au sein de notre secteur ! Des ressources, des forces, des envies : tout est là, il suffit de les relier. Déjà, de nombreuses actions s’organisent : le recensement des impacts concrets des mesures de l’Arizona sur notre secteur, des assemblées générales au sein des structures de travail qui deviennent de véritables lieux de politisation, des maisons médicales en grève chaque mois pour faire entendre leur voix etc. Et nous ne sommes pas isolé·es. Les étudiant·es et le milieu culturel étaient présent·es et se tiennent prêt·es à agir à nos côtés. En novembre on sera là ! Pendant les trois jours de grève, on s’organise pour être nombreux·ses, visibles et déterminé·es : pour porter nos revendications, soutenir la lutte globale contre l’Arizona, et construire des ponts entre nos secteurs. Mais pourquoi venir à une assemblée générale ? L’AG est un espace de démocratie directe à l’opposé des institutions hiérarchiques et autoritaires dont nous avons l’habitude. Contrairement à nos tafs où l’on nous impose des décisions et fonctionnements, les AG sont un cadre où tous le monde est écouté et où nous pouvons prendre en main notre mobilisation ! Si nous ne nous dotons pas de nos propres organes d’auto-organisation pour nos luttes, d’autres les dirigeront à notre place. Toute la colère du monde finit par s’évaporer si elle ne se coordonne pas ou si elle est dirigée par ceux qui veulent l’éteindre. Et pour que les AG puissent s’imposer comme direction de nos luttes, il ne suffit pas qu’elles existent, il faut surtout qu’elles soient capables d’instaurer un rapport de force pour imposer nos revendications ! Rendez-vous le mercredi 12 novembre à 18h au 32 rue des Palais, 1030 Schaerbeek
Belgique Belgique |

17 novembre - 18h30 - Halles de Schaerbeek

Appel à une Assemblée Générale de la culture

Le groupe 31 mars, groupe d’artistes issu·x·es des arts vivants, des arts plastiques, de la musique, du cinéma et de la littérature, étudiant·x·es en école d’art, appelle les fédérations, les groupes et associations de la culture, les syndicats, les étudiant·x·es et tou·x·tes les travailleur·x·euses de la culture à une Assemblée Générale afin de se positionner face aux politiques de casse sociale du gouvernement Arizona. → le 17 novembre  aux Halles de Schaerbeek  de 18h30 à 21h30 Le 14 octobre dernier, nous étions plus de 140 000 dans les rues de Bruxelles. Le bloc culture était en nombre comme jamais. Hormis les violences policières, le silence et le mépris, aucune réponse face à cette mobilisation inédite. Ça suffit. Notre position doit être toujours plus forte face à la politique austéritaire, discriminante, classiste et fiscalement injuste du gouvernement Arizona. La culture continue à se structurer et se solidariser avec les autres secteurs mobilisés, afin de constituer un rapport de force massif et contribuer à construire un projet politique plus inclusif, social et égalitaire. Le mouvement en cours s’organise pour imposer son plan de lutte et ses revendications. Ordre du jour de cette AG : → Etat des lieux des difficultés et des revendications → Présentation d’un communiqué commun à destination de la presse, des réseaux sociaux, des centrales syndicales et d’autres secteurs du service public, des gouvernements, etc. → Mise en place de groupes de travail organisésautour de thématiques préalablement déterminées, (par exemple : « organisation de la mobilisation et participation aux piquets lors de la grève des services publics le 25 novembre et de la grève générale le 26 novembre », « mise en lien avec les autres secteurs impactés (enseignement, santé, social) ainsi qu’avec les étudiant·es de façon à dégager des revendications communes », etc.) PROPOSONS DES ALTERNATIVES. LA LUTTE POUR NOS DROITS EST INDISSOCIABLE DE LA LUTTE POUR LES DROITS DE TOU·X·TES ET TOUS.
Bruxelles Bruxelles | Classisme / Lutte des classes |
