Liban : Mahmoud Abbas veut désarmer les organisations palestiniennes dans les camps de réfugiés

Contrôle social / Répression

[France] La révolutionnaire turque Zehra Kurtay menacée d’extradition

Militante révolutionnaire turque et ancienne prisonnière politique en Turquie et en France, Zehra Kurtay a été arrêtée le 26 mai dernier en région parisienne. Elle est actuellement détenue au Centre de Rétention Administrative d’Oissel et a entamé une grève de la faim. Elle est aujourd’hui sous la menace d’une expulsion vers le régime fasciste turc où sa vie est en danger en raison de son engagement antifasciste et internationaliste. Vendredi 31 mai, une audience du Tribunal administratif (...)