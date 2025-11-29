Liège : Huit personnes arrêtées lors d’une manifestation contre la venue de Georges-Louis Bouchez

12 décembre - 19h00 - Mona

Projection du dernier film de Mathieu Rigouste « Nous sommes des champs de bataille ».

Front de mères et Bruxelles Bagarre Club vous invitent à la projection du dernier film de Mathieu Rigouste "Nous sommes des champs de bataille". La projection sera suivie d’une discussion autour d’un repas avec le réalisateur, Fahima qui intervient dans le film, et les collectifs organisateurs. Vendredi 12 décembre à 19h au Mona (avenue de Jette 225, 1090 Jette) Entrée à prix libre Repas gratuit par le collectif 100dal Film en français sous-titré anglais “ Depuis le début des années 2000, j’enquête sur le système sécuritaire tout en participant aux luttes sociales. Et pour cette raison, j’ai été fiché par les services de renseignements français. Mais nous avons besoin de mieux comprendre cette machine de guerre et de contrôle qui écrase les peuples. Alors j’ai décidé d’aller enquêter au coeur de Milipol, le salon mondial de la sécurité intérieure des Etats. Suivez-moi dans les coulisses de ce business mondial. Nous allons enquêter ensemble sur la fabrication des guerres, la globalisation de la surveillance et le commerce de la répression. Il s’agit de mettre en lumière les rouages d’un système en laissant ses principaux acteurs le raconter eux-mêmes, face caméra. Et d’y réfléchir avec celles et ceux qui subissent l’ordre militaro-sécuritaire au quotidien et qui tentent de lui résister pour exister. A travers les interstices, nous interrogeons notre participation à l’ordre des choses et du monde, notre capacité à nous préserver et à nous transformer. Dans le reflet de la machine de guerre, nous sommes face à nous-mêmes et à ce que nous voulons devenir." NOUS SOMMES DES CHAMPS DE BATAILLE, un film de Mathieu Rigouste 90 min, France, 2025