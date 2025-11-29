stuut.info

Liège : Huit personnes arrêtées lors d'une manifestation contre la venue de Georges-Louis Bouchez

Contrôle social / Répression

Liège : Huit personnes arrêtées lors d’une manifestation contre la venue de Georges-Louis Bouchez

Bruxelles | Collectif : Secours Rouge

Mercredi 26 novembre à Liège, une conférence avec la présence du président du MR Georges-Louis Bouchez et la ministre Valérie Glatigny a été perturbée par une manifestation de 600 personnes. Le cortège est passé dans le centre-ville vers 20h, durant lequel des projectiles ont été lancés sur différents bâtiments. La police était massivement déployée sur place et huit personnes ont été arrêtées (5 judiciaires et 3 administratives).

DANS LES MÊMES THÉMATIQUES

12 décembre - 19h00 - Mona

Projection du dernier film de Mathieu Rigouste « Nous sommes des champs de bataille ».

Front de mères et Bruxelles Bagarre Club vous invitent à la projection du dernier film de Mathieu Rigouste "Nous sommes des champs de bataille". La projection sera suivie d’une discussion autour d’un repas avec le réalisateur, Fahima qui intervient dans le film, et les collectifs organisateurs. Vendredi 12 décembre à 19h au Mona (avenue de Jette 225, 1090 Jette) Entrée à prix libre Repas gratuit par le collectif 100dal Film en français sous-titré anglais “ Depuis le début des années 2000, j’enquête sur le système sécuritaire tout en participant aux luttes sociales. Et pour cette raison, j’ai été fiché par les services de renseignements français. Mais nous avons besoin de mieux comprendre cette machine de guerre et de contrôle qui écrase les peuples. Alors j’ai décidé d’aller enquêter au coeur de Milipol, le salon mondial de la sécurité intérieure des Etats. Suivez-moi dans les coulisses de ce business mondial. Nous allons enquêter ensemble sur la fabrication des guerres, la globalisation de la surveillance et le commerce de la répression. Il s’agit de mettre en lumière les rouages d’un système en laissant ses principaux acteurs le raconter eux-mêmes, face caméra. Et d’y réfléchir avec celles et ceux qui subissent l’ordre militaro-sécuritaire au quotidien et qui tentent de lui résister pour exister. A travers les interstices, nous interrogeons notre participation à l’ordre des choses et du monde, notre capacité à nous préserver et à nous transformer. Dans le reflet de la machine de guerre, nous sommes face à nous-mêmes et à ce que nous voulons devenir." NOUS SOMMES DES CHAMPS DE BATAILLE, un film de Mathieu Rigouste 90 min, France, 2025
Bruxelles Bruxelles | Extrême-droite / Antifascisme |
Guerre / Antimilitarisme

Philippe Close « Shame on you »

Vendredi 18h, comme chaque semaine un mouvement de solidarité avec la Palestine se forme devant la Bourse au centre de Bruxelles. Ce vendredi 28 novembre, il se trouve que c’était aussi l’inauguration du marché de noël. Pour l’occasion, Philippe Close, le bourgmestre de la commune était probablement présent. À l’annonce de cette information, un discours improvisé a été prononcé. Tout d’abord le rappel que le cessez-le-feu annoncé à GAZA n’a toujours pas commencé, et que le génocide continue, pendant que d’autres font tranquillement leur marché de Noël. Ensuite le rappel de ce que Philippe Close peut avoir sur la conscience : la mort de Mahmoud Farag Allah, qui a été arrêté et enfermé, comme d’autres jeunes palestiniens, par la Police de sa commune. Aujourd’hui encore deux palestiniens se trouvent en Centre Fermé, il s’agit de Fatih et Ali. Alors, quand la parade de l’Ours masquotte des « Plaisirs d’hiver » est passée devant la Bourse, celle-ci a été huée. Un grand et fort « Shame on you » suivi de « Police complice » a inondé l’espace sonore. La délégation officielle, suivie par quelques larbins en gilet bleu/orange et un drône volant très bas, est passée sans s’arrêter. « Shame on you » !! La Belgique est complice du génocide à Gaza et réprime en ce moment-même le mouvement de solidarité avec la Palestine. Israël Criminel Netanyahu Terroriste Police Complice Libérez nos Camarades !
Bruxelles Bruxelles |
Extrême-droite / Antifascisme

Rafle à Matonge : plusieurs personnes enlevées par la Police.

Samedi 22 novembre 2025, 200 agents de divers services de l’Etat ont « inspecté » une cinquantaine de commerces de Matongé. La RTBF rapporte qu’étaient présents les services suivants : l’auditorat du travail de Bruxelles, le parquet de Bruxelles, la police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles, la police fédérale judiciaire de Bruxelles, l’ONSS, l’Onem, l’inspection régionale de l’emploi, l’Inasti, l’Inami, le SPF Finances, le SPF Économie, le SPF Santé publique, le laboratoire régional Brulabo, et bien sûr, l’Office des Étrangers qui « a également été mobilisé dans le cadre des contrôles portant sur les titres de séjour ». Par contre ce que la RTBF ne mentionne pas, se sont les enlèvements de personnes. Plusieurs personnes ont été emmenées en Centre Fermé. Selon certains témoignages « les gens ont maintenant peur de se rendre à Matongé. C’est la colère et l’effroi pour toute la diaspora congolaise ». STOP aux rafles ! Solidarité avec Matongé ! Parlez-en autour de vous ! N’hésitez pas à vous rendre sur place, à discuter avec les gens et marquer votre solidarité avec celleux qui endurent le racisme d’État dans le plus grand silence des médias. Pour le moment, les informations manquent encore. S’il vous plait, si vous avez des informations, merci de faire tourner ! Sources : RTBF > https://www.rtbf.be/article/ixelles-plusieurs-commerces-mis-sous-scelles-apres-une-grosse-operation-de-controle-galerie-matonge-11636943 CONGO QUOTIDIEN > https://www.congoquotidien.com/2025/11/25/controles-police-commerces-congolais-bruxelles-matonge/ BRUXELLES TODAY > https://www.bruxellestoday.be/faits-divers/dizaines-policiers-galerie-matonge.html
Bruxelles Bruxelles |
PLUS D'ARTICLES - Contrôle social / Répression

