stuut.info

Liège : La Ville porte plainte contre X après que des policiers aient été blessés lors d’un rassemblement

Contrôle social / Répression Résistances et solidarités internationales Droits sociaux / Services publics Violences policières

Liège : La Ville porte plainte contre X après que des policiers aient été blessés lors d’un rassemblement

Wallonie | sur https://stuut.info | Collectif : Secours Rouge | Collectif : Secours Rouge

Le 18 septembre 2025, une soirée en hommage au dirigeant libéral Jean Gol s’est tenue à l’Université de Liège, tandis que de nombreux manifestants se rassemblaient place du Vingt-Août pour protester contre le MR et la présence de son président, Georges-Louis Bouchez. Douze policiers avaient été blessés lors des incidents. Après de longs débats, la Ville vient d’annoncer son intention de déposer une plainte contre X. A travers cette action, le bourgmestre a souligné qu’il voulait empêcher qu’un sentiment d’impunité ne s’installe lors de violences envers la police.

Voir en ligne : Secours Rouge

Notes

Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!

Proposer un complément d'info

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Texte du message

  • Ce formulaire accepte les raccourcis SPIP [->url] {{gras}} {italique} <quote> <code> et le code HTML <q> <del> <ins>. Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

DANS LES MÊMES THÉMATIQUES

Contrôle social / Répression

CULTURE : LA LUTTE POUR NOS DROITS EST INDISSOCIABLE DE LA LUTTE POUR LES DROITS DE TOU·X·TES.

Déclaration des membres du secteur culturel, réuni·x·es en assemblée générale le 17 novembre 2025. Cela fait déjà plusieurs législatures que les décisions politiques ont mené à la casse sociale actuelle. Cette situation est réversible. Nous, membres du secteur culturel, réuni·x·es en assemblée générale ce 17 novembre 2025 aux Halles de Schaerbeek, déclarons qu’il est urgent de mettre en lumière les répercussions de ces décisions sur nos conditions de travail et de vie. Il est urgent de proposer des alternatives communes. Il est urgent de nous mettre en lien avec les autres secteurs professionnels et publics pour articuler les spécificités intersectorielles. Il est urgent de sortir de l’entre-soi. LA LUTTE POUR NOS DROITS EST INDISSOCIABLE DE LA LUTTE POUR LES DROITS DE TOU·X·TES. Cette déclaration fait suite à une accumulation de mesures d’austérités, de mépris politique, de logique économique mortifère. Elle prend place également alors que notre secteur est frontalement attaqué, et que les coupes budgétaires annoncées vont appauvrir toute la chaîne de production de la culture :les villes, les communes, les créateur·x·ices et toutes les personnes nécessaires à la création et à la diffusion de projets artistiques. Dans le même temps, il est annoncé aux travailleur·x·ses que les périodes assimilées (chômage, congés maladies, etc.) ne compteront plus que pour 20% dans le calcul des pensions. L’étranglement de notre secteur est annoncé et décidé. Et les mesures d’austérité s’élargissent à toute la population, dans une stigmatisation des plus précaires. Suite à la réforme chômage, 160 000 personnes se retrouveront dans une immense précarité, et cela dans l’indifférence totale des partis au pouvoir. Le gouvernement Arizona radicalise une logique insupportable : affaiblir les déjà plus faibles d’entre nous, pour mieux protéger les plus forts. Les choix politiques et budgétaires se fondent sur une protection des plus puissants et des grandes entreprises, leur permettant de renforcer leurs acquis et privilèges, notamment fiscaux. Les femmes, les personnes racisé·x·es, migrant·x·es, sexisé·x·es et de minorités de genre se retrouveront dans des situations encore plus violentes, et ce tous secteurs confondus. Tout cela découle de décisions gouvernementales tirant de plus en plus vers l’extrême droite. Il est urgent de riposter. Dans l’urgence, nous exhortons les gouvernements (y compris le futur gouvernement bruxellois) : À défendre et refinancer la culture dans toute sa diversité. À sanctuariser l’accès de tou·x·tes les citoyen·x·nes à la culture dans sa plus grande diversité et ce tout au long de la vie, tant légalement que budgétairement. À annuler les coupes budgétaires du secteur culturel récemment annoncées et toutes les décisions y attenant. À renforcer l’allocation des travailleur·x·euses des arts lourdement menacée ces derniers mois,...
Bruxelles Bruxelles |
Extrême-droite / Antifascisme

PALESTINE – Le Conseil de sécurité vote le « plan Trump » : un nouveau plan colonial imposé aux palestinien· nes

Dans la nuit de lundi à mardi 18 novembre, 13 membres du Conseil de sécurité de l’ONU ont approuvé le « plan de paix » de Donald Trump pour Gaza. La Russie et la Chine se sont abstenues. Le Hamas a immédiatement dénoncé une « tutelle internationale » ignorant les droits du peuple palestinien. Ce plan est un énième plan de « paix » coloniale imposée. Les critiques formulées depuis des semaines par de nombreux représentant·es politiques qui pointent du doigt un accord « de capitulation et de déportation ». Par-delà les critiques des représentant.es politiques, toute une partie de la société civile continue de dénoncer le génocide en cours et refuse d’accepter cette paix orchestrée par les pays occidentaux. Plusieurs universitaires ont cosigné une carte blanche qui décortique les enjeux coloniaux et les dangers de ce plan Trump pour Gaza, aujourd’hui entériné par le Conseil de sécurité de l’ONU. Soutenir le Plan Trump, C’est accepter une paix coloniale et sans justice Le Président américain Donald Trump a annoncé la proposition d’un Plan pour Gaza le 29 septembre 2025. Ce plan de 20 points promet de mettre fin au conflit à Gaza immédiatement et de répondre à l’insécurité au Moyen-Orient. De nombreux représentants politiques, y compris notre Ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévot, ont félicité Trump pour l’aboutissement de cet “accord” de paix. Dès lors, à qui sert la paix promise par le plan Trump ? De quel genre de “paix” s’agit-il ? Hier comme aujourd’hui, en Palestine comme dans d’autres situations de guerre et de violence, le terme « paix » sert souvent d’étiquette pour imposer une réconciliation aux peuples et territoires sur lesquels la violence coloniale est infligée, et ainsi forçant les peuples colonisés à négocier la fin de leur propre génocide. Ici, le discours de Trump propose sans ambiguïté une paix coloniale sans justice et sans dignité. Un plan pour la paix « de qui » et « pour qui » ? Ce plan a donc été préparé sans entendre aucune voix palestinienne. Le Hamas s’est vu signifier un ultimatum : acquiescement au plan sans réserve ou annihilation de la population de Gaza. Après avoir acquiescé à certains aspects du plan, le Hamas a certes été associé aux négociations techniques visant notamment la libération des otages israéliens et la restitution des corps de ceux décédés. Mais le plan n’attend de lui que de finir de négocier sa propre élimination. Le plan propose que Gaza soit ensuite géré par un « comité palestinien technocratique » placé sous le contrôle d’un « conseil de paix » auto-proclamé, sans la moindre légalité internationale et aux relents d’autant plus colonialistes qu’il associe la figure de l’ancien Premier ministre britannique, en écho à la colonisation britannique de la Palestine dès 1917, ou encore à sa responsabilité directe dans les crimes de guerre commis en Irak à partir de 2003. Peut-on vraiment parler de la paix pour la Palestine si aucun Palestinien n’a eu un mot à dire pour (...)
Bruxelles Bruxelles |
PLUS D'ARTICLES - Contrôle social / Répression
PLUS D'ARTICLES - Résistances et solidarités internationales
PLUS D'ARTICLES - Droits sociaux / Services publics
PLUS D'ARTICLES - Violences policières

Publiez !

Comment publier sur Stuut ?

Stuut est un média ouvert à la publication.
La proposition d'article se fait à travers l’interface privée du site.
Si vous rencontrez le moindre problème ou que vous avez des questions,
n’hésitez pas à nous le faire savoir par e-mail: contact@stuut.info