[Londres] Anarchist Bookfair le 12 octobre 2024

Une célébration de tous les trucs anarchistes.

L’Anarchist Bookfair existe pour soutenir les luttes radicales contre le capitalisme, le patriarcat, le colonialisme et la destruction écologique - et surtout pour soutenir celles et ceux qui luttent pour une Londres libérée, basée sur l’entraide et la liberté pour tou·tes.

Cette année, nous avons des discussions, de la musique, des films, des ateliers, du des échanges de savoir, de la nourriture, des stands, un espace pour les enfants et bien sûr beaucoup de super livres ! Ce n’est pas seulement pour les anarchistes, tout le monde] est invité à venir faire un tour ici. Qui sait, vous pourriez même repartir en étant anarchiste !

] Pas de flics, de transphobes, etc.

THE ANARCHIST BOOKFAIR IN LONDON 2024

Samedi 12 octobre, de 10h à 17h

https://anarchistbookfair.london/

Contact : anarchistbookfairlondon [at] riseup.net