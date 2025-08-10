MANIFESTATION CARTON ROUGE !

Extrême-droite / Antifascisme

Rest in power David Chichkan

« Everything, for everyone, here and now. » 9 août 2025 – L'anarchiste, artiste et combattant ukrainien David Chichkan est mort après avoir été blessé sur le front. Le Resistance Commitee a publié ce texte sur leur compte Instagram : Le 8 Août, alors qu'il participait à repousser un assaut de l'infanterie ennemie en direction de Zaporizhzhia, notre frère en arme, David Chichkan, a été gravement blessé. Tôt le matin du 9 août, son cœur est devenu silencieux. David relevait tout les défis avec une détermination sans faille. Il ne se cachait pas derrière les autres, ni derrière son capital social. Avec sincérité et ouverture, il partageait ses plus profondes réflexions au sujet de la politique, de l'éthique et de la justice sociale avec ses frères et sœurs en armes. Il avait le don pour créer une atmosphère de confiance et de camaraderie, créant des connections avec des gens de tous points de vue ou système moral, sans jamais trahir ses propres convictions. David croyait que les vrais anarchistes devaient endurer les luttes les plus dures auprès de leurs peuples. Sa mort est une perte infinie pour nous. David pour toujours dans les rangs. David dans le film Landslide(2016) David Chichkan disait lui-même au sujet de la guerre : Dans les trente années qui sont passées depuis l'effondrement de l'URSS, les impérialistes russes ont poursuivi des politiques agressives en Tchétchénie-Itchkérie, en Moldavie, en Géorgie, en Ukraine, en Syrie, dans les pays africains, etc. Si le mouvement anarchiste mondial ne comprend pas que des mauvaises démocraties sont mieux que des dictatures fascistes, il y aura une ligne de division entre celles/ceux qui défendent la liberté et et ceux/celles qui sont intoxiqué.es par les dogmes, parce que leur incertitude idéologique n'est que de l'infantilisme, tout comme leurs appels aux ukrainien.nes à déposer les armes pour mettre fin à la guerre. Je n'aurai jamais cru voir le jour où la gauche internationale chanterait à l'unisson avec l'extrême droite en faveur de la dictature de Poutine et de l'impérialisme sauvage du Kremlin. L'Ukraine ecologique, feministe, sociale, sans classe, sans état Dans nos évènements passés nous avons exposé quelques œuvres de David Chichkan. Et nous organiseront une autre exposition dès que possible. Avant l'invasion à grande échelle, il se concentrait sur les images du futur et du passé de la révolution sociale en Ukraine. Et depuis qu'il avait rejoint les forces armées de l'Ukraine, il peignait ses camarades en armes. Sur un tableau il a pu représenté seul 10% d'entre elleux, comme il a précisé. Il disait qu'il voulait toustes les peindre un jour. Malheureusement il n'a pas pu le faire. Les forces anti-authoritaires de l'Ukraine DAVID RESTERA TOUJOURS DANS NOS ESPRITS ET NOS CŒURS Soutiens le mouvement de résistance ukrainien et les personnes affectées par l'invasion russe. https://www.solidaritycollectives.org/en/support/