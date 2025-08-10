stuut.info

MANIFESTATION CARTON ROUGE !

7 septembre - 14h00 - Gare du Nord

Extrême-droite / Antifascisme Guerre / Antimilitarisme Racismes / Colonialismes Migrations / Frontières Résistances et solidarités internationales Palestine

🎯 Après avoir été plus de 110 000 à tracer la ligne rouge pour Gaza le 15 juin dernier, retrouvons nous le 7 septembre pour brandir ensemble un carton rouge : à Israël, et à ses complices.

📅 Le 20 septembre marquera un an depuis que l’Assemblée générale de l’ONU a soutenu la décision de la Cour internationale de justice (CIJ) de juillet 2024 : Israël avait un an pour se retirer intégralement de ses colonies illégales en territoire palestinien.

❗ Un an plus tard, non seulement Israël n’a pas reculé, mais la colonisation s’accélère. Les crimes se poursuivent. L’impunité demeure. La famine organisée tue. Le génocide continue.

🚨 Le 7 septembre, faisons de cette journée une mobilisation historique. Il ne s’agit plus seulement de revendiquer : il est temps d’agir.

🟥 Prends ton carton rouge !

🟥​​​​​​​Carton rouge à Israël.
🟥​​​​​​​Carton rouge à la complicité.
🟥​​​​​​​Carton rouge à la Belgique l’Union européenne, qui refuse toujours de prendre des mesures concrètes.
🟥​​​​​​​Carton rouge aux entreprises complices.
🟥​​​​​​​Carton rouge au soutien militaire, économique et diplomatique du génocide.

Le 7 septembre, passons de la parole aux actes.

Si nos dirigeants refusent toujours de faire payer à Israël le prix de ses crimes, la pression populaire continuera et grandira. Nous boycotterons, nous interromprons, nous interpellerons. Toujours plus fort, toujours plus nombreux.

✊ Rejoins nous. apporte ton drapeau, ton carton rouge, ta voix, ta colère. Ensemble, refusons la complicité.

📅 07 septembre
📍Gare du Nord, Bruxelles
🕒 14h

 Gare du Nord,

 

Bruxelles

Rest in power David Chichkan

« Everything, for everyone, here and now. » 9 août 2025 – L’anarchiste, artiste et combattant ukrainien David Chichkan est mort après avoir été blessé sur le front. Le Resistance Commitee a publié ce texte sur leur compte Instagram :  Le 8 Août, alors qu’il participait à repousser un assaut de l’infanterie ennemie en direction de Zaporizhzhia, notre frère en arme, David Chichkan, a été gravement blessé. Tôt le matin du 9 août, son cœur est devenu silencieux. David relevait tout les défis avec une détermination sans faille. Il ne se cachait pas derrière les autres, ni derrière son capital social. Avec sincérité et ouverture, il partageait ses plus profondes réflexions au sujet de la politique, de l’éthique et de la justice sociale avec ses frères et sœurs en armes. Il avait le don pour créer une atmosphère de confiance et de camaraderie, créant des connections avec des gens de tous points de vue ou système moral, sans jamais trahir ses propres convictions. David croyait que les vrais anarchistes devaient endurer les luttes les plus dures auprès de leurs peuples. Sa mort est une perte infinie pour nous. David pour toujours dans les rangs. David dans le film Landslide(2016) David Chichkan disait lui-même au sujet de la guerre : Dans les trente années qui sont passées depuis l’effondrement de l’URSS, les impérialistes russes ont poursuivi des politiques agressives en Tchétchénie-Itchkérie, en Moldavie, en Géorgie, en Ukraine, en Syrie, dans les pays africains, etc. Si le mouvement anarchiste mondial ne comprend pas que des mauvaises démocraties sont mieux que des dictatures fascistes, il y aura une ligne de division entre celles/ceux qui défendent la liberté et et ceux/celles qui sont intoxiqué.es par les dogmes, parce que leur incertitude idéologique n’est que de l’infantilisme, tout comme leurs appels aux ukrainien.nes à déposer les armes pour mettre fin à la guerre. Je n’aurai jamais cru voir le jour où la gauche internationale chanterait à l’unisson avec l’extrême droite en faveur de la dictature de Poutine et de l’impérialisme sauvage du Kremlin. L’Ukraine ecologique, feministe, sociale, sans classe, sans état Dans nos évènements passés nous avons exposé quelques œuvres de David Chichkan. Et nous organiseront une autre exposition dès que possible. Avant l’invasion à grande échelle, il se concentrait sur les images du futur et du passé de la révolution sociale en Ukraine. Et depuis qu’il avait rejoint les forces armées de l’Ukraine, il peignait ses camarades en armes. Sur un tableau il a pu représenté seul 10% d’entre elleux, comme il a précisé. Il disait qu’il voulait toustes les peindre un jour. Malheureusement il n’a pas pu le faire. Les forces anti-authoritaires de l’Ukraine DAVID RESTERA TOUJOURS DANS NOS ESPRITS ET NOS CŒURS Soutiens le mouvement de résistance ukrainien et les personnes affectées par l’invasion russe. https://www.solidaritycollectives.org/en/support/ English...
Halte à la criminalisation du militantisme !

Des organisations belges* dénoncent la volonté du gouvernement fédéral de criminaliser les mouvements sociaux sous couvert de “lutte contre l’extrémisme”, au mépris des droits humains, de la démocratie et de la séparation des pouvoirs. Ce 7 août 2025, le CGRA a décidé de révoquer le statut de réfugié du Palestinien Mohammed Khatib, coordinateur européen de Samidoun. Cette décision, prise sans justification légale claire ni transparence, constitue un précédent inquiétant qui menace l’indépendance du pouvoir judiciaire et les libertés fondamentales. Cette décision contrevient au droit d’asile et à la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés. Selon les informations publiques à notre disposition, rien n’indique que M. Khatib constitue une “menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société”, comme le prévoit la jurisprudence de la CJUE , de nature à justifier un tel retrait. Elle constitue par ailleurs une violation manifeste de l’article 19 de la Constitution belge garantissant la liberté d’expression. Comme nous avons pu le dire par le passé, demander la libération de la Palestine, dénoncer l’occupation israélienne illégale et le sionisme, défendre la résistance — droit légitime de tout peuple sous occupation —, croire en la nécessité d’une révolution mondiale ne relève pas de la haine mais bien de l’opinion, quoi qu’on en pense. Et la critique, même radicale, d’Israël n’a rien à voir avec de l’antisémitisme, contrairement à ce que certains de nos grands voisins essaient de faire croire. Aujourd’hui, c’est une voix palestinienne. Demain, ce pourra être toute personne qui sort de la ligne politique du gouvernement Cette décision s’inscrit dans un contexte où le gouvernement De Wever entend permettre à l’exécutif de s’arroger le droit de dissoudre et d’interdire des associations jugées dangereuses, outrepassant le pouvoir judiciaire. Elle reflète une volonté affichée de criminaliser les voix et collectifs palestiniens et leurs soutiens, et traduit un parti pris manifeste contre ceux qui dénoncent l’occupation illégale, l’apartheid et le génocide. Ces offensives sont d’autant plus graves que le fait de dénoncer le génocide n’est pas seulement un droit, mais une obligation morale pour tous les individus, acteurs publics et privés, ainsi qu’une obligation légale pour tous les États signataires des conventions internationales des droits humains, y compris la Belgique. Il est de la responsabilité de l’ensemble de la société civile, des citoyens et des citoyennes de dénoncer cette atteinte majeure à la séparation des pouvoirs, à l’État de droit et à la démocratie. Aujourd’hui, c’est une voix palestinienne. Demain, ce pourra être toute personne qui sort de la ligne politique du gouvernement, qu’il s’agisse de mobilisations sociales, syndicales ou environnementales. L’arbitraire politique et les agendas partisans ne pourront jamais remplacer la justice. *Liste provisoire...
Belgique |
Solidarité avec Mohammed Khatib

Mercredi 6 août 2025, Mohammed Khatib, coordinateur de Samidoun en Europe, s’est vu notifier la révocation de son statut de réfugié par le Commissariat général aux réfugiés et apatrides. Il s’agit là du dernier épisode d’une attaque globale contre la population palestinienne en Belgique et contre le mouvement croissant de solidarité avec la Palestine, suivant l’annonce par le gouvernement de droite de la volonté d’interdire les organisations que ce gouvernement souhaite réduire au silence, dont Samidoun. Cette évolution dangereuse menace non seulement Mohammed, mais aussi tous les Palestinien·nes de Belgique actif·ves et impliqué·es dans la lutte pour mettre fin au génocide sioniste-impérialiste en cours dans la bande de Gaza et dans toute la Palestine occupée ; elle vise à faire taire le mouvement grandissant au moment même où le régime « israélien » se livre à des massacres quotidiens et à une famine programmée à Gaza. Cette décision conclut une procédure d’un an et demi qui a débuté en avril 2024 lorsque la secrétaire d’État à l’asile et à la migration de l’époque a annoncé son intention de révoquer le statut de réfugié de Mohammed Khatib, sur la base de la désignation arbitraire par l’OCAM de Mohammed comme « propagandiste de haine ». Cette désignation repose clairement sur des présupposés racistes – la qualification de “propagandiste de haine” étant presqu’exclusivement réservée aux personnes racisées, et plus spécifiquement aux personnes musulmanes. Elle ne sert manifestement pas à désigner les diatribes haineuses de Bart De Wever, Théo Francken et le Vlaams Belang, sans même mentionner l’ “ambassadrice” sioniste qui passe son temps à développer une diplomatie basée sur les mensonges et les menaces. Mohammed fait appel de cette décision et continuera la lutte par tous les moyens légaux. Cette décision illustre et est le résultat de : La répression croissante orchestrée par les autorités belges contre le peuple et les militant·es palestinien·nes, et plus largement le mouvement de solidarité avec la Palestine et les autres mouvements sociaux. La campagne anti-palestinienne, anti-arabe et islamophobe utilisée par les politiciens belges, certains journalistes, universitaires et personnalités publiques, ainsi que par les représentants de l’entité sioniste pour diffamer Samidoun et le mouvement palestinien. Le pouvoir et l’influence politique de l’État sioniste sur la politique belge. La tentative d’étouffer tout soutien à la libération et à la résistance. Les impérialistes, en Belgique comme partout ailleurs, ne peuvent tolérer la voix du peuple, lorsque cette voix rejette et combat le colonialisme, le racisme, le génocide et l’exploitation. Le déni des libertés fondamentales comme la liberté d’expression et d’association pour les réfugié·es palestinien·nes, un projet qui va de pair avec l’aide et l’encouragement au génocide à Gaza et dans toute la Palestine occupée. Mohammed Khatib est pris pour cible parce (...)
