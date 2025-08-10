MANIFESTATION CARTON ROUGE !

📅 Le 20 septembre marquera un an depuis que l’Assemblée générale de l’ONU a soutenu la décision de la Cour internationale de justice (CIJ) de juillet 2024 : Israël avait un an pour se retirer intégralement de ses colonies illégales en territoire palestinien.
❗ Un an plus tard, non seulement Israël n’a pas reculé, mais la colonisation s’accélère. Les crimes se poursuivent. L’impunité demeure. La famine organisée tue. Le génocide continue.
🚨 Le 7 septembre, faisons de cette journée une mobilisation historique. Il ne s’agit plus seulement de revendiquer : il est temps d’agir.
🟥 Prends ton carton rouge !
🟥Carton rouge à Israël.
🟥Carton rouge à la complicité.
🟥Carton rouge à la Belgique l’Union européenne, qui refuse toujours de prendre des mesures concrètes.
🟥Carton rouge aux entreprises complices.
🟥Carton rouge au soutien militaire, économique et diplomatique du génocide.
Le 7 septembre, passons de la parole aux actes.
Si nos dirigeants refusent toujours de faire payer à Israël le prix de ses crimes, la pression populaire continuera et grandira. Nous boycotterons, nous interromprons, nous interpellerons. Toujours plus fort, toujours plus nombreux.
✊ Rejoins nous. apporte ton drapeau, ton carton rouge, ta voix, ta colère. Ensemble, refusons la complicité.
📅 07 septembre
📍Gare du Nord, Bruxelles
🕒 14h
complements article
Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!
Proposer un complément d'info