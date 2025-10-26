stuut.info

MANIFESTATION CONTRE LES CENTRES FERMÉS, « NI À JUMET, NI AILLEURS » (vidéo)

MANIFESTATION CONTRE LES CENTRES FERMÉS, « NI À JUMET, NI AILLEURS » (vidéo)

Ce samedi 25 octobre, plusieurs centaines de personnes ont manifesté à Charleroi contre la construction du plus grand centre fermé de Belgique à Jumet. La manifestation dénonçait plus largement les politiques migratoires belges et européennes d’extrêmes droites. Elle commémorait également la vie et les luttes de Semira Adamu, militante sans-papiers, tuée par la gendarmerie lors de son expulsion en 1998.

Chaque année plusieurs centaines de personnes sont détenues administrativement en centre fermé par l’Etat belge et déportées depuis ces derniers. Les centres fermés incarnent un des aspects les plus violents de la politique migratoire raciste belge. Les conditions de détention inhumaines dans ces centres mènent régulièrement à la mort de personnes enfermées. Récemment, début octobre, Mahmoud Ezzat Ferag Allah, un jeune demandeur d’asile palestinien s’est donné la mort au centre 127bis. Selon Getting The Voice Out, un collectif qui lutte contre les centres fermés, deux à trois décès ont lieu chaque année dans ces centres de détentions administratifs.

Récemment, un important mouvement de contestation s’est développé à Bruxelles contre des rafles de demandeurs d’asile palestiniens impliqués dans le mouvement de solidarité avec la Palestine. Une contestation populaire dénonçant les « kidnappings » et les déportations de jeunes palestiniens menés par la police de 1000 Bruxelles (PS – Philippe Close), main dans la main avec l’Office des Étrangers. Cette contestation mené à une séries d’actions, allant de manifestations en face de centres fermés, de résistance à l’intérieur de ces derniers (grève de la faim), jusqu’à une attaque contre le bâtiment de l’Office des Étrangers le 14 octobre.

Les luttes contre les centres fermés sont menées d’abord depuis l’intérieur par les personnes détenues, mais également de l’extérieur, notamment par des collectifs comme Getting The Voice Out et Ni Jumet Ni Ailleurs.

