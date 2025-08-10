MARCHE CLIMAT

Ensemble, faisons basculer les financements !
Viens marcher avec nous pour montrer aux décideurs que nous sommes nombreux à vouloir que ça bouge.
Faisons entendre que nous refusons de rester les bras croisés pendant qu’on freine ou abandonne les solutions pour le climat. Faisons du bruit :
« Ecoutez-nous, pas les Grands Pollueurs »
RDV dès 12h – Départ 13h
Gare du Nord – Bruxelles
