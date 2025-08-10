stuut.info

MARCHE CLIMAT

5 octobre - 12h00 - Gare du Nord

MARCHE CLIMAT

Écologie Économie / Anticapitalisme Droits sociaux / Services publics

Attention : relai d’un appel réformiste libéral, mais qui laisse la place à d’autres revendications et moyens d’actions.

Ensemble, faisons basculer les financements !

Viens marcher avec nous pour montrer aux décideurs que nous sommes nombreux à vouloir que ça bouge.

Faisons entendre que nous refusons de rester les bras croisés pendant qu’on freine ou abandonne les solutions pour le climat. Faisons du bruit :
« Ecoutez-nous, pas les Grands Pollueurs »

RDV dès 12h – Départ 13h
Gare du Nord – Bruxelles

MARCHE CLIMAT

 dimanche 5 octobre 2025  12h00 - 15h00 iCal
 dimanche 5 octobre 2025
12h00 - 15h00 iCal
  Gare du Nord ,

 

Bruxelles

