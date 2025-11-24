24, 25 ET 26 NOVEMBRE 2025

Les syndicats FGTB, CSC et CGSLB organisent trois journées de grève nationale contre les mesures antisociales du gouvernement Arizona (MR – N-VA – Engagés – CD&V – Vooruit). Cette mobilisation d’ampleur historique vise à faire reculer un gouvernement qui attaque systématiquement les droits des travailleur·ses et des personnes déjà précarisées.

L’opposition citoyenne au gouvernement De Wever-Bouchez est forte. Malgré leurs fausses promesses de récompenser le travail, ils s’attaquent à nos pensions, nos salaires et l’indexation automatique, à nos droits fondamentaux. Ils n’ont pas le soutien de la population et ils le sentent et ils le savent.

Programme des 3 jours

Lundi 24 novembre : Grève dans les transports

Le rail complètement à l’arrêt Arrêt de tous les trains dès le 23 novembre à 22h pour 72 heures Tous les secteurs de la SNCB et ses filiales concernés

Les transports en commun La Stib prévoit d’importantes perturbations sur tout son réseau De Lijn : perturbations sur toutes les lignes de trams et bus en Flandre Le TEC également impacté

Mardi 25 novembre : Grève dans tous les services publics

L’enseignement mobilisé Les enseignants flamands feront grève deux jours d’affilée : une première depuis 24 ans (2001) Plus de 34 000 enseignants avaient déja participé à la grève de janvier 1 enseignant sur 5 envisage de quitter la profession à cause des réformes des pensions

Un piquet de grève est organisé à Arts et Métiers dès 8h

Les services publics Administrations communales CPAS Hôpitaux Bpost (fortement perturbée)

La crise sociale touche également les communes. À Saint-Josse-ten-Noode, les travailleurs communaux ont organisé des arrêts de travail les 19 et 21 novembre contre la crise financière qui frappe l’administration. Les syndicats dénoncent le licenciement de cinq travailleurs sans concertation et la menace sur la prime de fin d’année et les chèques-repas. Il est fort probable que des grèves aient également lieu dans les communes et administrations locales.

Mercredi 26 novembre : Grève interprofessionnelle dans tous les secteurs

Une manifestation nationale clôturera la mobilisation. Tous les secteurs sont appelés à participer à cette journée d’action générale.

Plusieurs piquets de grève sont déjà annoncés Piquet commun du secteur psycho-médico-social devant le Petit Chateau à 8h différentes actions et activités auront lieu à l’ULB les 3 jours de grève.

Une cantine soutenue par Commune Colère en soutien aux grévistes les 24, 25 et 26 novembre s’organise également.

Selon Frédéric Panier, CEO d’AKT (Union wallonne des entreprises), avec un taux de participation de 20% des travailleurs grévistes, le coût pour l’économie wallonne s’élèvera à 100 millions d’euros par jour, soit 300 millions d’euros pour les trois jours.

Une facture colossale qui intervient alors que le gouvernement fédéral cherche à économiser 10 milliards d’euros d’ici 2029, en s’attaquant systématiquement aux droits sociaux.

Les attaques de l’Arizona

Politique sociale, emploi et chômage

Jusqu’à 231 000 personnes vont être exclues du chômage (plus d’1 personne sur 3) Exclusion des chômeur·ses de longue durée du système d’aide Sanctions renforcées contre les personnes en incapacité de travail Réduction des moyens dans les soins de santé

Réforme des pensions

Introduction d’un système de bonus-malus 1/3 des travailleur·ses vont perdre jusqu’à 400 euros par mois Pour les enseignants : perte moyenne de 200 à 300 euros nets par mois Pour les directions d’école : jusqu’à 1 000 euros de perte Fin de certains régimes spéciaux (fonctionnaires, militaires, conducteur·ices de train,.. ) Gel de la pension minimum Démantèlement des pensions dans le secteur public Suppression des pensions de conjoint divorcé, de ménage et de survie

Réformes du travail : flexibilisation et précarisation

Autorisation généralisée du travail de nuit à certaines heures. Suppression de l’interdiction du travail le dimanche et jours fériés Suppression de la durée minimale d’⅓ temps pour les temps partiels Limitation des délais de préavis Restauration de la période d’essai Fin de l’indexation automatique des salaires Blocage des salaires prolongé jusqu’au moins 2026

Enseignement

Augmentation de plus de 40% du coût du minerval dans l’enseignement supérieur Exclusion massive à cause du décret paysage et des règles de finançabilité Augmentation du nombre d’heures à prester pour les enseignants du secondaire (de 20h à 22h par semaine) Réduction de certaines dépenses de l’ONE

Culture

Attaques systématiques contre tous les secteurs culturels Coupes budgétaires de 12,9 millions d’euros qui menace de faire disparaitre des organismes culturels et des centaines voire milliers d’emplois. Non-indexation des subventions

Politique fiscale

Réduction des cotisations patronales Taxe sur les plus-values insuffisante Diminution des impôts sur les hauts salaires

Environnement et climat

Aucune mesure concrète pour répondre à l’urgence climatique Absence de politique de transition énergétique et écologique

Droits et égalité

Mesures discriminantes envers les femmes, les personnes sans papiers et chômeur·se·s Politique anti-migration répressive Projet de loi Quintin de dissolution d’organisation antifasciste, antiraciste et ecologiste.

« Des mesures inédites exigent des actions inédites », déclare Nancy Libert, secrétaire générale de l’ACOD Onderwijs*. « Il y a encore des discussions sur les mesures concernant les pensions. C’est pourquoi il est justement nécessaire de descendre dans la rue maintenant, avant qu’il ne soit trop tard. » ( Nancy Libert, dans l’Avenir)

Légende :

*ACOD Onderwijs est un syndicat socialiste flamand qui fait partie de l’ABVV : https://www.acodonderwijs.be/missie-beschrijving/

Sources :