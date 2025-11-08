Ma fission ma bataille / une émission de Minuit Décousu

Minuit Décousu, c’est un fanzine radiophonique nocturne sur Radio Canut (Lyon et alentours) et Cause Commune (Paris/IDF). Semaine après semaine pendant une heure, on en découd avec la nuit et on tire les fils de sons, de textes, d’archives et de voix qui s’entremêlent.
Alors qu’on vit un drôle de remake de la guerre froide avec la reprise des essais nucléaires par les États-Unis et la Russie, que Macron est habité par le mythe du nucléaire civil français et que les nucléocrates de tous bords font de l’atome l’horizon d’attente du futur décarboné, on s’est dit que ça valait de découdre tout ça. En collant des petits bouts par ci par là, on a concocté 1h de fanzine radiophonique contre le nucléaire et son monde. Tu pourras ainsi entendre :
- Le nucléaire : une énergie, des filières (entretien avec Laure et Bubu, militant·es antinucléaires*)
- La lutte contre la centrale de Golfech (1972-1990)
- « Boucler la boucle », le rêve des nucléocrates (*)
- Et de droite et de gauche : le nucléaire français
- Travailler en zone contrôlée : les travailleur·euses du nucléaire (*)
- La bataille de Maleville (archive de Minuit Décousu, 2022)
- Le milieu écolo et le nucléaire : l’énergie « décarbonée », le nucléaire et ses désastres (*)
L’émission s’écoute sur notre audioblog, ici, et un peu partout en podcast. Bonne écoute !
complements article
Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!
Proposer un complément d'info