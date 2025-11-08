stuut.info

Ma fission ma bataille / une émission de Minuit Décousu

Guerre / Antimilitarisme Nucléaire

Ma fission ma bataille / une émission de Minuit Décousu

Des neutrons, des protons, des produits de fission, des bombes et des réacteurs qui lâchent, du colonialisme atomique et des nucléocrates qui s’accrochent... 1h de fanzine radiophonique contre le nucléaire et son monde. ☢️

Minuit Décousu, c’est un fanzine radiophonique nocturne sur Radio Canut (Lyon et alentours) et Cause Commune (Paris/IDF). Semaine après semaine pendant une heure, on en découd avec la nuit et on tire les fils de sons, de textes, d’archives et de voix qui s’entremêlent.

Alors qu’on vit un drôle de remake de la guerre froide avec la reprise des essais nucléaires par les États-Unis et la Russie, que Macron est habité par le mythe du nucléaire civil français et que les nucléocrates de tous bords font de l’atome l’horizon d’attente du futur décarboné, on s’est dit que ça valait de découdre tout ça. En collant des petits bouts par ci par là, on a concocté 1h de fanzine radiophonique contre le nucléaire et son monde. Tu pourras ainsi entendre :

  • Le nucléaire : une énergie, des filières (entretien avec Laure et Bubu, militant·es antinucléaires*)
  • La lutte contre la centrale de Golfech (1972-1990)
  • « Boucler la boucle », le rêve des nucléocrates (*)
  • Et de droite et de gauche : le nucléaire français
  • Travailler en zone contrôlée : les travailleur·euses du nucléaire (*)
  • La bataille de Maleville (archive de Minuit Décousu, 2022)
  • Le milieu écolo et le nucléaire : l’énergie « décarbonée », le nucléaire et ses désastres (*)

L’émission s’écoute sur notre audioblog, ici, et un peu partout en podcast. Bonne écoute !

18 novembre - 08h45 -

Manifestation - Brisez Le Mythe De L’exploitation Minière Ecologique

⚠️ Participez à la manifestation légale le 18 novembre (à 8h45 au Boulevard Adolphe Max 118, 1000 Bruxelles) lors de l’ouverture de la Semaine européenne des matières premières : Les promesses de croissance verte de l’Europe sont ensevelies sous une montagne de mensonges et de déréglementation. En 2025, la soi-disant « transition énergétique » se transforme en champ de bataille où les lobbies des grandes entreprises, les factions d’extrême droite et les intérêts militaires s’allient pour piller nos terres et faire taire la dissidence. Les militants sont harcelés, l’accès aux documents de l’UE leur est refusé et des communautés entières sont sacrifiées au profit de projets miniers « stratégiques » entourés du plus grand secret en vertu de la loi omnibus sur la défense. Le mythe de l’exploitation minière verte est la nouvelle arme de propagande : présentée comme propre, elle repose en réalité sur la pollution des rivières, le déplacement de populations et les violations des droits humains. Les minéraux extraits au nom de l’action climatique alimentent trop souvent la machine de guerre, et non les éoliennes. Nous refusons de rester les bras croisés alors que la démocratie, la justice environnementale et les droits des peuples autochtones sont démantelés. Rejoignez notre manifestation pour exiger : La transparence dans toutes les chaînes minières et d’approvisionnement La responsabilité des entreprises pour les dommages environnementaux et sociaux Une prise de décision démocratique, et non des décisions prises à huis clos La crédibilité de l’Europe est en jeu. Le temps des pétitions polies est révolu : l’heure est venue de résister de manière organisée. Non au greenwashing. Non à la militarisation. Non à l’impunité. Rejoignez le groupe Signal pour la manifestation : https://signal.group/#CjQKIGHxTEWkoQB9y23-WRkMWkkTmYmmGpgN6X7z5Ckj_rTKEhBleh4yIzTdCkF8yo__ee_T
Bruxelles Bruxelles | Écologie |

11 novembre - 16h00 - Ambassade des Emirates Arabes Unis

Manifestation pour le Soudan – 11/11

HONTE AUX ÉMIRATS ARABES UNIS, fournisseurs d’armes aux Forces de Soutien Rapide (RSF) et complice du génocide du peuple soudanais. Nous prenons la rue pour le Soudan ! ✊🏾 Le silence n’est pas une option alors que les meurtres systématiques se poursuivent chaque jour à El-Fasher. Le peuple soudanais compte sur vous pour être sa voix, pour montrer sa souffrance au monde entier et pour appeler à la fin des atrocités. Rejoignez-nous le 11 novembre et soutenez les revendications du peuple soudanais : 1️⃣ Mettre fin au génocide et à la guerre contre-révolutionnaire.  2️⃣ Tenir les Émirats arabes unis responsables de leur rôle.  3️⃣ Mettre fin à la complicité de l’UE et imposer un embargo total sur les armes. Manifestation pour le Soudan - 11 novembre 2025 📍 Devant l’ambassade des Émirats arabes unis - Av. Franklin Roosevelt 86 ⏰ 16h00 – 17h30 Vous êtes également les bienvenus ce samedi 8 novembre à 16h30 à Al Rakuba (32 Rue des Palais, Bruxelles) pour aider à la création de banderoles et préparer du matériel d’action ! Se taire c’est se ranger du côté du pouvoir. Agir, c’est rejoindre la lutte pour la liberté, la paix et la justice. Mobilisez-vous. Organisez-vous. Résistez.
Bruxelles Bruxelles | Guerre / Antimilitarisme |
Extrême-droite / Antifascisme

PRESSION : DES ACTIVISTES POURSUIVI·ES POUR AVOIR BLOQUÉ UNE ENTREPRISE D’ARMEMENT ISRAÉLIENNE EN BELGIQUE

Le 4 mars 2024, une centaine d’activistes a bloqué le site de OIP-Elbit Systems, une entreprise d’armement israélienne pour dénoncer la complicité belge avec le génocide en cours en Palestine. Depuis, des poursuites judiciaires ont été entamées et 7 activistes font face à un procès pour leur participation au blocage. L’entreprise OIP exige des activistes des dédommagements, ce qui les expose à 70 000 euros d’amende. Le jour du blocage, deux entreprises avaient été visées en Belgique : OIP-Elbit à Oudenaarde et Thalès à Herstal. Les collectifs qui avaient organisé l’action expliquaient s’attaquer à ces entreprises car elles « produisent des armes, des technologies militaires ou de surveillance utilisées par le régime d’apartheid israélien et sont complices du génocide en cours à Gaza ». À défaut d’un embargo belge au niveau politique, les activistes ont voulu mettre en oeuvre un embargo citoyen en s’attaquant au matériel de ces entreprises. Les activistes rappelaient que OIP est une filiale du producteur d’armes israélien Elbit Systems, qui est le plus grand fabricant d’armes privé d’Israël : « Elbit fournit 85 % des drones et la plupart des équipements militaires terrestres utilisés par l’armée israélienne. La multinationale de l’armement française Thalès entretient quant à elle des relations de longue date avec Israël et collabore avec Elbit System. » En septembre 2025 avait lieu un premier procès : celui de la militante Anuna De Wever, pour des graffitis réalisés sur le site de l’entreprise OIP à Tournai en décembre 2023 et pour le motif « d’association de malfaiteurs ». Ce 21 octobre 2025, le verdict est tombé : suspension du prononcé pour les graffitis et Anuna De Wever a finalement été acquittée de l’accusation « d’association de malfaiteurs ». Avec ses avocates, elle entreprend désormais un procès à l’encontre de OIP–Elbit pour complicité dans un génocide. Entre-temps, se déroule une autre affaire juridique : celle de 7 activistes qui ont participé à l’action de blocage en mars 2024. OIP-Elbit les poursuit et réclame des sommes pour compenser les pertes financières mais aussi lesdits « dommages moraux » à l’issue du blocage de 2024. Les activistes visés et leurs camarades de Stop Elbit maintiennent toutefois leur ligne : « Nous refusons de laisser une compagnie israélienne fabriquer en toute impunité des armes sur le territoire belge. […] Aujourd’hui Elbit nous poursuit en justice et nous demande des indemnités. Ne les laissons pas gagner. » Le procès a lieu le 16 février 2026. Les activistes appellent au soutien le jour du procès mais aussi à un soutien financier, et à rejoindre les actions de Stop Elbit. Ce procès s’inscrit dans la criminalisation des personnes qui se prononcent publiquement en opposition au génocide en cours en Palestine et à la complicité de l’état belge dans ce génocide, notamment via des matériaux d’armement. En Belgique, le projet de la loi dissolution (ou loi Quintin) s’inscrit (...)
Belgique Belgique |
