Manchester & Salford (Angleterre) : Anarchist Bookfair le samedi 8 novembre 2025

L’Anarchist Bookfair de Manchester & Salford aura lieu cette année au People’s History Museum , le samedi 8 novembre 2025, de 10h à 16h. Entrée libre et gratuite.
Il est organisé par une équipe de « bénévoles ». Les seules entrées d’argent que nous avons proviennent des charges demandées pour les stands de lectures, et des dons.
Pour tout contact : manchester@@@bookfair.org.uk
Plus d’infos, en anglais, ici : bookfair.org.uk
