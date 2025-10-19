stuut.info

Manchester & Salford (Angleterre) : Anarchist Bookfair le samedi 8 novembre 2025

8 novembre - 10h00 - Salford (Angleterre)

Médias Éducation populaire / Partage de savoirs Anarchismes / Antiautoritaire
L’Anarchist Bookfair de Manchester & Salford aura lieu cette année au People’s History Museum , le samedi 8 novembre 2025, de 10h à 16h. Entrée libre et gratuite.

Il est organisé par une équipe de « bénévoles ». Les seules entrées d’argent que nous avons proviennent des charges demandées pour les stands de lectures, et des dons.

Pour tout contact : manchester@@@bookfair.org.uk

Plus d’infos, en anglais, ici : bookfair.org.uk

JPEG - 799.1 ko

Voir en ligne : https://infokiosques.net/spip.php ?article2260

Manchester & Salford (Angleterre) : Anarchist Bookfair le samedi 8 novembre 2025

 samedi 8 novembre 2025  10h00 - 16h00 iCal
 samedi 8 novembre 2025
10h00 - 16h00 iCal
 Salford (Angleterre),

 

People’s History Museum, Salford

