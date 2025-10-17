Enorme manifestation ce 14 Octobre contre l’Arizona et son monde (VIDEO)

Ce mardi 14 octobre, au moins 140.000 personnes, probablement même 180.000, se sont réunies à Bruxelles pour protester contre l’Arizona et ses mesures anti-sociales et mortifères. Des blocages avec feux et barricades ont eu lieu dès le matin sur différents axes routiers de la ville tandis que plusieurs piquets de grève étaient organisés. Des personnes de tous les secteurs confondus – étudiant.es, syndicats, enseignant.es, retraité.es, soignant.es, etc. – se sont ensuite réuni.es pour la manifestation.

Les trains pour arriver à Bruxelles étaient remplis et trop peu nombreux si bien que des personnes ont du rejoindre le cortège bien après son départ et différents itinéraires non prévus se sont déployés au fur et à mesure de la journée.

La manifestation a été marquée par une grande violence policière. La police a réprimé les manifestant.es à coup de gazs lacrymogènes, de jets d’eau, de matraquages. Certain.es ont été nassé.es, d’autres arrêté.es. Des bandes de policiers en civil masqués se sont déchaîné·es à maintes reprises, frappant des manifestant·es à terre, laissant des personnes gisants au sol. La brigade cycliste n’a pas été en reste, insultant et agressant les manifestant·es. Les répressions se sont poursuivies jusqu’en début soirées, les autopompes sillonnant jusqu’aux ruelles du centre.

Une dizaine de personnes ont dû être emmenées à l’hôpital suite à la violence de la police, notamment pour des coups à la tête. La violence policière n’est pas nouvelle mais son ampleur et les personnes qu’elle a touchée hier – notamment des familles et des enfants qui ont été gazé.es – marque une intensification et généralisation de la répression.

Si le pouvoir et sa police veulent intimider, il est clair que cette journée de mobilisation est un moment historique pour la Belgique. L’Arizona s’attaque à toustes, sauf aux dominant.es, le peuple l’a bien compris et il ne les laissera plus faire !

@Bxdévie collecte les témoignages de violences policières. instagram.com