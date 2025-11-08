Manifestation - Brisez Le Mythe De L’exploitation Minière Ecologique

21 novembre - journée - Maison de la résistance à Bure

Chantier Matmouth à Bure 21-28 novembre

La Matmouth est un collectif qui mutualise du matériel collectif. On le prête pour des événements – principalement politiques – à prix libre. On organise régulièrement des chantiers pour entretenir le matériel et le prochain aura lieu ce mois de novembre 2025 du 21 au 28 ! La Matmouth organise une semaine de chantiers à Bure du vendredi 21 novembre 2025 au vendredi 28 novembre 2025. Pour en savoir plus sur la matmouth, notre présentation actualisée est sur notre site internet : https://lamatmouth.noblogs.org/ On avait déjà fait des chantiers matmouth en 2023 et en 2024 qui s'étaient super bien passés et on remet ça cette année pour une troisième édition ! Ce chantier annuel nous permet de réparer notre matériel et d'améliorer nos rangements afin de continuer à soutenir les luttes en prêtant du matériel de bonne qualité ! Formulaire de préinscription indicatif Pour ce chantier, on a créé un formulaire d'inscription facultatif et anonyme pour simplifier la logistique d'organisation : https://forms.42l.fr/apps/forms/2d9kj7BRYZeZg983 Ca nous aide vraiment si vous prenez 5 minutes pour vous inscrire histoire qu'on aie une idée de combien on sera ! Vous pouvez également nous écrire à l'adresse lamatmouth [at] riseup.net pour toute demande complémentaire. Informations pratiques Pour venir, tu peux retrouver l'adresse de la maison de résistance ici : https://bureburebure.info/venir/ Si tu viens en stop ou en train, tu peux appeler le numéro de la maison de résistance : *+33(0)9.54.10.57.11* ou le contact Signal bzl.1312 Comme vous le savez probablement, Bure est une zone d'accueil où vous pouvez venir et rester quand vous voulez et autant que vous voulez. Donc vous pouvez évidemment arriver avant le 21 novembre et partir après le 28 novembre sans que cela soit un problème (ca fait même plaisir !). On prévoit de commencer la semaine le 21 novembre à 10h00 à la maison de résistance et de finir avec un tour de tout ce qui a été accompli le 28 en fin d'après midi. On vivra plutôt à la maison de résistance mais des chantiers sont également prévus sur d'autres lieux de la zone.. Cela n'est pas du tout obligatoire de rester du début à la fin ! N'hésitez pas à ne venir même si c'est seulement pour quelques jours. Programme Pour les personnes qui ne connaissent pas trop le coin, on prévoit de faire une visite des différents lieux le samedi 22 novembre. On prévoit les chantiers suivants : des fabrications de meubles (dont 2 nouvelles grandes étagères), le réaménagement d'une pièce (changement de positionnement de cloisons, plafond, etc.) pour y construire une nouvelle étagère des petits travaux de réparation d'objets électriques (rallonges, guirlandes, outils électroportatifs, groupes électrogènes, etc.), on a plein d'autres idées mais ça dépend si il...