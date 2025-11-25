stuut.info

Manifestation contre les violences faites aux femmes et minorités de genre (Mirabal)

🔴 Ce dimanche 23 novembre, près de 5 000 personnes ont défilé dans les rues de Bruxelles à l’appel de la plateforme Mirabal pour la manifestation contre les violences faites aux femmes et minorités de genre.

La manifestation, suivie par syndicats, associations et citoyen.nes est partie du palais de Justice avant de rejoindre la place Marie Janson, où une stèle commémorative pour les victimes de féminicides a été inaugurée le 8 mars 2025. On y retrouve le nom de 100 femmes tuées en Belgique. En 2024, au moins 23 victimes de féminicides ont été recensées par Stop Féminicide.

Cette journée de mobilisation marque également le début des protestations contre le gouvernement Arizona. En tant que violences systémiques, les violences faites aux femmes et minorités de genre sont au centre de la lutte contre le gouvernement Arizona. En effet, les personnes les plus touchées par ces violences sont les personnes racisées, sexisées et en situation de précarité. Or, les mesures de l’Arizona impactent en priorité les populations les plus précaires, renforcent les inégalités, la discrimination et donc participent à l’entretien de ces violences de manière institutionnelle.

Soutenons toutes les minorités plus que jamais !

Classisme / Lutte des classes

Grèves contre l’Arizona : Les cheminots bloquent les TGVs à Forest

🔴 Dans le cadre du mouvement de mobilisation contre le gouvernement Arizona, dès le dimanche 23 novembre, le local de maintenance des trains à grande vitesse à Forest a été bloqué par les cheminots de la CGSP. Face aux attaques sur les travailleur·euses (allongement du temps de travail, départ à la retraite repoussé, retrait de statuts de pénibilité) et les chômeur·euses (exclusions et renvoi aux CPAS), les piquets de grève sont des lieux de rencontre entre travailleur·euses de différents secteurs, militant·es et soutiens pour se rencontrer, discuter mais surtout proposer des alternatives concrètes aux mesures imposées par le gouvernement Arizona. En effet, alors qu’il n y a jamais eu autant de richesses produites dans notre pays, qu’il y a 30 milliards d’euros d’évasion fiscale chaque année, que nous sommes passé·es d’un seul milliardaire en 2000 à 41 milliardaires belges en 2025, le gouvernement continue de s’attaquer aux travailleur·euses, à leurs droits, et ne mène ses réformes que dans l’intérêt des plus riches. Des alternatives existent. Vive la grève ! Grève des cheminots : Blocage des TGVs à Forest Lecture LES MURS LES PLUS PUISSANTS TOMBENT PAR LEURS FISSURES
Classisme / Lutte des classes

Grèves contre l’Arizona : Les cheminots bloquent le siège de RHA

🔴 Ce lundi 24 novembre, les cheminots et les transports sont les premiers secteurs à lancer le mouvement social qui va secouer la Belgique pendant 3 jours. Un piquet de grève des cheminots a été installé derrière la Gare du Midi à Bruxelles par les syndicats, devant le siège de HRA, compagnie de transport ferroviaire. Face aux attaques sur les travailleur·euses (allongement du temps de travail, départ à la retraite repoussé, retrait de statuts de pénibilité) et les chômeur·euses (exclusions et renvoi aux CPAS), les piquets de grève sont des lieux de rencontre entre travailleur·euses de différents secteurs, militant·es et soutiens pour se rencontrer, discuter mais surtout proposer des alternatives concrètes aux mesures imposées par le gouvernement Arizona. En effet, alors qu’il n y a jamais eu autant de richesses produites dans notre pays, qu’il y a 30 milliards d’euros d’évasion fiscale chaque année, que nous sommes passé·es d’un seul milliardaire en 2000 à 41 milliardaires belges en 2025, le gouvernement continue de s’attaquer aux travailleur·euses, à leurs droits, et ne mène ses réformes que dans l’intérêt des plus riches. Des alternatives existent. Vive la grève ! Grève des cheminots : Blocage au siège de RHA Lecture LES MURS LES PLUS PUISSANTS TOMBENT PAR LEURS FISSURES
Santé / Soins

MOBILISATIONTROIS JOURS DE GRÈVE NATIONALE CONTRE L’ARIZONA

24, 25 ET 26 NOVEMBRE 2025 Les syndicats FGTB, CSC et CGSLB organisent trois journées de grève nationale contre les mesures antisociales du gouvernement Arizona (MR – N-VA – Engagés – CD&V – Vooruit). Cette mobilisation d’ampleur historique vise à faire reculer un gouvernement qui attaque systématiquement les droits des travailleur·ses et des personnes déjà précarisées. L’opposition citoyenne au gouvernement De Wever-Bouchez est forte. Malgré leurs fausses promesses de récompenser le travail, ils s’attaquent à nos pensions, nos salaires et l’indexation automatique, à nos droits fondamentaux. Ils n’ont pas le soutien de la population et ils le sentent et ils le savent. Programme des 3 jours Lundi 24 novembre : Grève dans les transports Le rail complètement à l’arrêt Arrêt de tous les trains dès le 23 novembre à 22h pour 72 heures Tous les secteurs de la SNCB et ses filiales concernés Les transports en commun La Stib prévoit d’importantes perturbations sur tout son réseau De Lijn : perturbations sur toutes les lignes de trams et bus en Flandre Le TEC également impacté Mardi 25 novembre : Grève dans tous les services publics L’enseignement mobilisé Les enseignants flamands feront grève deux jours d’affilée : une première depuis 24 ans (2001) Plus de 34 000 enseignants avaient déja participé à la grève de janvier 1 enseignant sur 5 envisage de quitter la profession à cause des réformes des pensions Un piquet de grève est organisé à Arts et Métiers dès 8h Les services publics Administrations communales CPAS Hôpitaux Bpost (fortement perturbée) La crise sociale touche également les communes. À Saint-Josse-ten-Noode, les travailleurs communaux ont organisé des arrêts de travail les 19 et 21 novembre contre la crise financière qui frappe l’administration. Les syndicats dénoncent le licenciement de cinq travailleurs sans concertation et la menace sur la prime de fin d’année et les chèques-repas. Il est fort probable que des grèves aient également lieu dans les communes et administrations locales. Mercredi 26 novembre : Grève interprofessionnelle dans tous les secteurs Une manifestation nationale clôturera la mobilisation. Tous les secteurs sont appelés à participer à cette journée d’action générale. Plusieurs piquets de grève sont déjà annoncés Piquet commun du secteur psycho-médico-social devant le Petit Chateau à 8h différentes actions et activités auront lieu à l’ULB les 3 jours de grève. Une cantine soutenue par Commune Colère en soutien aux grévistes les 24, 25 et 26 novembre s’organise également. Selon Frédéric Panier, CEO d’AKT (Union wallonne des entreprises), avec un taux de participation de 20% des travailleurs grévistes, le coût pour l’économie wallonne s’élèvera à 100 millions d’euros par jour, soit 300 millions d’euros pour les trois jours. Une facture colossale qui intervient alors que le gouvernement fédéral cherche à économiser 10 milliards d’euros d’ici 2029, en s’attaquant (...)
Santé / Soins

MOBILISATION : 23 novembre, Marche contre les violences faites aux femmes et minorités de genre

Premières victimes des politiques antisociales de l’Arizona Ce dimanche 23 novembre, un large front d’associations, de syndicats et de collectifs féministes descend dans les rues de la capitale à l’appel de la Plateforme Mirabal*. L’objectif : dénoncer les violences systémiques contre les femmes et minorités de genre, aggravées par les mesures régressives du gouvernement Arizona. Le constat est accablant : les violences physiques, psychologiques, sexuelles, économiques et sociales restent un phénomène structurel, renforcé par la précarité et les inégalités que subissent les personnes sexisées. La coalition Arizona (N-VA, MR, Engagés, CD&V et Vooruit) s’apprête à institutionnaliser ces violences par des mesures ouvertement discriminatoires. En effet, les violences envers les femmes et minorités de genre sont étroitement liées à la précarité et aux inégalités structurelles. Les bas salaires, les temps partiels imposés, les pensions faibles ou l’accès limité à certains droits enferment de nombreuses femmes dans une situation de dépendance économique et sociale. Ces mécanismes touchent d’autant plus durement celles qui subissent plusieurs formes d’oppression à la fois, qu’elles soient précarisées, racisées ou en situation de handicap. Droits sociaux, chômage, pensions, tournant sécuritaire et droits des personnes sans papiers : nous revenons brièvement sur le caractère sexiste des mesures de la coalition Arizona. Les femmes : principales cibles des politiques Arizona 80% des personnes en temps partiel sont des femmes 60% des malades de longue durée sont des femmes (69% pour burnout et dépression) 80% des pensionné·es avec moins de 35 ans de carrière sont des femmes → L’Arizona punit durement les carrières hachées et précaires, c’est-à-dire le plus souvent les carrières féminines. 1. DROITS SOCIAUX IVG Refus d’étendre le délai de 12 à 18 semaines : l’Arizona maintient l’une des législations les plus restrictives d’Europe Maintien du délai de réflexion obligatoire de 6 jours : une logique infantilisante qui nie la capacité de décision des femmes →Conséquence directe : certaines femmes sont contraintes à des pratiques clandestines dangereuses ou à l’exil médical Flexibilité du travail Le gouvernement Arizona légalise l’exploitation par la flexibilité : Contrats de quelques heures par mois : la précarité devient la norme Jusqu’à 360 heures supplémentaires « volontaires » annuelles sans compensation Extension du travail de nuit et du dimanche Impact genré massif : dégradation de la santé, destruction de la vie familiale, appauvrissement des femmes à temps partiel et cheffes de familles monoparentales **Double charge de travail Les femmes supportent la double charge : travail professionnel ET travail domestique (ménage, éducation des enfants, soins) : un travail invisible et non reconnu. → Les femmes sont deux fois plus nombreuses à travailler à temps partiel, le plus souvent imposé par l’employeur ou faute...
