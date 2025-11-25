Manifestation contre les violences faites aux femmes et minorités de genre (Mirabal)

La manifestation, suivie par syndicats, associations et citoyen.nes est partie du palais de Justice avant de rejoindre la place Marie Janson, où une stèle commémorative pour les victimes de féminicides a été inaugurée le 8 mars 2025. On y retrouve le nom de 100 femmes tuées en Belgique. En 2024, au moins 23 victimes de féminicides ont été recensées par Stop Féminicide.
Cette journée de mobilisation marque également le début des protestations contre le gouvernement Arizona. En tant que violences systémiques, les violences faites aux femmes et minorités de genre sont au centre de la lutte contre le gouvernement Arizona. En effet, les personnes les plus touchées par ces violences sont les personnes racisées, sexisées et en situation de précarité. Or, les mesures de l’Arizona impactent en priorité les populations les plus précaires, renforcent les inégalités, la discrimination et donc participent à l’entretien de ces violences de manière institutionnelle.
Soutenons toutes les minorités plus que jamais !
Article photos : https://www.irruption.be/manifestation-contre-les-violences-faites-aux-femmes-et-minorites-de-genre-mirabal/
