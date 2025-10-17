Manifestation du 14 octobre : « Non a la casse sociale »

Liste non exhaustive des réformes antisociales de l’Arizona

Le Gouvernement Arizona (MR – N-VA – Engagés – CD&V – Vooruit) s’attaque systématiquement à tous nos droits sociaux, pour renforcer l’exploitation des travailleur·ses, démanteler ce qu’il reste de la sociale démocratie, et enrichir le patronat. Le 14 octobre une grande manifestation nationale est organisée contre les mesures antisociales et le gouvernement.

Voici une liste non exhaustive de toutes les réformes qui vont nous toucher :

Politique sociale, emploi et chômage Jusqu’à 231 000 personnes vont être exclues du chômage Plus d’une personne sur trois actuellement au chômage va perdre ses allocations. Exclusion des chômeur·ses de longue durée du système d’aide. Sanctions renforcées à l’encontre des personnes en incapacité de travail. Réduction des moyens dans les soins de santé.

Réforme des pensions Introduction d’un système de bonus-malus sur les retraites. 1/3 des travailleur·ses vont perdre jusqu’à 400 euros par mois. Fin annoncée de certains régimes spéciaux, notamment pour les fonctionnaires, militaires et conducteur·ices de train. Gel de la pension minimum Démantèlement des pensions dans le secteur public Suppression des pensions de conjoint divorcé, de ménage et de survie

Réformes du travail

Flexibilisation accrue du marché du travail Modification des règles concernant :le travail de nuit (autorisation généralisée), Suppression de l’interdiction du travail le dimanche et les jours fériés les temps partiels (suppression de la durée minimale d’⅓ temps), la limitation des délais de préavis, la restauration de la période d’essai }supprimée auparavant Mise en place de mesures entraînant une précarisation accrue des salarié·es et une baisse de la protection sociale. Il n’y aura plus d’indexation automatique des salaires Le blocage des salaires prolongé jusqu’au moins 2026

Enseignement et petite enfance : augmentation de plus de 40% du cout du minerval dans l’enseignement supérieur exclusion massive à cause du décret payse et des règles de finançabilité augmentation du nombre d’heures à prester par les enseignants dans l’enseignement secondaire (de 20h a 22h par semaine) Réduction de certaines dépenses de l’ONE dans le secteur de la petite enfance

Culture : coupes budgétaires, à hauteur de 12,9 millions d’euros Non-indexation des subventions attaques médiatiques et politiques systématiques contre tous les secteurs culturels. Fin du subventionnemment des organisations de jeunesse liées aux partis politiques.

Politique fiscale et économique Politique fiscale jugée injuste : Réduction des cotisations patronales, Taxe sur les plus-values insuffisante, Diminution des impôts sur les hauts salaires. Menace sur la rétrocession du précompte professionnel pour les chercheur·es universitaires, fragilisant la recherche publique.

Environnement et climat Aucune mesure concrète pour répondre à l’urgence climatique. Absence de politique en matière de transition énergétique et écologique.

Droits et égalité Mesures discriminantes envers les femmes, immigré·es et chômeur·se·s. Politique anti-migration répressive, considérée comme contraire aux droits fondamentaux. Projet de loi Quintin jugé anti-démocratique, visant à interdire certains groupes politiques.

